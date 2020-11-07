 جو بايدن .. سياسي ″براغماتي″ صالحه القدر أخيراً | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.11.2020

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سياسة واقتصاد

جو بايدن .. سياسي "براغماتي" صالحه القدر أخيراً

يبدو أن المرشح الديمقراطي المعلن فوزه جو بايدن جاء في الوقت المناسب ليعيد الحيوية للأمة الأمريكية التي تعيش أزمة اقتصادية وثقافية وانقساما مجتمعيا. من يكون الرجل؟ وما أهم محطات مشواره السياسي؟

الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن (2020)

الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عانى كثيرا خلال مسيرته والآن في سن كبيرة ابتسم له القدر

منذ بدء جائحة كورونا توجه جو بايدن بخطابات وأحاديث إلى الأمريكيين. في تلك المناسبات غالباً ما كان يعبر عن مشاعره لعامة الناس الذين قضى منهم ما يزيد عن ربع مليون بسبب الجائحة.

مختارات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية عديدة فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الأمريكية، بينما قال الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب أن معركته القضائية مستمرة. تغطية مباشرة من DW عربية للنتائج والتطورات.

حتى قبل بدء الانتخابات بشهور دأب دونالد ترامب على الادعاء بوجود تلاعبات بقصد تزوير الانتخابات. في عز المعركة المحتدمة انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي شائعات أطلق بعضها ترامب أو أعاد تغريدها. DW تفرز لكم الغث من السمين.

في نهاية تشرين الثاني/ أكتوبر قال بايدن من ولايته، ديلاوير: "أفكر بكل من توجب عليه تحمل معاناة وداع أحبابه قبل الموت عن طريقة محادثة فيديو. أشارك كل من لم يستطع جمع أصدقائه حوله، ولا حتى العائلة في جنازته، مشاعره".

في حملته الانتخابية كان خطاب بايدن عكس ما كان يبثه منافسه الجمهوري دونالد ترامب. أصيب ترامب نفسه بكوفيد-19 وقال في مؤتمر صحفي بعد عودته من مرضه للبيت الأبيض: "يتعين علينا أن لا ندع المرض يتحكم فينا. لا داعي للخوف منه".

في المقابل كان جو بايدن يشجع الناس على ارتداء الكمامة وعلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي وأخذ الأمر على محمل الجد. وفوق كل ذلك لم يخشَ من مشاركة من لا يعرفهم حزنهم.
مآسي شخصية

جو بايدن يعرف شعور فقد الزوجة ودفن فلذة الكبد في التراب. وقيل إن ذلك كان السبب وراء تركه للعمل السياسي مرتين، لا مرة واحدة في حياته.

المرة الأولى كانت في شتاء 1972، عندما قرر وهو ابن الـ 29 ربيعاً أن يتحدى السناتور الجمهوري عن ولاية ديلاوير، ج. كلاب بوغس، الذي كان قد صار له حينذاك 12 عاماً في مجلس الشيوخ. على الرغم من أن ميزانية حملته الانتخابية كانت بالحد الأدنى، ما تطلب مساعدة عائلته المادية، ربح الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر. بعد ذلك بأسابيع قليلة حلت عليه مأساة ستغيره للأبد: توفيت زوجته نايلي وابنتهما ناعومي في حادث سيارة، أصيب فيه أيضاً ولديهما بجروح خطيرة.

في الواقع أراد بايدن عدم تقلد منصبه، بيد أنه عدل عن رأيه أخيراً. أقسم اليمن في المشفى حيث يرقد ولداه. تنقل السناتور الشاب بين ولايته والعاصمة واشنطن بالقطار خلال عمله في مجلس الشيوخ. انتقلت أخته فاليري للعيش معه بقصد مساعدته في تربية طفليه. استمر الوضع على ذلك الحال حتى تزوج زوجته الحالية، جل ياكوبس، عام 1977 ورزق منها ببنت تدعى أشلي.

بعد عقود وتحديداً في عام 2015 ضرب القدر ضربته الثانية: توفي ابنه الأكبر بيو بسرطان الدماغ. في ذلك الوقت كان يعمل نائباً للرئيس باراك أوباما وكان يدفع معه لإدخال ملايين الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض في التأمين الصحي من خلال ما عرف لاحقاً بـ "أوباما كير". هذه المرة ترك مشواره السياسي ولم يترشح لانتخابات العام 2016 وقرر البقاء مع عائلته.

