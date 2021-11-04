نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جو بايدن

أضحى جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة بعد فوزه على منافسه دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر 2020. وبعد توليه مقاليد الحكم وعد بمراجعة قرارات سلفه التي أدت إلى خلافات مع الحلفاء وزعزعة الاستقرار الداخلي.

دخل بايدن، وهو من مواليد 1942 معترك السياسة منذ سبعينات القرن الماضي كعضو في مجلس الشيوخ. وبين عام 2009 و 2017 تولى منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما. وقد سبق له الترشح لمنصب الرئيس مرتين الأولى عام 1988 والثانية عام 2008. وقد فشل بكلاهما، غير أن الحظ حالفه وفاز في انتخابات 2020 ليتولى منصب الرئيس في يناير/ كاانون الثاني 2021.

FILE PHOTO: Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman attends a graduation ceremony for the 95th batch of cadets from the King Faisal Air Academy in Riyadh, Saudi Arabia December 23, 2018. Picture taken December 23, 2018. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS/File Photo ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

إدارة بايدن تقر أول صفقة أسلحة أمريكية كبرى للسعودية 04.11.2021

أعلنت وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان إقرار صفقة أسلحة للسعودية بـ 650 مليون دولار. وهذه أول صفقة أسلحة أمريكية كبرى للسعودية منذ تولي إدارة بايدن السلطة وتبنيها سياسة عدم بيع سوى الأسلحة الدفاعية لحليفتها الخليجية.
GLASGOW, SCOTLAND - NOVEMBER 01: In this handout photo provided by the German Government Press Office (BPA), German Chancellor Angela Merkel speaks during the UN Climate Change Conference COP26 at SECC on November 1, 2021 in Glasgow, United Kingdom. World Leaders attending COP26 are under pressure to agree measures to deliver on emission reduction targets that will lead the world to net-zero by 2050. Other goals of the summit are adapting to protect communities and natural habitats, mobilising $100billion in climate finance per year and get countries working together to meet the challenges of the climate crisis. (Photo by Guido Bergmann/Bundesregierung via Getty Images)

قمة المناخ.. ميركل تدعو لفرض سعر عالمي على انبعاثات الكربون 01.11.2021

حثت المستشارة أنغيلا ميركل في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو على وضع تسعير عالمي على الانبعاثات الضارة بالمناخ. بدوره اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الرد اللازم لوقف أزمة المناخ يجب أن يعتبر فرصة لاقتصادات العالم.
President Joe Biden and European Commission president Ursula von der Leyen shake hands after talking to reporters about pausing the trade war over steel and aluminum tariffs during the G20 leaders summit, Sunday, Oct. 31, 2021, in Rome. (AP Photo/Evan Vucci)

بايدن وفون دير لاين يشيدان بـ"حقبة جديدة" في التعاون الأطلسي 31.10.2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يطلقان حقبة جديدة من التعاون العابر للأطلسي"، فيما اكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين على "استعادة الثقة والتواصل" بينهما.
Joe Biden (l-r), Präsident der USA, Angela Merkel (CDU), geschäftsführende Bundeskanzlerin, und Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat, nehmen an einem gemeinsamen Treffen am Rande des G20-Gipfels teil. Der zweitägige Gipfel der Gruppe der 20 ist das erste persönliche Treffen der Staats- und Regierungschefs der größten Volkswirtschaften der Welt seit Beginn der Corona-Pandemie. +++ dpa-Bildfunk +++

قمة روما.. المناخ والطاقة تحديات المرحلة لزعماء دول العشرين 31.10.2021

يواصل رؤساء دول وحكومات أهم الدول الصناعية في العالم خلال اليوم الثاني والأخير مناقشاتهم في قمة العشرين حول حماية المناخ، لكن توفير الطاقة وارتفاع الأسعار قضايا حاضرة أيضا وبقوة في المناقشات وسط مطالب لرفع الأنتاج.

