 حادث الارتجاف الشديد ـ أطباء يُقيّمون الوضع الصحي لميركل | أخبار | DW | 19.06.2019

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أخبار

حادث الارتجاف الشديد ـ أطباء يُقيّمون الوضع الصحي لميركل

رغم تحفظ أطباء على تشخيص حالة المستشارة أنغيلا ميركل عن بُعد، بعدما ظهرت عليها ارتجافات شديدة خلال استقبالها الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلنسكي في برلين أمس الثلاثاء، إلا أنهم قدموا صورة عامة لأسباب ما حدث.

Deutschland Merkel empfängt Selenskyj mit militärischen Ehren im Kanzleramt (Imago Images/M.Popow)

استبعد العديد من الأطباء وجود مشكلة صحية خطيرة لدى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حيث ربط نائب مدير قسم الطوارئ في مستشفى هامبورغ-إبندورف الجامعي، ألكسندر شولتسه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم (الأربعاء 19 يونيو/ حزيران 2019) حالة ميركل بنقص محتمل للسوائل في جسمها، مضيفا أن الارتجاف في حد ذاته ليس أمرا مثيرا للقلق من المنظور الطبي.

وذكر شولسته أن معلومة أن المستشارة تحسنت حالتها عقب تناولها ثلاثة أكواب من المياه من الممكن أن تكون بلا شك إشارة إلى أنها عانت من مشكلة قصيرة المدة في الدورة الدموية. وبدا على ميركل خلال وقوفها أمام حرس الشرف بجانب الرئيس الأوكراني ارتجافات شديدة في ساقيها وجسمها، لكن عندما سارت برفقة زيلنسكي أمام حرس الشرف خفّ الارتجاف بوضوح.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مع زيلنسكي أمس إنها تناولت حاليا ثلاثة أكواب من الماء، موضحة أن السبب في الارتجاف كان على ما يبدو نقص المياه في جسمها، مضيفة أنها في حالة جيدة الآن كما هو واضح. ولا يرى الطبيب العام ورئيس اتحاد الأطباء في ولاية بافاريا، جاكوب بيرغر، في واقعة أمس داعيا للقلق على صحة المستشارة، حيث قال في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية "بالطبع تعجبت، لكن على الأحرى بسبب الثبات الذي بدت عليه ميركل (رغم الارتجاف)". ومن المقرر أن تتوجه ميركل اليوم إلى مدينة غوسلار بولاية ساكسونيا السفلى غربي ألمانيا، حيث تجري محادثات مع طلاب مدارس في قصر "كايزربفالتس" التاريخي. وستقوم ميركل بجولة في المدينة برفقة وزير خارجيتها السابق والمواطن الشرفي للمدينة، زيغمار غابريل وزير الخارجية السابق.

 

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

 

  • Audioslideshow Helmut Kohl (picture-alliance/dpa)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    "تلميذة كول"

    رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي والمستشار الراحل هلموت كول يضع ذراعه في التفاتة أبوية على كتف نائبته في 1994. وبعد ست سنوات أطاحت ميركل بالزعيم كول الذي تورط في فضيحة تبرعات غير قانونية من عرشه بتوجيه رسالة انتقادية مفتوحة. وبعد مرور أسابيع قليلة تولت منصب رئيسة الحزب.

  • CDU Schäuble Merkel Friedrich Merz (Reuters/W. Rattay)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    السياسية القوية

    سواء، أتعلق الأمر بفولفغانغ شويبله (يسار) أو فريدريش ميرتس (يمين)، الكثير من الرجال حاولوا منعها تولي رئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي والمستشارية. ولم ينجح أحد في ذلك، علما أن المرأة الحاصلة على الدكتوراه في الفيزياء المنحدرة من شرق ألمانيا كانت تُعتبر عنصرا غريبا داخل الحزب. والآن هي تتخلى عن رئاسة الحزب.

