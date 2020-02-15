 جيش النظام يكثف هجومه على درعا وسط استمرار جهود التسوية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.08.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

جيش النظام يكثف هجومه على درعا وسط استمرار جهود التسوية

بعد أن مني هجوم للجيش السوري على درعا – البلد قبل ثلاثة أيام بضربة، كثفت القوات السورية قصفها للجيب المعارض في محاولة لبسط سيطرتها على منطقة تتحدى السلطة منذ استعادتها قبل ثلاث سنوات.

صورة من الأرشيف لقصف من النظام على درعا

صورة من الأرشيف لقصف من النظام على درعا

كثفت القوات السورية قصفها لجيب للمعارضة في مدينة درعا الجنوبية في محاولة لبسط سيطرتها على منطقة تتحدى سلطة الدولة منذ استعادتها قبل ثلاث سنوات وذلك حسبما قال شهود والجيش وسكان اليوم الأحد (الأول من آب/ أغسطس 2021).

ومني هجوم للجيش على الحي القديم بدرعا بضربة يوم الخميس عندما شن معارضون مسلحون هجوما مضادا عبر المحافظة وأسروا عشرات الجنود. وأرسل الجيش بعد ذلك مئات من القوات الخاصة وعشرات الدبابات والعربات المدرعة لاقتحام الجيب حيث بدأت الاحتجاجات السلمية ضد نظام الأسد في 2011 وقوبلت بعنف شديد قبل أن تنتشر في جميع أنحاء البلاد.

مختارات

عقوبات أمريكية جديدة ضد جماعات وكيانات وأفراد في سوريا، تشمل فروع للمخابرات العامة والعسكرية بسبب التعذيب فيها. كما طالت العقوبات جماعة مسلحة مرتبطة بتركيا.

عين الرئيس السوري بشار الأسد نائب وزير الخارجية فيصل المقداد خلفاً لوزير الخارجية المُتوفى وليد المعلم والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشار الجعفري محل المقداد. أهم محطات حياتهما نجملها لكم في هذا التقرير.

في الوقت الذي تستمر فيه غارات النظام السوري وحليفته روسيا على مناطق ريف إدلب الجنوبي، تظاهر المئات أمام النقاط التركية هناك، متهمين أنقرة بعدم التحرك لحماية المدنيين من القصف.

بعد إغلاقه لمدة ثلاثة أعوام فتحت السلطات المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا رسميا أمام المدنيين وحركة التجارة اليوم الاثنين. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي السوري الجانب السوري من الحدود خاويا تقريبا إلا من مركبتين.

وعطل مقاتلو المعارضة حركة المرور على طول طريق دمشق-درعا السريع المؤدي إلى الحدود مع الأردن والذي أغلق المعبر يوم الأحد.

واستعاد الجيش السوري السيطرة على المحافظة المتاخمة للأردن ومرتفعات الجولان في عام 2018 بمساعدة سلاح الجو الروسي والميليشيات الإيرانية.

وأجبرت اتفاقات توسطت فيها روسيا في ذلك الوقت مقاتلي المعارضة على تسليم أسلحتهم الثقيلة لكنها منعت الجيش من دخول العديد من البلدات بما في ذلك الحي القديم لعاصمة المحافظة المعروف باسم درعا البلد.

اقرأ أيضا: قتيل وجرحى مع عودة المواجهات إلى الجنوب السوري

وأنحى الجيش السوري باللوم اليوم الأحد على من وصفهم بالإرهابيين في إحباط عدة جولات من المفاوضات مع شخصيات معارضة منذ الأسبوع الماضي للسماح للجيش بإقامة نقاط تفتيش في الجيب.

ويقول مسؤولون محليون إن المعارضة تصر على أن الاتفاق لا يسمح إلا  بالإدارة المدنية فقط. وقال أبو جهاد الحوراني وهو مسؤول في المعارضة لرويترز من داخل الجيب إن "النظام يريد إنهاء ما يعتبره رمزا حيا للثورة ضده وإذا نجح في إسكاته بإعادة الجيش فإنه سيخضع منطقة حوران بأكملها".

وقالت هيئات إغاثة مقرها دمشق إن ما لا يقل عن ألفي أسرة فرت من منازلها منذ بدء القتال يوم الخميس.

وعلى صعيد مساعي التهدئة، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في لجان درعا المركزية إنه "بعد اجتماع مع ضباط من الجيش الروسي في حي درعا المحطة استمر لأكثر من ساعتين توصلنا لاتفاق استمرار التهدئة في أحياء درعا البلد وريفي درعا الغربي والشرقي"، مشيرا إلى أنهم بانتظار رد قيادة القوات الروسية على بنود الاتفاق التي تم التوصل إليها.