جو "البطيء"

قبل أيام من مغادرته منصبه، منح أوباما بايدن "وسام الحرية الرئاسي". آنذاك قال أوباما: "أن تعرف جو بايدن يعني أن تعرف الحب الحقيقي والخدمة دون الالتفات للمصالح الشخصية والحياة بكل غناها".

اختيار الديمقراطيين جو بايدن في السباق إلى البيت الأبيض وعدم اختيارهم من هو أصغر سناً أو من ذوي البشرة الملونة لم يأتِ مفاجأ للبرفيسور متشل مكاني من جامعة ميسوري، وهو الذي يركز في أبحاثه على مناظرات الانتخابات الرئاسية وفن الخطابة. "الوقت كان وقت بايدن... الأمة منقسمة". ويرى أن بايدن "سياسي عقلاني وثابت وحساس ويواسي غيره" على عكس ترامب الذي أطلق على منافسه لقب "جو البطيء". فوز جو بايدن "دليل واضح على نوع القيادة التي تتوق لها الأمة".

يعرف عن بايدن قدرته على العمل مع زملائه، حتى عندما يخالفونه الرأي: "بايدن يتفاهم مع الجميع في الكونغرس. ومن الصعب أن تجد شخصاً في واشنطن لا يحبه. يقال أنه تعاون بشكل جيد مع الجمهوريين في الكونغرس، ولم يكن مؤدلجاً وكان رجلاً لطيفاً ودوداً"، يقول البرفيسور المختص بالشؤون الحكومية في جامعة تكساس-أوستن، بروس بوشنان.

وقد لمح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين إلى انفتاحهم على التعاون مع بايدن في حال انتخابه رئيساً.

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برنامج بايدن الاقتصادي: رفع الضرائب والديون

من ملامح سياسته الداخلية

جو بايدن سيكون بين سندان الجمهوريين ومطرقة الديمقراطيين التقدميين، الذين يريدون إقرار قانون "الصفقة الجديدة الخضراء". من بين أهداف مشروع القانون مكافحة التلوث البيئي والاستغناء عن الوقود الأحفوري وتدريب العمال بما يتناسب مع الخط الجديد ودعم التكافؤ الاجتماعي والمناخي. نائب الرئيس كامالا هاريس كانت أحد داعمي مشروع القانون.

يعتقد المحلل السياسي بوشنان أن بايدن سيواجه بمقاومة في حال "ضغط كثيراً في اتجاه التغير المناخي أو دعم البيئة"، ويضيف أنه من ناحية أخرى فإن بايدن سياسي "براغماتي"

جوليا مانكي-غوتس/خ.س

  • Der Präsident dirigiert eine Menschengruppe (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    هذا ما ينص عليه الدستور

    يُنتخب الرئيس لأربع سنوات يمكن تمديدها في أقصى حد لفترة ثانية. هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وبذلك فهو يقود أيضاً الجهاز الحكومي المكون من نحو أربعة ملايين شخص تقريباً، بمن فيهم أعضاء القوات المسلحة. ومن واجبات الرئيس أن ينفذ القوانين التي يسنها الكونغرس. وبصفته أعلى رتبة دبلوماسية في الدولة يمكنه أن يستقبل سفراء الدول وبالتالي الاعتراف بتلك الدول.

  • Sechs aneinander gekettete Hände (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    المراقبة من خلال " التحقق والتوازن"

    تتداخل السلطات الثلاث فيما بينها، وهي بذلك تحد من صلاحيات بعضها البعض. ويحق للرئيس العفو عن محكوم عليهم بالإعدام، ويسمي قضاة المحكمة العليا شريطة موافقة مجلس الشيوخ. كما يضطلع بتسمية وزراء إدارته والسفراء ولكن أيضاً بعد التشاور مع مجلس الشيوخ وشريطة موافقته. وبهذا يتحقق للسلطة التشريعية أحد سبل مراقبة السلطة التنفيذية.

  • Der Präsident setzt ein Zahnrad ins Getriebe(Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    القوة الكامنة في "دولة الاتحاد"

    يجب على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بشؤون الدولة. وهو ما يفعله مرة كل عام في ما يسمى بـ "خطاب حالة الأمة". لا يحق للرئيس أن يقدم مشاريع قوانين للكونغرس ولكن بوسعه أن يبرز أهم المواضيع كما يراها من خلال الخطاب. فيمارس نوعاً من الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام. ولكن هذا أكثر ما يمكنه فعله.

