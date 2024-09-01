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الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية

جون دوردن

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موضوعات من جون دوردن

علاء الدالي وبقية طيور الشمس يقدمون الأمل والدعم لأهل غزة

"طيور الشمس"- درّاجون بساق واحدة في غزة يلهمون الآخرين

"طيور الشمس"- درّاجون بساق واحدة في غزة يلهمون الآخرين

لقد أحدثت مجموعة "طيور الشمس في غزة"، المكونة من 25 راكب دراجات مبتوري الساقين، فرقًا حقيقيًا في ظل ظروف صعبة
عالم الرياضة٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
صورة منتخب سلطة عمان

كأس العالم 2026 .. حظوظ أكبر لعرب آسيا بعد زيادة عدد الفرق

كأس العالم 2026 .. حظوظ أكبر لعرب آسيا بعد زيادة عدد الفرق

وسوف يشهد مونديال كأس العالم المقبل مشاركة منتخبات أكبر فيما سيصب ذلك في صالح الدول العربية في قارة آسيا.
عالم الرياضة٣ سبتمبر ٢٠٢٤
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