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جون سيلك
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موضوعات من جون سيلك
بين اللعنة والفرح.. بماذا ارتبط يوم 29 فبراير في التاريخ؟
بين اللعنة والفرح.. بماذا ارتبط يوم 29 فبراير في التاريخ؟
يأتي كل أربع سنوات. يوم 29 فبرابر مثير للجدل، هناك من يراه علامة على الفرح، وآخرون يتشاءمون منه ومن السنة الكبيسة.
منوعات
2024/2/28
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
125 عاما على ميلاده.. لماذا كل هذا الاهتمام بقصة آل كابوني؟
125 عاما على ميلاده.. لماذا كل هذا الاهتمام بقصة آل كابوني؟
في ذكرى مرور 125 عاما على ميلاد آل كابوني، ما زال أشهر رجال المافيا الأمريكية يمثل لغزا ومادة خصبة للسينما الأمريكية.
ثقافة
2024/1/17
١٧ يناير ٢٠٢٤
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