  • Der Präsident und Menschen aus einer Gruppe schreien sich an (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    يمكنه أن يرفض

    عندما يعيد الرئيس مشروع قانون إلى الكونغرس دون التوقيع عليه يكون قد مارس حقه باستخدام حق الفيتو لرفض المشروع. وليس من حق الكونغرس أن يبطل هذا الفيتو إلا بأكثرية الثلثين في مجلسيه. وحسب المعلومات المستقاة من مجلس الشيوخ حدث هذا في تاريخ الولايات المتحدة مئة وإحدى عشرة مرة في أكثر من ألف وخمسمائة مرة اُستخدم فيها حق النقض، أي بنسبة سبعة في المئة.

  • Der Präsident steckt einen Gesetzestext in die Sakkotasche (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    مناطق رمادية في تحديد السلطة

    لا يوضح الدستور ولا توضح قرارات المحكمة العليا مدى سلطة الرئيس بشكل نهائي، إذ يمكن للرئيس أن يستخدم حق الفيتو مرة ثانية من خلال خدعة، حيث يقوم الرئيس في ظروف معينة بـ "وضع مشروع القانون في جيبه"، ويعني بذلك أنه يستخدم ما يعرف بـ "فيتو الجيب" فيصبح المشروع بذلك لاغيا ولا يحق للكونغرس إسقاط هذا الفيتو وقد تم استخدام هذه الحيلة الدستورية أكثر من ألف مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

  • Der Präsident hält mehrere Menschen als Marionetten fest (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    إرشادات بطعم الأوامر

    بإمكان الرئيس أن يرشد موظفي الحكومة إلى طريقة القيام بواجباتهم. وتعامل هذه الأوامر المسماة بـ "الأوامر التنفيذية" معاملة القوانين. وليس ضرورياً أن توافق عليها أي هيئة دستورية. ومع ذلك ليس بوسع الرئيس أن يفعل ما يحلو له، إذ بإمكان المحاكم أن تبطل مفعول هذه الأوامر أو بإمكان الكونغرس أن يسن قوانين تبطل مفعولها. وبإمكان الرئيس التالي أن يلغيها بكل بساطة.

  • Der Präsident reicht mit einem verlängerten Arm ein Stück Papier an einer Menschengruppe vorbei (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    التحايل على الكونغرس...

    من حق الرئيس التفاوض على اتفاقيات مع حكومات أخرى ويتوجب أن تحصل هذه على موافقة مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه. ولتفويت الفرصة على مجلس الشيوخ لرفض الاتفاقيات يقوم الرئيس بإبرام اتفاق حكومي يُسمَى "اتفاقية تنفيذية" ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ حينها. وتسري هذه الاتفاقيات ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو يسن قانوناً يبطل مفعولها.

  • Zwei Menschen des Kongresses nehmen dem Präsidenten Spielzeugsoldaten weg (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    ... حينها يجب التراجع

    الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ولكن قرار الحرب يعلنه الكونغرس. وليس من الواضح ما مدى إمكانية أن يزج الرئيس بالقوات في مواجهة مسلحة دون الحصول على موافقة الكونغرس. في حرب فيتنام رأى الكونغرس أنه قد تم تجاوز خط أحمر بدخول هذه الحرب وتدخل إثر ذلك قانونياً. هذا يعني أن الرئيس قادر على الاضطلاع بهذه الصلاحيات إلى أن يتدخل الكونغرس.

  • Mehrere Männer tragen den sich wehrenden Präsidenten aus dem Weißen Haus (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    المراقبة النهائية

    إذا ما استغل رئيس منصبه أو قام بعمل يعاقب عليه القانون، يمكن لمجلس النواب في هذه الحالة أن يشرع في إجراءات عزل الرئيس. وقد حدث ذلك حتى الآن ثلاث مرات دون أن تكلل أي منها بالنجاح. ولكن هناك إمكانية أقوى من ذلك لثني الرئيس عن قرار ما. الكونغرس هو المعني بالموافقة على الموازنة ويمكنه أيضاً أن يوقف تدفق المال. أوته شتاينفير/ و.أ


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