حادثة غريبة.. حشوة سيليكون مزروعة تنقذ صاحبتها من الموت!

نشرت صحيفة بيلد الألمانية أن حشوة سيليكون وُضع في صدر امرأة، قد يعود لها الفضل في إنقاذ حياتها من إصابة مميتة. ونقلت الصحيفة الألمانية على موقعها اليوم الخميس (23 أبريل/ نيسان) عن مجلة "سايج" الطبية المتخصصة في عددها الأخير، كيف أن حادثة بالغة الغرابة أصابت امرأة كندية عام 2018 في مدينة تورنتو.
الفتاة التي كانت تبلغ الثلاثين من عمرها أصابتها فجأة رصاصة مجهولة المصدر أثناء سيرها بالشارع، وأصيبت الفتاة بالرعب بداية عندما شاهدت الدماء وشعرت بألم في صدرها، ما دعاها إلى التوجه بسرعة إلى مركز طوارئ قريب في المدينة، ليكتشف الأطباء هناك إصابتها بطلق ناري اخترق صدرها من الناحية اليسرى واستقر في الجهة اليمن.
وبعد إجراء عملية عاجلة لإخراج الرصاصة، تبين أن السيليكون الموجود في الثدي الأيسر ساهم في انحراف الرصاصة عن القلب، ما ساهم في انقاذ حياتها.
ويقول الأطباء إن الرصاصة ارتطمت بحشوة السيليكون في الجهة اليسرى التي ساهمت بدفعها إلى الجهة المقابلة لتصيب الرصاصة الضلع الأيمن وتكسره، بينما كان الأمر ليكون مميتا لو استمرت الرصاصة في القسم الأيسر نظرا لوجود القلب والأعضاء الحيوية الأخرى هناك.
الأطباء قاموا بتصوير مجرى الرصاصة بالأشعة السينية من أجل دراستها وتوثيقها، وأوضح الجراح الذي شارك في إزالة الرصاصة من الفتاة جينكارلو مكيفينو لوسائل الاعلام عن دهشته والأطباء المشاركين مما حصل.
واعتبرت المجلة الطبية أن هذه الحالة من الحالات الفريدة والنادرة التي تساهم حشوة سيليكون طبية مغروسة بالجسم في إنقاذ حياة إنسان بهذه الصورة.
ع.أ.ج/إ.ع
-
حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز العاشر: تصغير الصدر
تعاني بعض النساء من كبر الصدر الذي يسبب لهن آلاما في الظهر وفي الرقبة وآلاما في العمود الفقري. لذلك يفضل بعضهن إجراء عملية جراحية لتصغير الثدي. ويعمل الأطباء على قطع أجزاء من شحوم وأنسجة الثدي لتصغيره.
-
حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز الثامن: تصحيح الأنف
قد تكون عملية تصحيح الأنف من أكثر العمليات التجميلية التي تعطي أثرا وتغييرا واضحا على الوجه. إذ يؤثر شكل الأنف على الانطباع الأول عن الشخص المقابل، وخاصة عندما يكون شكل الأنف أو حجمه مميزا نوعا ما. عملية تصحيح الأنف ليست بالعميلة السهلة وتحتاج إلى مهارة خاصة، وفي الكثير من الأحيان لا تؤدي إلى النتائج المبتغاة منها. لذلك لا يفضلها الكثير من الناس ولا ينصح بها الأطباء إلا نادرا.
-
حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز السابع: تصحيح الشفاه
على الرغم من أن العملية التجميلية لتصحيح الشفاه ليست شائعة في الكثير من البلدان، لكنها حلت في المركز السابع في ألمانيا. وترغب النساء عبر هذه العملية بتكبير الشفاه وجعلها كاملة. ويمكن عمل ذلك عبر حسصوها بحمض الهيالورونيك، لكن الشفاه تدوم كبيرة بهذا الحمض لفترة قصيرة فقط. في حين ينجح التدخل الجراحي غالبا، وذلك عبر زرع السيلكون أو زرع خلايا تؤخذ من النسيج الضام للجسم ووضعها في الشفاه.
-
حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز السادس: شد البطن
عملية شد ترهلات البطن تعتمد على إزالة الدهون الفائضة في منطقة أسفل البطن. وتعاني النساء بعد الحمل من هذه الأعراض. أو الأشخاص الذين يفقدون الكثير من الوزن، أو تنتج بسبب تقدم العمر. غالبا ما تجرى العملية عبر فتح فتحة صغيرة ومن ثم إدخال جهاز خاص لقطع الدهون والجلد.
-
حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز الخامس: شد الصدر
أما شد الصدر فهي عملية شائعة جدا في ألمانيا، إذ ترغب الكثير من النساء بصدر مشدود وجذاب بعيدا عن الترهلات التي تصيب الصدر إثر تقدم العمر وفقدانه لليونته، وتنتج الترهلات كذلك بعد حمل المرأة لأكثر من مرة. ويمكن أن يرجع الصدر بفضل عملية الشد إلى الحجم المثالي.
-
حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز الرابع: شد الوجه
يتطلب لشد الوجه إجراء عملية جراحية كاملة للوجه وللرقبة ولجبهة الوجه. لكن توجد بعض التحذيرات من هذه العملية، إذ يبدو بعض الأشخاص بعد العملية كأنهم يرتدون قناعا يغطي وجهم بالكامل. لذلك يستعاض عن عملية شد الوجه في الوقت الحاضر بإجراء عمليات صغيرة تختص بجزء معين من الوجه.
-
حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز الثالث: شفط الدهون
قد تعد عملية شفط الدهون واحدة من أكثر عمليات التجميل رواجا في العالم، وليس في ألمانيا فحسب. ويلجأ الكثير من الناس لهذه العملية ليس من أجل إنقاص الوزن فحسب، بل من أجل تقليل الدهون في الجسم، وخاصة تلك التي لا يمكن إزالتها عبر ممارسة الرياضة والحمية.
-
حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز الثاني: شد الجفن
الجفون المرتخية تأتي للبشر مع تقدم العمر وانخفاض مرونة البشرة، وتنتج كذلك بسبب الإرهاق والتعب. ويصاب بها الرجال والنساء على حد سواء. ويعمل الأطباء أثناء العملية على فتح فتحتين صغيريتين في الجفن لإزالة الخلايا النسيجية الميتة.
-
حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز الأول: تكبير الصدر
أكثر عملية تجميلية أجريت في ألمانيا كانت عملية تكبير الصدر. ورغم فضائح السليكون المستخدم في تكبير الصدر مازالت هذه العملية الأكثر رواجا في ألمانيا وفي العالم، فيما يفضل النساء في الوقت الحاضر استخدام دهون الجسم الطبيعية في تكبير الصدر بدلا عن السليكون. الكاتب: ماريتا برينكمان/ زمن البدري