كان جيش الإسلام الذي نشط في دوما والغوطة الشرقية قرب دمشق أحد أكبر الفصائل السورية المسلحة المعارضة التي تعمل على إقامة دولة إسلامية. دعمت السعودية هذا الجيش الذي انهار أمام ضربات الجيش السوري بدعم روسي وإيراني عام 2018.

تشكل جيش الإسلام في ريف دمشق الشرقي انطلاقا من مدينة دوما القريبة من العاصمة السورية. وشارك حسب قائده السلفي السابق زهران علوش في معارك كثيرة إلى جانب تنظيمات مسلحة بينها جبهة النصرة الإرهابية. في عام 2018 خسر المواجهة العسكرية مع الجيش السوري وحلفاءه وغادر مقاتلوه إلى شمال حلب بموجب اتفاق رعاه الجانب الروسي.