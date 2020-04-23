حادثة غريبة.. حشوة سيليكون مزروعة تنقذ صاحبتها من الموت!

نشرت صحيفة بيلد الألمانية أن حشوة سيليكون وُضع في صدر امرأة، قد يعود لها الفضل في إنقاذ حياتها من إصابة مميتة. ونقلت الصحيفة الألمانية على موقعها اليوم الخميس (23 أبريل/ نيسان) عن مجلة "سايج" الطبية المتخصصة في عددها الأخير، كيف أن حادثة بالغة الغرابة أصابت امرأة كندية عام 2018 في مدينة تورنتو.

الفتاة التي كانت تبلغ الثلاثين من عمرها أصابتها فجأة رصاصة مجهولة المصدر أثناء سيرها بالشارع، وأصيبت الفتاة بالرعب بداية عندما شاهدت الدماء وشعرت بألم في صدرها، ما دعاها إلى التوجه بسرعة إلى مركز طوارئ قريب في المدينة، ليكتشف الأطباء هناك إصابتها بطلق ناري اخترق صدرها من الناحية اليسرى واستقر في الجهة اليمن.

وبعد إجراء عملية عاجلة لإخراج الرصاصة، تبين أن السيليكون الموجود في الثدي الأيسر ساهم في انحراف الرصاصة عن القلب، ما ساهم في انقاذ حياتها.

ويقول الأطباء إن الرصاصة ارتطمت بحشوة السيليكون في الجهة اليسرى التي ساهمت بدفعها إلى الجهة المقابلة لتصيب الرصاصة الضلع الأيمن وتكسره، بينما كان الأمر ليكون مميتا لو استمرت الرصاصة في القسم الأيسر نظرا لوجود القلب والأعضاء الحيوية الأخرى هناك.

الأطباء قاموا بتصوير مجرى الرصاصة بالأشعة السينية من أجل دراستها وتوثيقها، وأوضح الجراح الذي شارك في إزالة الرصاصة من الفتاة جينكارلو مكيفينو لوسائل الاعلام عن دهشته والأطباء المشاركين مما حصل.

واعتبرت المجلة الطبية أن هذه الحالة من الحالات الفريدة والنادرة التي تساهم حشوة سيليكون طبية مغروسة بالجسم في إنقاذ حياة إنسان بهذه الصورة.

ع.أ.ج/إ.ع