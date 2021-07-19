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جيش الإسلام

كان جيش الإسلام الذي نشط في دوما والغوطة الشرقية قرب دمشق أحد أكبر الفصائل السورية المسلحة المعارضة التي تعمل على إقامة دولة إسلامية. دعمت السعودية هذا الجيش الذي انهار أمام ضربات الجيش السوري بدعم روسي وإيراني عام 2018.

تشكل جيش الإسلام في ريف دمشق الشرقي انطلاقا من مدينة دوما القريبة من العاصمة السورية. وشارك حسب قائده السلفي السابق زهران علوش في معارك كثيرة إلى جانب تنظيمات مسلحة بينها جبهة النصرة الإرهابية. في عام 2018 خسر المواجهة العسكرية مع الجيش السوري وحلفاءه وغادر مقاتلوه إلى شمال حلب بموجب اتفاق رعاه الجانب الروسي.

Syrian human rights activist Razan Zaitouneh, her husband and two colleagues were disappeared in December 2013. DW's investigative unit delved deep into the case.

تحقيق: كيف استهدفت جماعات سورية مسلحة الأيقونة الحقوقية رزان زيتونة؟ 19.07.2021

شكّل اختفاء رزان زيتونة أواخر عام 2013 وزملائها أحد أكثر ألغاز الحرب السورية غموضا حتى يومنا هذا. وحدة التحقيقات الاستقصائية في DW قامت بجمع أدلة في ست دول من أجل تعقب الجناة المحتملين وحل هذا اللغز.
SPERRFRIST für die Berichterstattung über Razan Zaitouneh: 15.03.2021 8.00 Uhr *** Razan Zaitouneh, a Syrian human rights lawyer, was disappeared in 2013. DW investigates her life. SOURCE: Free Razan

رزان زيتونة... وجه الثورة السورية المُغيّب 15.03.2021

نضالها ضد الظلم خلق لها أعداء كثر على عدة جبهات: عند النظام السوري وبعض فصائل المعارضة المسلحة. بعد عشر سنوات على الثورة السورية، DW تحقق في الاختفاء الغامض للناشطة رزان زيتونة من منطقة كانت تحت سيطرة المعارضة.
Der Angeklagte Hussein K. sitzt am 05.09.2017 in Freiburg (Baden-Württemberg) im Landgericht im Gerichtssaal hinter einer Ausgabe der Strafprozessordnung. Er ist wegen Mordes an einer Studentin angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die 19 Jahre Maria L. im Oktober 2016 angegriffen, gewürgt und vergewaltigt zu haben. Anschließend habe er sie bewusstlos ins Wasser des Flusses Dreisam gelegt, wo sie ertrank. Foto: Patrick Seeger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

لماذا يدعي طالبو لجوء انتماءهم لتنظيمات إرهابية وارتكاب جرائم خطيرة؟ 29.04.2018

يزداد في ألمانيا عدد طالبي اللجوء الذين يدّعون أنهم كانوا أعضاء في منظمات إرهابية أو أجبروا على ارتكاب جرائم قتل واغتصاب. فما الذي يدفعهم إلى فعل ذلك، وكيف تتعامل السلطات الألمانية مع هذه الادّعاءات؟
FILE - This Feb. 2, 2018 file photo provided by the Syrian rebel group Army of Islam, shows a fighter with the Army of Islam rebel group, firing a weapon during clashes with government forces in Housh al-Dhawahira in the eastern Ghouta region near Damascus, Syria. Violence broke out in and around a rebel-held town near the capital Damascus on Friday killing at least two people after nearly two weeks of calm signaling an apparent collapse of a truce and an evacuation deal for opposition fighters to leave the area, state media and opposition activists said. (Army of Islam, via AP, File) |

مسائية DW: أي مصير ينتظر "جيش الإسلام" بعد انسحابه من دوما؟ 20.04.2018

"جيشُ الإسلام" بعد انسحابهِ من دوما والضمير وتسليم أسلحته الثقيلة. أيُ مصير ينتظره؟ وأيُ موقفٍ يتبناه بشأن العملية السياسية؟ وإلى أين تسير الأمور ميدانيا بعد تطورات الغوطة الشرقية؟
(180407) -- DAMASCUS, April 7, 2018 (Xinhua) -- Smoke rises after the Syrian army's shelling targeted the Douma district in Eastern Ghouta countryside of Damascus, Syria, on April 7, 2018. The Syrian army on Saturday stormed the frontlines of the Islam Army in the Douma district of the capital Damascus' Eastern Ghouta countryside, state news agency SANA reported. (Xinhua/Ammar Safarjalani) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

تقارير عن عشرات القتلى في هجوم كيماوي على دوما بسوريا 08.04.2018

تجددت الاتهامات للنظام السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية. وذكرت تقارير بوقوع هجوم كيماوي السبت على مدينة دوما خلف عشرات القتلى. ودانت أمريكا الهجوم محملة روسيا المسؤولية، بينما تنفي دمشق كالعادة هجومها بالكيماوي.