خ.س/أ.ح (رويترز، د ب أ)

  • الرئيس السوري السابق حافظ الأسد

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    تولي الحكم بعد انقلاب "الحركة التصحيحية"

    في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، نفّذ حافظ الأسد الذي كان يتولّى منصب وزير الدفاع انقلاباً عسكرياً عُرف بـ"الحركة التصحيحية" وأطاح برئيس الجمهورية حينها نور الدين الأتاسي. في 12 آذار/مارس 1971، انتخب الأسد الذي كان يترأس حزب البعث العربي الاشتراكي، رئيساً للجمهورية ضمن انتخابات لم ينافسه فيها أي مرشح آخر. وكان أول رئيس للبلاد من الطائفة العلوية التي تشكل عشرة في المئة من تعداد السكان.

  • مواجهات بين القوات الإسرائيلية والسورية على مرتفعات الجولان في حرب تشرين 1973

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    "حرب تشرين"

    في السادس من تشرين الأول/أكتوبر 1973، شنّت مصر وسوريا هجوماً مفاجئاً على إسرائيل من جهة قناة السويس غرباً، ومرتفعات الجولان شرقاً، في محاولة لاستعادة ما خسره العرب من أراض خلال حزيران/يونيو 1967، لكن تمّ صدهما. في أيار/مايو 1974، انتهت الحرب رسمياً بتوقيع اتفاقية فضّ الاشتباك في مرتفعات الجولان.

  • الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي وقتها هنري كيسينجر

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    علاقات دبلوماسية بين واشنطن ودمشق!

    في حزيران/يونيو 1974، زار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون دمشق، معلناً إعادة إرساء العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعدما كانت مجمّدة منذ العام 1967. في الصورة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي وقتها هنري كيسينجر.

  • انسحاب القوات السورية من لبنان

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    هيمنة على لبنان

    في 1976 تدخّلت القوات السورية في الحرب الأهلية اللبنانية بموافقة أمريكية، وبناء على طلب من قوى مسيحية لبنانية. وفي 1977، بدأت المواجهات بين القوات السورية، التي انتشرت في معظم أجزاء البلاد ما عدا المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وقوات مسيحية احتجت على الوجود السوري. وطيلة ثلاثة عقود، بقيت سوريا قوة مهيمنة على المستوى العسكري في لبنان وتحكمت بكل مفاصل الحياة السياسية حتى انسحابها في العام 2005.

  • الرئيس السوري السابق حافظ الأسد والرئيس العراقي الأسبق صدام حسين

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    قطيعة بين دمشق وبغداد!

    في العام 1979، تدهورت العلاقات بين سوريا والعراق، اللذين حكمهما فرعان متنافسان من حزب البعث العربي الاشتراكي، بعد اتهام الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين الوافد حديثاً إلى السلطة، دمشق بالتآمر. وقطعت بغداد علاقتها الدبلوماسية مع دمشق في تشرين الأول/أكتوبر 1980، بعدما دعمت الأخيرة طهران في حربها مع العراق. في الصورة يظهر الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين (يسار) مع الرئيس السوري السابق حافظ الأسد (وسط).

  • مدينة حماه السورية

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    "مجزرة حماه"

    في شباط/فبراير 1982، تصدّى النظام السوري لانتفاضة مسلّحة قادها الإخوان المسلمون في مدينة حماه (وسط)، وذهب ضحية ما يعرف بـ"مجزرة حماه" بين عشرة آلاف وأربعين ألف شخص. وجاء ذلك بعد قرابة ثلاث سنوات من هجوم بالرصاص والقنابل اليدوية على الكلية الحربية في مدينة حلب، أسفر عن مقتل ثمانين جندياً سورياً من الطائفة العلوية. وتوجّهت حينها أصابع الاتهام إلى الإخوان المسلمين بالوقوف خلف الهجوم.

  • حافظ ورفعت الأسد

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    محاولة انقلاب فاشلة

    في تشرين الثاني/نوفمبر 1983، أصيب الأسد بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى أحد مشافي دمشق. ودخل في غيبوبة لساعات عدّة، حاول خلالها شقيقه الأصغر رفعت الاستيلاء على السلطة عبر انقلاب فاشل، قبل أن يستعيد الأسد عافيته. وبعد عام، أُجبر رفعت على مغادرة سوريا. الصورة لحافظ الأسد (يمين) مع أخيه رفعت.

  • بشار الأسد زار باريس عدة مرات

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    تقارب مع الغرب!

    بدأ الجليد الذي شاب علاقات سوريا مع أمريكا والغرب بالذوبان، عقب انهيار الاتحاد السوفياتي. انضمت سوريا إلى القوات متعددة الجنسيات في التحالف الذي قادته أمريكا ضد صدام حسين بعد غزو العراق للكويت. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1994، زار الرئيس الأمريكي بيل كلينتون الأسد في دمشق. بعد أربع سنوات، زار الأسد فرنسا في أول زيارة له إلى بلد غربي منذ 22 عاماً، واستقبل بحفاوة من نظيره الفرنسي جاك شيراك.

  • بشار الأسد في جنازة أبيه عام 2000

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    الابن يخلف أباه في الرئاسة!

