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التغيرات المناخية
جون دوردن
تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من جون دوردن
موضوعات من جون دوردن
"طيور الشمس"- درّاجون بساق واحدة في غزة يلهمون الآخرين
"طيور الشمس"- درّاجون بساق واحدة في غزة يلهمون الآخرين
لقد أحدثت مجموعة "طيور الشمس في غزة"، المكونة من 25 راكب دراجات مبتوري الساقين، فرقًا حقيقيًا في ظل ظروف صعبة
عالم الرياضة
2024/9/25
٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
كأس العالم 2026 .. حظوظ أكبر لعرب آسيا بعد زيادة عدد الفرق
كأس العالم 2026 .. حظوظ أكبر لعرب آسيا بعد زيادة عدد الفرق
وسوف يشهد مونديال كأس العالم المقبل مشاركة منتخبات أكبر فيما سيصب ذلك في صالح الدول العربية في قارة آسيا.
عالم الرياضة
2024/9/3
٣ سبتمبر ٢٠٢٤
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