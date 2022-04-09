 ″جيمس ويب″ ـ أقوى تلسكوب فضائي في العالم يصطدم بنيزك دقيق | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 09.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

"جيمس ويب" ـ أقوى تلسكوب فضائي في العالم يصطدم بنيزك دقيق

قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إن "جيمس ويب" أقوى تلسكوب لعلوم الفضاء تعرض لضربة من قبل نيزك بحجم الغبار. فهل تضرر التلسكوب الذي تبلغ تكلفته نحو 10 مليارات دولار؟

جيمس ويب هو أقوى تلسكوب لعلوم الفضاء، صورة من الأرشيف.

"جيمس ويب" هو أقوى تلسكوب لعلوم الفضاء، صورة من الأرشيف.

تعرض التلسكوب الفضائي "جيمس ويب"،أقوى تلسكوب لعلوم الفضاء تم بناؤه على الإطلاق، لضربة من قبل "نيزك دقيق بحجم الغبار" في (أيار/مايو 2022).

واصطدم النيزك الدقيق بجزء من مرآة رئيسية من التلسكوب بين 23 و25 أيار/مايو أيار، حسبما ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أمس الأربعاء (التاسع من يونيو/حزيران 2022).

وقالت ناسا إن التلسكوب لا يزال "يعمل على مستوى يتجاوز جميع متطلبات المهمة على الرغم من وجود تأثير هامشي يمكن اكتشافه في البيانات". وتابعت ناسا أن المرآة "مصممة لتحمل الاصطدام من بيئة النيازك الدقيقة".

وقال لي فاينبرج من ناسا، إن التلسكوب تعرض لأربع "ضربات نيازك دقيقة أصغر حجما قابلة للقياس"، لكن كانت هناك واحدة في أواخر أيار/مايو "أكبر مما افترضته توقعاتنا".

وتم إطلاق جيمس ويب إلى الفضاء في 25 كانون الأول/ديسمبر من ميناء الفضاء الأوروبي كورو في جيانا الفرنسية، بعد عامين تقريبا مما كان مخططا له في الأصل.

ويأمل العلماء أن توفر صور التلسكوب نظرة ثاقبة على الوقت الذي أعقب الانفجار العظيم. واستغرق "جيمس ويب" حوالي 30 عاما لتطويره وبلغت تكلفته حوالي 10 مليارات دولار. وهو يتبع تلسكوب هابل، الذي كان قيد الاستخدام لأكثر من 30 عاماً.

ر.م/ ( د ب أ)

  • بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح

    كوكب آخر شبيه بالأرض

    اكتشف المرصد الأوروبي الجنوبي كوكبا ثالثا يشبه الأرض يدور حول النجم الأقرب إلى النظام الشمسي للأرض يُعرف باسم "بروكسيما سنتوري" ويبعد عن نظامنا الشمسي بأربع سنوات ضوئية. وأرجع العلماء كونه شبيها بالأرض لتوافر ظروف قد تجعل الحياة ممكنة نظريا مثل درجة الحرارة والجاذبية على سطحه والغلاف الجوي مع إمكانية وجود مياه.

  • التلسكوب العظيم التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في صحراء تشيلي.

    بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح

    التلسكوب العظيم يكتشف "بروكسيما دي"

    اكتشف علماء الفلك الكوكب "بروكسيما دي" بفضل التلسكوب العظيم التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في صحراء تشيلي. يعد الكوكب المكتشف حديثا الأخف وزنا من بين ثلاثة كواكب تدور حول أقرب نجم إلى نظامنا الشمسي. وكان علماء المرصد الأوروبي قد اكتشفوا الكوكب "بروكسيما بي" الأكبر من بين الكواكب الثلاثة باستخدام أداة البحث عن الكواكب عالية الدقة (هاربس).

  • مركبة الفضاء كبلر

    بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح

    مركبة الفضاء " كبلر" بها تلسكوب لصيد الكواكب

    لم يقتصر اكتشاف الكواكب الشبيهة بالأرض على استخدام التلسكوبات الموجودة على الأرض، بل ساهم في الأمر تلسكوبات تتجول في الفضاء. فعلى سبيل المثال، تبحث مركبة الفضاء "كبلر" عن كواكب شبيهة بالأرض منذ عام 2009. ولتكون الكواكب شبيه بالأرض يشترط أن تتوافر عليها صخور أو معادن وسطح صلب على عكس عمالقة الغاز في مجموعتنا الشمسية مثل المشتري أو زحل.

  • بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح

    مسافة بعيدة جدا

    يقع الكوكب "كبلر 186 إف" خارج المجموعة الشمسية على بعد 500 سنة ضوئية من الأرض ويدور حول نجمه الأحمر "كبلر 186". وهذه الشمس الصغيرة تمتلك قرابة 4٪ فقط من طاقة الشمس في مجموعتنا الشمسية. ويدور هذا الكوكب حول نجمه في مسافة معايرة بشكل تام، لذا فإن الماء على سطحه لا يتجمد أو يتبخر وهو ما يعد شرطا مسبقا لافتراض الحياة على سطحه، لكن لم يحسم حتى الآن ما إذا كان يوجد على سطحه مياه أم لا.

  • بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح

    مجرد رسومات وليست صورا دقيقة

    لا توجد أي صور دقيقة للكواكب خارج مجموعتنا الشمسية حولنا إذ يقتصر الأمر على صور وما يُطلق عليه "تمثيلات فنية" مثل صورة الكوكب "كبلر 186 إف" فيما لا توجد صورة حتى الآن لكوكب آخر اكتشف مؤخرا هو "كبلر 438 بي" الذي يدور حول نجم شبيه بالشمس على بعد حوالي 470 سنة ضوئية من الأرض والذي اكتشفته ناسا عام 2014.

  • بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح

    كواكب تغطيها محيطات

    تظهر هذه الصورة الكوكب "كبلر 62 إي" محاطا بمحيط. يتفق العلماء على أن الكواكب الشبيهة بالأرض خارج نظامنا الشمسي تضم على الأرجح محيطات كبيرة. يتواجد هذا الكوكب في القيثارة أو الكوكبة "ليرا" التي تبعد 1200 سنة ضوئية من الأرض.

  • بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح

    إخوة "كبلر 62 إي"

    الكوكب "كبلر 62 إي" ليس وحيدا فلديه إخوة مثل الكوكب "كبلر 62 إف" الذي يبلغ قطره أكثر من قطر الأرض بـ 1.4 مرة ويقع في نظامه الشمسي بعيدا قليلا عن شقيقه الأكبر "كبلر 62 إي" الذي يبلغ حجمه أكثر من حجم الأرض بـ 1.61 مرة. ويعتقد العلماء أن كلاهما يصلح للحياة لاحتمال وجود صخور ومياه.

  • بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح

    كوكب يدور حول شمسين

    رغم أن الكوكب "كبلر 16 بي" يتواجد في أطراف منطقة قد تكون صالحة للسكن، إلا أنه لا يمكن وجود حياة عليه نظرا لأنه يدور حول شمسين صباحا ومساء ما يجعل سكانه قادرين على مشاهدة شروقتين وغروبين، لذا يرجح العلماء أن يكون هذا الكوكب غازيا ما يجعل الحياة على سطحه مستحيلة للكائنات التي تحتاج إلى تنفس الهواء النقي.

  • رؤية أركان الخلق في ضوء الأشعة تحت الحمراء

    بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح

    مرصد هابل الفضائي يكتشف المزيد

    تتواجد "أعمدة الخلق" في سديم النسر والتي تعرف أيضا باسم "مسييه 16" وتقع على بعد حوالي 7000 سنة ضوئية وتم التقاطها بواسطة تلسكوب هابل الفضائي المشترك بين وكالة الفضاء الأوروبية وناسا فيما يعتقد أنها تحتوى على مجموعة من النجوم الناشئة والساطعة بما في ذلك أنظمة شمسية.

  • بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح

    الأنوار المضيئة

    تظهر هذه الصورة ضبابا كثيرا لكن أيضا تظهر ألوانا إذ أن الإشعاع الذي تبعثه النجوم الساطعة يخترق الغبار والغاز في الأعمدة. ساعدت الصور التي التقطها التلسكوب هابل الباحثين في مراقبة التغيرات في التكوين على مدى فترات زمنية طويلة.

  • بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح

    مولد نجم

    تحتوى مجرة NGC 4102 على ميزة يُطلق عليها نواة منطقة خط انبعاث نووي منخفض التأين أو "لاينر"، ما يعني أنها تصدر إشعاعات أيونية مثل ما يقرب من ثلث كافة المجرات. أما في الوسط، فتوجد منطقة انفجار الشمس حيث تولد النجوم الناشئة، فيما يبلغ قطرها حوالي 1000 سنة ضوئية. وفشل العلماء في فهم العمليات الدقيقة التي تحدث في منطقة الانفجار.

  • بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح

    مجموعة أو كوكبة هرقل

    تقع مجموعة النجوم هذه في الجزء الشمالي من مجموعة أو كوكبة هرقل وتسمى "ميسييه 92". وفي الليالى المظلمة يمكن رؤية كوكبة هرقل من الأرض خاصة إذا كانت السماء صافية. وتضم قرابة 330 ألف نجم يتكون معظمها من الهيدروجين والهيليوم. أما العناصر الأثقل مثل المعادن فهي شئ نادر.

  • بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح

    أفضل لقطة لمجرة أندروميدا

    يبلغ حجم الصورة الأصلية من هذه الصورة لمجرة أندروميدا 1.5 مليار بكسل. وتعد هذه الصورة الأكثر تفصيلا التي تم التقاطها حتى الآن لتلك المجرة التي تضم 100 مليون نجم وآلاف العناقيد والمجموعات النجمية. ولمشاهدتها بكل جمالها ، يحتاج المرء إلى 600 شاشة تلفزيون عالية الدقة. ويفصل بين بداية ونهاية الصورة 40000 سنة ضوئية. إعداد: فابيان شميت / م. ع/ص.ش


مختارات

أحدث وأجمل صور التلسكوب هابل من الفضاء

منذ ربع قرن يرسل لنا تلسكوب هابل صورا من الفضاء إلى الأرض، صورا فريدة، كل واحدة أروع من الأخرى. في هذه الجولة المصورة نتعرف على بعض من أجمل وأحدث صور هذا التسكوب.  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسبار ناسا يخترق المجال الجوي للشمس لأول مرة في تاريخ البشرية  

مواضيع ذات صلة

HD1, object in red, appears at the center of a zoom-in image. An international team of astronomers, including researchers at the Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian, has spotted the most distant astronomical object ever: a galaxy. Named HD1, the galaxy candidate is some 13.5 billion light-years away and is described today in The Astrophysical Journal. In an accompanying paper published in the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, scientists have begun to speculate exactly what the galaxy is.

قد تكون الأقدم أيضاً.. رصد أبعد مجرة اكتُشفت حتى الآن 09.04.2022

يقول عالم الفيزياء يوتشي هاريكانه "عندما رصدت اللون الأحمر شعرت بالقشعريرة". يفترض علماء أنّ المجرة المكتشفة كونت نجوماً بمعدل مذهل، ربما نحو 100 نجم جديد في العام، وأن بوسطها ثقب أسود هائل يصدر إشعاعاً فوق بنفسجي قوياً.

Künstlerische Darstellung des «James-Webb»-Weltraumteleskops, zusammengefaltet in der «Ariane 5»-Rakete beim Start vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana. Der Entstehungsweg von «James Webb» war lang und steinig, aber jetzt soll das bislang größte und leistungsfähigste Weltraumteleskop endlich starten. (zu dpa «Markiert neue Zeitrechnung»: «James Webb»-All-Teleskop soll starten) +++ dpa-Bildfunk +++

استعدادات لإطلاق أقوى تلسكوب فضائي في تاريخ الإنسان 25.12.2021

يستعد تلسكوب "جيمس ويب" للانطلاق إلى الفضاء والاستقرار في مداره، في حدث ينتظره علماء الفلك منذ ثلاثين سنة. ومن أهدافه سبر أغوار ما يُعرف بـ "الفجر الكوني" عندما بدأت أولى المجرّات تضيء الكون قبل مليار سنة.

This illustration shows a glowing stream of material from a star as it is being devoured by a supermassive black hole in a tidal disruption flare.

علم الفلك ـ السيناريو الأكثر ترجيحا لنهاية الكون 16.10.2021

أنتجت الفيزياء النظرية عدة تصورات بشأن نشأة الكون، غير أن اهتمام عالمة الفيزياء الفلكية كاتي ماك انصب على سيناريوهات نهايته، لكن عوامل بشرية قد تتسبب في نهاية الحياة على كوكب الأرض قبل نهاية الكون المفترضة بكثير.