19.03.2018 TOPSHOT - A Syrian boy walk past destruction following government air strikes in the Eastern Ghouta rebel-held enclave of Douma, on the eastern outskirts of the capital Damascus on March 19, 2018. At least 20 civilians have died in a resumption of bombing on Douma, the largest town in shrinking rebel-controlled pockets of Syria's Eastern Ghouta, a monitor said. The fresh bloodshed came after a week-long lull in the bombardment of Douma after negotiations between rebels and regime-backer Russia allowed medical evacuations from the town. / AFP PHOTO / HAMZA AL-AJWEH (Photo credit should read HAMZA AL-AJWEH/AFP/Getty Images)

المرصد: مقتل ثمانية مدنيين في غارات جديدة على مدينة دوما في الغوطة 07.04.2018

بعد هدوء استمر لأكثر من أسبوع، وفي ما يبدو أنه محاولة للضغط على "جيش الإسلام" للانسحاب من المدينة، أسفرت غارات جوية على دوما في الغوطة الشرقية عن مقتل ثمانية مدنيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
DAMASCUS, SYRIA - MARCH 20 : Smoke rises after Assad Regime forces carried out airstrikes in Eastern Ghouta's Douma town in Damascus, Syria on March 20, 2018. At least 59 civilians were killed by the Assad regime and its supporters in the besieged Eastern Ghouta region on Tuesday, Syrian Civil Defense sources said. Mouneb Abu Taim / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

عشرات القتلى في غارات جوية على آخر جيب لمسلحي المعارضة في الغوطة 06.04.2018

شنت قوات النظام السوري هجمات جوية وبرية عنيفة على آخر مدينة خاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل العشرات. واتهم التلفزيون الرسمي جماعة "جيش الإسلام" بقصف معبر إلى خارج الغوطة الشرقية ومنطقة سكنية.

28.03.2018 Syrien: Syrische Soldaten Armee in Ost-Ghuta (180329) -- DAMASCUS, March 29, 2018 -- Syrian soldiers are seen in the rebel-held Douma district in the Eastern Ghouta countryside of the capital Damascus, on March 28, 2018. After the full evacuation of the Failaq al-Rahman rebels, only the Douma district in Eastern Ghouta is still controlled by the rebels. ) (swt) SYRIA-DAMASCUS-SOLDIERS-EASTERN GHOUTA AmmarxSafarjalani PUBLICATIONxNOTxINxCHN

مسائية DW: إخلاء آخر جيوب المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية 02.04.2018

بدء عمليات إجلاء مقاتلين ومدنيين من مدينة دوما آخر جيب للمعارضة السورية المسلحة في الغوطة الشرقية، فماذا تبقى للمعارضة في سوريا؟ وهل أصبحت الغوطة الشرقية منطقة نفوذ روسية مقابل النفوذ التركي في شمال سوريا؟

فيديو للغوطة الشرقية نشره جيش النظام بعد سيطرته عليها 02.04.2018

نشر جيش النظام السوري صور فيديو للغوطة الشرقية بعد سيطرته عليها، إثر هجوم عنيف استمر نحو خمسة أسابيع وتسبب بمقتل أكثر من 1600 مدني وتهجير الآلاف.
(170508) -- DAMASCUS, May 8, 2017 () -- Buses transporting rebels and their families leave the Damascus' northern neighborhood Barzeh, Syria, May 8, 2017. As many as 1,022 people evacuated from a northern Damascus' neighborhood on Monday under a fresh deal with the government, local media reported. (/Ammar Safarjalani) (zjy) |

الغوطة الشرقية.. كيف يغير خروج "جيش الإسلام" خارطة الصراع؟ 02.04.2018

فيما تحدثت وسائل إعلام رسمية عن بدء خروج مقاتلي جيش الإسلام من دوما، آخر معاقل المعارضة في الغوطة الشرقية، التزمت الجماعة الصمت، لماذا؟ وإلى أين يتم ترحيل هؤلاء المقاتلين؟ وماذا تعني للأسد السيطرة على كامل الغوطة؟

A convoy transporting Syrian civilians and rebel fighters evacuated from Eastern Ghouta waits in a government-held area prior to entering the village of Qalaat al-Madiq, some 45 kilometres northwest of the central city of Hama, on March 26, 2018, as evacuations from the opposition enclave continued following a deal that was announced earlier in the week. / AFP PHOTO / ABDULMONAM EASSA (Photo credit should read ABDULMONAM EASSA/AFP/Getty Images)