Britain's Prime Minister Boris Johnson, France's President Emmanuel Macron, Germany's Chancellor Angela Merkel and U.S. President Joe Biden pose for a family photo prior to a meeting during the G20 leaders' summit in Rome, Italy October 30, 2021. Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

قمة العشرين- قلق إزاء نووي إيران واجتماع أمريكي تركي مرتقب! 30.10.2021

أعربت دول كبرى في مجموعة العشرين عن قلقها إزاء نشاطات إيران النووية، داعية طهران إلى العودة للمحادثات. وشهد اليوم الأول من القمة توافقاً على إصلاح ضريبي، فيما سيشهد اليوم الثاني اجتماعاً أمريكياً تركياً على هامش القمة.
President Joe Biden speaks during an event marking the 10th anniversary of the dedication of the Martin Luther King, Jr. Memorial in Washington, Thursday, Oct. 21, 2021. (AP Photo/Susan Walsh)

السودان: الاحتجاجات تتواصل وبايدن يدعو لإعادة السلطة للمدنيين 28.10.2021

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة السلطة إلى الحكومة المدنية في السودان، مؤكدا أن بلاده ستستمر بـ"الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله اللاعنفي". فيما تواصلت الاحتجاجات في السودان لليوم الرابع على التوالي.
Facebook Schriftzug spiegelt sich in den Augen einer besorgt blickenden Frau mit Binärzahlen *** Facebook logo is reflected in the eyes of a worried-looking woman with binary numbers

فيسبوك: "نافخو الصفارات" يزدادون .. فهل يغرقون الشركة؟ 23.10.2021

مؤسسات صحفية دولية كبرى ستنشر سلسلة من التحقيقات المبنية على وثائق سرية مسربة من شركة "فيسبوك"، تفضح - حسب زعم مسرّبيها - تجاهل الشركة للآثار السياسية والنفسية لمنصتها من أجل تحقيق أرباح هائلة.
ماكرون وبايدن على طريق تجاوز أزمة الغواصات الفرنسية

ماكرون وبايدن على طريق تجاوز أزمة الغواصات الفرنسية 22.10.2021

في إطار مساعٍ مشتركة لتجاوز أزمة تحالف "أوكوس"، تحدث الرئيسان الأمريكي والفرنسي هاتفياً، وناقشا التعاون في مجال الأمن بمنطقة الساحل الأفريقي ومنطقة المحيطين الهندي والهادي، إضافة إلى جهود تعزيز الدفاع الأوروبي.
03.07.2020 ISTANBUL, TURKEY - JULY 03: Saudi journalist Jamal Khashoggi's fiance and plaintiff Hatice Cengiz is seen after testifying in the trial of 20 Saudi nationals over the 2018 killing of Saudi journalist Jamal Khashoggi at Saudi ArabiaÄôs Consulate, in Istanbul, Turkey on July 03, 2020. Elif Ozturk / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

في ذكرى اغتياله.. خطيبة خاشقجي تحض واشنطن على محاسبة السعودية 02.10.2021

"هل هذه هي المحاسبة التي تعهد بها بايدن؟". سؤال أطلقته خطيبة جمال خاشقجي خديجة جنكيز في وقفة أمام السفارة السعودية في واشنطن بعد مرور ثلاث سنوات على جريمة مقتله.
Joint Chiefs of Staff Gen. Mark Milley speaks during a briefing with Secretary of Defense Lloyd Austin at the Pentagon in Washington, Wednesday, Sept. 1, 2021, about the end of the war in Afghanistan. (AP Photo/Susan Walsh)

رئيس الأركان الأمريكي: خسرنا الحرب في أفغانستان 30.09.2021

في جلسة استماع مطولة أمام مجلس النواب الأمريكي، قال رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي إنّ بلاده خاضت "حرباً خاسرة" في أفغانستان وأن هذا "الفشل الاستراتيجي" كان "نتيجة لسلسلة قرارات استراتيجية تعود إلى زمن بعيد".
July 12, 2021.*** French President Emmanuel Macron is seen on a TV screen as he speaks during a televised address to the nation from the temporary Grand Palais in Paris on July 12, 2021. - Macron announced mandatory Covid jabs for healthcare staff and that 'Covid pass' will be needed in restaurants from August. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

أزمة الغواصات.. باريس تنفي تنازلها عن مقعدها في مجلس الأمن 22.09.2021

نفت فرنسا قطعيا أن يكون الرئيس إيمانويل ماكرون قد أبدى استعداده للتخلي عن مقعد بلاده الدائم في مجلس الأمن مقابل تشكيل جيش للاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك في خضم أزمة الغواصات وتوتر العلاقات بين باريس وواشنطن ولندن وكانبرا.

