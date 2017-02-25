جيم أوزديمير شخصية سياسية ألمانية لامعة من أصول تركية. يترأس أوزديمير حاليا حزب الخضر بالمشاركة مع زميلته سيمونه بيتر. يتميز بمواقفه الرافضة لسياسة الرئيس التركي أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

ولد جيم أوزديمير في ألمانيا في ديسمبر/ كانون الأول 1965. أما عائلته فتنتمي إلى الأقلية الشركسية التي هجر عدد كبير من أبنائها تركيا إلى ألمانيا. دخل معترك السياسة في إطار حزب الخضر الذي أصبح رئيسه المشارك ومرشحه الأبرز في الانتخابات البرلمانية الألمانية 2017. حصل حزبه في هذه الانتخابات على نحو 9 بالمائة من أصوات الناخبين.