المرصد: اتفاق على أول عملية لاجلاء مدنيين من دوما في الغوطة الشرقية 01.04.2018

أفاد المرصد السوري أن فصيل جيش الإسلام المعارض وروسيا توصلا إلى اتفاق لـ"إخراج الحالات الإنسانية إلى الشمال السوري"، دون توضيح ما هي تلك الحالات وموعد بدء الإجلاء من دوما آخر معاقل المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية.
DAMASCUS, SYRIA - MARCH 20 : People run through the damaged buildings after Assad Regime forces carried out airstrikes in Eastern Ghouta's Douma town in Damascus, Syria on March 20, 2018. At least 59 civilians were killed by the Assad regime and its supporters in the besieged Eastern Ghouta region on Tuesday, Syrian Civil Defense sources said. Mouneb Abu Taim / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

الجيش السوري يستعد لـ "عملية ضخمة" في آخر معقل للمعارضة بالغوطة 28.03.2018

يبقى مصير دوما بالغوطة الشرقية مجهولاً مع تهديد قوات النظام السوري بشن هجوم عليها. ونددت نيكي هالي بالفشل في تطبيق وقف إطلاق النار قائلةً إنه "يوم عار" لكل عضو بمجلس الأمن. بينما تستقبل روسيا دي ميستورا لبحث الأوضاع.
TOPSHOT - A picture taken early on March 23, 2018 shows a man standing looking at flames erupting in a building following regime bombardment in Douma, one of the few remaining rebel-held pockets in Eastern Ghouta on the outskirts of the capital Damascus. / AFP PHOTO / HAMZA AL-AJWEH (Photo credit should read HAMZA AL-AJWEH/AFP/Getty Images)

مسائيةDW: تهديدات بهجوم على دوما... ما خيارات جيش الإسلام؟ 27.03.2018

دمشق وموسكو تهددان بشنِّ هجوم على مدينةِ دوما، آخر جيوب الفصائل المعارضة في الغوطةِ الشرقية ما لم يوافقْ مقاتلو جيش الإسلام على الخروجِ منها.. ما خيارات الفصيل المسلح؟ وماذا تعني أي هزيمة له بالنسبة للمعارضة المسلحة؟
Syrian civilians and rebel fighters arrive in the village of Qalat al-Madiq, north of Hama on March 24, 2018 after being evacuated from Harasta in Eastern Ghouta following a deal that was announced earlier in the week. / AFP PHOTO / OMAR HAJ KADOUR (Photo credit should read OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images)

استئناف عملية الإجلاء من جنوب الغوطة مع خروج نحو ألفي شخص 25.03.2018

بدأ نحو ألفي مقاتل ومدني بالخروج من جنوب الغوطة الشرقية لليوم الثاني على التوالي في طريقهم إلى شمال غرب سوريا، بموجب اتفاق إجلاء مع روسيا، ما من شأنه أن يحكم سيطرة قوات النظام على آخر معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق.
DAMASCUS, SYRIA - MARCH 02: Smoke rises after Assad Regime's airstrike hit residential areas in Eastern Ghouta, Damascus, Syria on March 02, 2018. The UN Security Council on February 24 adopted a resolution calling for a 30-day cease-fire in Syria to allow for humanitarian aid deliveries. The cease-fire decision came as regime forces intensified attacks on Eastern Ghouta in recent days, killing 23 people more added to several hundred others. Samir Tatin / Anadolu Agency |

دعوة أميركية لاجتماع عاجل بالأردن بشأن سوريا وترامب يدرس خياراته 12.03.2018

أفادت واشنطن أنها دعت إلى عقد اجتماع عاجل في الأردن بسبب قلقها من "وقوع هجمات في جنوب غرب سوريا". وفي الغوطة "تتقدم" قوات النظام في ظل جهد دولي لوقف "إراقة الدماء".

09.03.2018, Syrien, Duma: Ein Hilfskonvoi der Organisation Roter Halbmond fährt durch den umkämpften Vorort der syrischen Hauptstadt. Trotz andauernder Kämpfe hat zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ein Hilfskonvoi das schwer umkämpfte syrische Rebellengebiet Ost-Ghuta erreicht. Foto: Samer Bouidani/dpa | Verwendung weltweit

خروج "مسلحين" من الغوطة الشرقية ودخول قافلة مساعدات إنسانية 09.03.2018

أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية عن "خروج عدد من المسلحين" من الغوطة الشرقية إلى إدلب، بينما قال "جيش الإسلام" إن الخارجين هم من "جبهة النصرة". هذا فيما تمكنت قافلة إغاثة من إفراغ كامل حمولتها في الغوطة رغم القصف.
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