حادثة عنصرية فريدة في ألمانيا.. كورونا ضد الأجانب

في حادثة غريبة نشرت صحيفة "هامبورغر مورغن بلات" الألمانية عن تعرض أحد الأجانب لحادثة عنصرية فريدة من نوعها. الصحيفة أشارت إلى الضحية باسم كايا، مشيرة إلى أن الاسم تم تغييره لحمايته. ووفقاً للتقرير المنشور، فقد فتح كايا صندوق البريد خاصته ليجد رسالة معنونة باسمه. وبعد أن فتح كايا الرسالة اكتشف أنه ضحية لحادثة عنصرية.

وحملت الرسالة للشاب أن كاتبها المجهول مريض بفيروس كورونا وبأنه نفخ على الرسالة عدة مرات، وقم بلعقها كاملة، ثم قام بلعق مغلف البريد قبل أن يرسله. وحملت الرسالة أيضاً أن كاتبها لم يعد لديه ما يخسره، وأنه وقبل أن يموت يريد أن يقدم لأبنائه وأحفاده ألمانيا خالية من الأجانب.

الشاب والذي أصيب بالذعر توجه إلى الشرطة، التي أكدت تقديم الشاب شكوى. المكتب الصحي نصحه بالعزل المنزلي، وهو ما أقدم عليه الشاب.

ع.أ.ج/خ.س