U.S. President Joe Biden speaks during the 76th Session of the U.N. General Assembly in New York City, U.S., September 21, 2021. REUTERS/Eduardo Munoz/Pool

الجمعية العامة.. بايدن يعلن أن بلاده ستساعد في حل الأزمات الدولية 21.09.2021

رسم الرئيس الأمريكي جو بايدن حقبة جديدة من المنافسة الشديدة دون حرب باردة، وذلك في أول خطاب له بالأمم المتحدة، ووعد بأن يتحلى الجيش بضبط النفس، وبالتزامات جديدة لمواجهة التغير المناخي.
From left to right: Dr. Abdullatif bin Rashid Alzayani, Minister of Foreign Affairs, Kingdom of Bahrain; Prime Minister Benjamin Netanyhu of Israel; United States President Donald J. Trump and Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the United Arab Emirates sign the Abraham Accords on the South Lawn of the White House in Washington, DC on Tuesday, September 15, 2020. Credit: Chris Kleponis / Pool via CNP /MediaPunch |

ذكرى اتفاقات أبراهام.. واشنطن "تشجع" دولا أخرى على التطبيع مع إسرائيل 17.09.2021

بمناسبة الذكرى الأولى لاتفاقات أبراهام، أكدت واشنطن أنها ستساعد في تعزيز علاقاتِ إسرائيل المتنامية مع البحرين والمغرب والإمارات، بالإضافة إلى السودان وكوسوفو، في الوقت الذي ستشجع فيه دولا أخرى على تطبيع العلاقات معها.
16.9.2021, Canberra****Australia's Prime Minister Scott Morrison, center, appears on stage with video links to Britain's Prime Minister Boris Johnson, left, and U.S. President Joe Biden at a joint press conference at Parliament House in Canberra, Thursday, Sept. 16, 2021. The leaders are announcing a security alliance that will allow for greater sharing of defense capabilities — including helping equip Australia with nuclear-powered submarines. (Mick Tsikas/AAP Image via AP)

واشنطن تتمسك بشراكتها مع فرنسا والصين تنتقد "أوكوس" 17.09.2021

فيما حاول وزير الخارجية الأمريكي تهدئة الأجواء عقب الإعلان عن تحالف عسكري مع بريطانيا وأستراليا، أدى إلى تخلي الأخيرة عن صفقة غواصات فرنسية كبيرة لصالح أخرى أمريكية، أعربت الصين وفرنسا عن سخطهما.
Auf diesem von der U.S. Navy zur Verfügung gestellten Foto kehrt das atomgetriebene Schnellangriffs-U-Boot USS Illinois (SSN 786) der Virginia-Klasse von einem Einsatz im Zuständigkeitsbereich der 7. Flotte zur Joint Base Pearl Harbor-Hickam zurück. Großbritannien hat Kritik aus Frankreich an der neuen Sicherheitsallianz mit den USA und Australien zurückgewiesen. +++ dpa-Bildfunk +++

"صفقة الغواصات" تثير غضب باريس وتتسبب في أزمة مع واشنطن 16.09.2021

دخلت العلاقات الفرنسية الأميريكية في أزمة مفتوحة بعد إلغاء أستراليا صفقة غواصات فرنسية واستبدالها بأخرى أميركية. وعلى إثر ذلك ألغت السلطات الفرنسية حفل استقبال كان مقررا في واشنطن، فيما تسعى الأخيرة لتهدئة غضب باريس.
Auf diesem von der U.S. Navy zur Verfügung gestellten Foto kehrt das atomgetriebene Schnellangriffs-U-Boot USS Illinois (SSN 786) der Virginia-Klasse von einem Einsatz im Zuständigkeitsbereich der 7. Flotte zur Joint Base Pearl Harbor-Hickam zurück. Großbritannien hat Kritik aus Frankreich an der neuen Sicherheitsallianz mit den USA und Australien zurückgewiesen. +++ dpa-Bildfunk +++

"صفعة على الوجه": شراكة أمنية جديدة تثير غضب فرنسا 16.09.2021

"أقمنا علاقة ثقة مع أستراليا، وقد تعرضت هذه الثقة للخيانة"، بعبارات حادة وصفت فرنسا قرار أستراليا فسخ عقد ضخم معها لشراء غواصات تقليدية بعد أن دخلت في تحالف جديد مع واشنطن ولندن. الصين أيضا نددت بالاتفاق.
مزيد من المقالات