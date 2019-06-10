جونسون يواجه هانت في آخر جولة سباق على خلافة ماي

سيتواجه اثنان من المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة الشهر المقبل، هما بوريس جونسون المؤيد لبريكست والدبلوماسي المعتدل ووزير الخارجية الحالي جيريمي هانت.

ففي الجولة الأخيرة من التصويت بعد ظهر اليوم (الخميس 20 حزيران/ يونيو 2019)، عزز جونسون، المعروف بأنه مهندس "بريكست" تقدمه بحصوله على 160 صوتا من أصل 313 تلاه هانت مع 77 صوتا في حين نال المرشح الثالث وزير البيئة مايكل غوف 75 صوتا. وتم إلغاء إحدى أوراق الاقتراع.

وسبق لجونسون الملقب "بوجو" أن فاز بفارق كبير في الجولتين السابقتين من عملية انتخاب يجب أن تحدد المرشح النهائي لمنصب الزعيم المقبل لحزب المحافظين الذي سيتسلم مفاتيح 10 داونينغ ستريت، وكذلك قضية بريكست الشائكة. وكتب على تويتر "إنه لشرف كبير حصولي على أكثر من 50% من الأصوات".

كما كتب منافسه هانت سلسلة تغريدات شكر فيها النواب الذين منحوه الثقة وقال: "أنظر في المسؤولية الملقاة على كاهلي: وهي أن أظهر لحزبي كيف يمكننا تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون إجراء انتخابات".

ويعتزم هانت، الأكثر اعتدالا من منافسه، إعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بلاده الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مع بروكسل لتأجيل بريكست المقرر في 31 تشرين الأول/ أكتوبر إذا وافق القادة الأوروبيون على ذلك. لكنه مستعد أيضا لمغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق إذا رفض قادة الاتحاد إعادة التفاوض.

وخلال الأسابيع المقبلة، سيجول المرشحان النهائيان في جميع أنحاء البلاد لعرض برنامجيهما لنحو 160 ألفا هم أعضاء الحزب المحافظ، الذين سيكون عليهم الاختيار بينهما بحلول أواخر تموز/ يوليو.

لكن يبدو مستوى التشويق باهتاً ويرى بعض المراقبين أن النتيجة باتت محسومة لصالح جونسون، إذ كتبت صحيفة "ذي غارديان" أنه "بالنسبة لغالبية زملائه" النواب المحافظين، "أصبح الآن شبه حتمي أن جونسون سيكون رئيس الوزراء المقبل". لكن تبقى المفاجآت واردة في كل الأحوال.

أ.ح/ع.خ (أ ف ب)