أضحى جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة بعد فوزه على منافسه دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر 2020. وبعد توليه مقاليد الحكم وعد بمراجعة قرارات سلفه التي أدت إلى خلافات مع الحلفاء وزعزعة الاستقرار الداخلي.

دخل بايدن، وهو من مواليد 1942 معترك السياسة منذ سبعينات القرن الماضي كعضو في مجلس الشيوخ. وبين عام 2009 و 2017 تولى منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما. وقد سبق له الترشح لمنصب الرئيس مرتين الأولى عام 1988 والثانية عام 2008. وقد فشل بكلاهما، غير أن الحظ حالفه وفاز في انتخابات 2020 ليتولى منصب الرئيس في يناير/ كاانون الثاني 2021.