  • BdT Spielkarten mit Politiker-Karikaturen (picture-alliance/ ZB)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    لعبة البوكر في إقامة تحالف

    هل الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة غيدو فيسترفيله آنذاك هو الشريك المفضل لدى ميركل. لكن التحالف الحكومي في 2009 بدأ كارثيا بسبب الخلافات المتعددة. ومع الحزب الاجتماعي المسيحي بزعامة هورست زيهوفر عايشت ميركل بعدها خلال أزمة اللجوء شبحا ثانيا. وآثار الأزمة ظلت ظاهرة على كلا الطرفين.

  • EU Gipfel Emmanuel Macron Angela Merkel und Theresa May (Reuters/F. Lenoir)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    السيدة الأوروبية الصامدة

    تُعتبر ميركل كمستشارة ورئيسة حزب سياسية أوروبية حقيقية. ومن أجل دعم اليورو وافقت على برنامج مساعدة لليونان ودول مديونة أخرى. وهذا تتسبب لها في كثير من الانتقاد حتى من داخل صفوف الحزب. إلا أن ميركل تبقى امرأة أوروبا الصامدة.

  • Japan Das Atomkraftwerk in Fukushima explodiert (picture alliance/dpa/Abc Tv)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    فوكوشيما نقطة تحول

    الباحثة في العلوم الطبيعية أنغيلا ميركل تؤمن بالاستخدام السلمي للطاقة النووية. والحادثة القوية في مفاعل فوكوشيما الياباني في مارس 2011 أدت بها إلى تغيير فكرها ـ أو أنها كانت تخشى الرأي العام في حال تشبثها بموقفها. وأعلنت بعد أيام قليلة التخلي التام عن الطاقة النووية.

  • Deutschland Selfie Merkel und Syrer Anas Modamani (Anas Modamani)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    مستشارة اللاجئين

    قلما توجد صورة أخرى راجت عبر العالم مثل هذه التي جلبت لها ضررا كبيرا. وقرارها القاضي في خريف 2015 بترك الحدود مفتوحة في وجه مئات الآلاف من اللاجئين بدون مراقبة جلب لها في البداية تنويه الكثيرين. ولاحقا توالت الانتقادات القوية. واليوم يتنصل جميع المرشحون لتولي منصبها من هذه النقطة بالذات.

  • Spanien Gleichgeschlechtliches Ampelpärchen (picture-alliance/Pacific Press/J. Sanz )

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    الضوء الأخضر" للزواج للجميع"

    ميركل كان لها " شعور سيء" لدى عرض زواج المثليين. إلا أنه حتى داخل الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ عادة تحولت التصورات الأخلاقية. ميركل تدلي بصوتها في 2017 في "قرار ضميري" داخل البرلمان دون التشبث بانضباط في الكتلة. ولقد صوتت ضد هذا الخيار الذي حصل على غالبية واسعة.

  • 100 Jahre Frauenwahlrecht (picture-alliance/M. Schreiber)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    حزب نسوي؟

    الحزب الديمقراطي المسيحي كان تحت سيطرة الرجال سابقا، وكانت النساء تشكلن أقلية كأعضاء أو في مناصب. وهذا تغير. وفي نهاية فترة رئاسة ميركل للحزب المسيحي الديمقراطي نعايش رئيسة حكومة وهي أنغيلا ميركل، وأمينة عامة للحزب (ورئيسة حزب مستقبلية ممكنة) أنغريت كرامب كارينباور، ووزيرة دفاع أورزولا فون دير لاين وعلى (اليمين) وزيرة زراعة يوليا كلوكنير.

  • Bildergalerie Homestories Angela Merkel und Joachim Sauer (picture-alliance/ANSA/R. Olimpio)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    ميركل خارج العمل

    بتوليها المستشارية ورئاسة الحزب كان لميركل طوال سنوات ما يكفي من العمل. وإذا بقيت "فقط" مستشارة، فقد يصبح لها بعض الوقت للتمتع بحياتها الشخصية مثل هنا في الصورة مع زوجها يواخيم زاور على جزيرة إيشيا.


مختارات

ميركل: ألمانيا تسعى لحل الأزمة مع إيران بالطرق السلمية

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