    توفي الأسد في 10 حزيران/يونيو 2000، عن عمر ناهز 69 عاماً، وكان شيراك الرئيس الغربي الوحيد الذي حضر جنازته. وبعد شهر، تولّى نجله بشار السلطة، بعد تعديل دستوري سمح له بالترشّح. وحاز في استفتاء لم يضم أي مرشح آخر سواه على 97 في المئة من الأصوات.

  • صورة لبشار الأسد في دمشق

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    انفتاح نسبي ولكن..!

    بين أيلول/سبتمبر 2000 وشباط/فبراير 2001، شهدت سوريا فترة انفتاح وسمحت السلطات نسبياً بحرية التعبير. في 26 أيلول/سبتمبر 2000، دعا نحو مئة مثقّف وفنان سوري مقيمين في سوريا السلطات إلى "العفو" عن سجناء سياسيين وإلغاء حالة الطوارئ السارية منذ العام 1963. لكنّ هذه الفسحة الصغيرة من الحرية سرعان ما أقفلت بعدما عمدت السلطات إلى اعتقال مفكرين ومثقفين مشاركين في ما عُرف وقتها بـ"ربيع دمشق".

  • سوريون يحملون علم المعارضة السورية

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    احتجاجات تحولت إلى نزاع دامٍ!

    في العام 2011، لحقت سوريا بركب الثورات في دول عربية عدة، أبرزها مصر وتونس، في ما عُرف بـ"الربيع العربي". ومع اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظامه، قمع الأسد المتظاهرين السلميين بالقوة، وتحولت الاحتجاجات نزاعاً دامياً، سرعان ما تعددت جبهاته والضالعين فيه. وأودى النزاع المستمر بأكثر من 388 ألف شخص وهجّر وشرّد الملايين داخل البلاد وخارجها، وسوّى مناطق كاملة بالأرض.

  • صورة الأسد مع صورة بوتين في الغوطة الشرقية بدمشق

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    بقاء على رأس السلطة بدعم روسي

    في سنوات النزاع الأولى، فقدت قوات الحكومة السورية سيطرتها على مساحات واسعة من سوريا بينها مدن رئيسية. لكن وبدعم عسكري من حلفائها، إيران ثم روسيا، استعادت القوات الحكومية تدريجيًا نحو ثلثي مساحة البلاد، إثر سياسة حصار خانقة وعمليات عسكرية واسعة ضد الفصائل المعارضة والتنظيمات الجهادية. ولعب التدخل الجوي الروسي منذ خريف 2015 دوراً حاسماً في تغيير موازين القوى لصالح دمشق. م.ع.ح/ع.ج.م


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

اشتباكات بين النظام ومعارضين في درعا.. ماذا يجري هناك؟  

مواضيع ذات صلة

Syrian army soldiers gesture on the highway outside Maarat al-Numan, Syria, January 30, 2020. REUTERS/Omar Sanadiki

معارضون سوريون: النظام يتقدم وتركيا تلهث خلف أهدافها 15.02.2020

يرى ساسة سوريون أنّ ليبيا هي جزء من الحل التركي لما يجري في إدلب وأن أنقرة تستغل الوضع لخدمة أجنداتها الخاصة، كما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الألمانية. فيما كشف وزير الخارجية الألمانية عن مخاوف من وقوع كارثة إنسانية.

Syrian inspect a damaged site after airstrikes on the town of Ariha, in Idlib province, Syria, Thursday, Jan. 30, 2020. Warplanes struck the town in a rebel-held enclave in northwestern Syria, killing several people, including some who were fleeing the attack, opposition activists and a rescue service said Thursday. The attack, believed to have been carried out by Russian warplanes backing a Syrian government offensive, also put a local hospital out of service, they said. (AP Photo/Ghaith Alsayed)

مع دخول الحرب عامها العاشر.. سوريا رهينة صراعات دولية 12.03.2020

جيوش عدة دول وتنظيمات إرهابية مسلحة وصراعات سياسية دولية يذهب ضحيتها مئات الآلاف من المدنيين. هذا هو المشهد في سوريا اليوم مع دخول الحرب عامها العاشر، فيما يجلس بشار الأسد إلى اليوم على رأس النظام السوري.

ARCHIV 21.12.2019 *** People gather in the the market in the city of Saraqeb in the Idlib countryside after an air strike by Syrian aircraft on Saturday, Dec. 21, 2019. Airstrikes on a rebel-held town killed several people and wounded more than a dozen in the northwestern province of Idlib, the last remaining rebel stronghold in the war-torn country, opposition activists said. The attack came amid a government offensive in the region. (AP Photo/ Ghaith al-Sayed) |

الجيش السوري يواصل تقدمه في إدلب وتركيا تجدد تهديدها بالرد 08.02.2020

سيطر الجيش السوري على كامل مدينة سراقب الاستراتيجية، التي تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين، في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، فيما هدّدت تركيا بالرد على أي استهداف لمواقعها العسكرية في إدلب آخر معقل للمعارضة في سوريا.