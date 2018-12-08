جون كيلي ـ مسؤول كبير آخر في إدارة ترامب يغادر منصبه

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت (الثامن من كانون أول/ديسمبر 2018) أنّ جون كيلي، أقرب مستشاريه وكبير موظفي البيت الأبيض، سيغادر منصبه في نهاية العام الحالي. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "سيغادر جون كيلي منصبه في نهاية العام"، موضحاً أنّ اسم خلفه سيعلن في الأيام المقبلة. ووصف ترامب كيلي بأنه كان أقرب المستشارين له مشيرا إلى أنه كان رجلا مستقيما، حسب تعبيره.

يشار إلى أن شبكة "س أن أن" الإخبارية قد ذكرت يوم الجمعة الماضي أن كيلي ربما يستقيل من منصبه قريبا. وكانت هناك أيضا شائعات أفادت بأن ترامب ربما سيقيل كبير موظفيه جون كيلي قريبا. يذكر أن كيلي، الذي كان في السابق جنرالا في البحرية الأمريكية، كان على خلاف مع الرئيس في عدة مناسبات في الشهر الأخيرة، إلا أن ذلك لم يكشف النقاب عنها لحد الآن.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)