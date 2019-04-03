جوهرة دورتموند على مشارف دخول تاريخ الكرة الألمانية

جوهرة بروسيا دورتموند الفتية يوسوفا موكوكو لم يتجاوز بعد ربيعه الـ14، ولا يزال يلعب في صفوف بروسيا دورتمود (تحت سن 15 عاماً)، بيد أن موهبته وتألقه الكبيران دفعت إدارة النادي إلى وضعه منذ الموسم الماضي للعب في صفوف شباب النادي (تحت سن 17 عاماً) حاملاً شارة قيادة زملائه في الملعب، وهم الأكبر منه سناً.

ومن جديد أثبت الفتى يوسوفا على أنه يستحق بالفعل أن يكون قائداً لشباب دورتموند في مباريات الأسبوع الـ 24 من منافسات البوندسيلغا لسن تحت 17 عاماً. فقد تمكن من تسجيل ثلاثية في شباك مضيفه هنيف. وبهذا يكون موكوكو قد كسر رقمه القياسي السابق بتسجيله 39 هدفاً في هذا الموسم، بعد أن سجل في الموسم الماضي 37 هدفاً فقط.

وأمام جوهرة دورتموند مباراتان حتى نهاية الموسم لكي يحطم الرقم القياسي السابق في الدوري الألماني "بوندسليغا" للشباب والمسجل باسم لاعب شالكه السابق دونيس أفدياج، إذ سجل 44 هدفاً في موسم 2012/2013. وبالتالي لا يزال أمام الفتى ذو الأصول الكاميرونية ستة أهداف فقط لتجاوز أفدياج.

مهمة قد لا تبدو مستحيلة على موكوكو بقوته البدنية وسرعته الفائقة وفنياته العالية، إضافة إلى خطورته أمام المرمى. وهذا تماماً ما يدفع مسؤولي أسود ويستفاليا إلى وضع آمال كبيرة على الجوهرة الفتية في تمثيل الفريق الأول بعد مواسم قليلة. يُذكر أن إدارة دورتموند كانت قد نجحت في استقدام يوسوفا موكوكو من نادي سانت باولي في صيف 2017.

ولم يتصدر موكوكو عناوين صحف ألمانيا بسبب موهبته غير المحدودة ومستواه الكبير في دورتموند أو مع المنتخب الألماني لأقل من 17 عاماً رغم صغر سنه، لكنها سلطت الأضواء في أكثر من مناسبة على الشكوك المتعلقة بعمره. وبعد سجال طويل حول ذلك تدخلت بلدية ولاية هامبورغ في الأمر حيث تقيم عائلة موكوكو، مؤكدة أن تاريخ ولادة مهاجم دورتموند صحيح تماماً.

ع.غ/ ع.ج