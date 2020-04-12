 جونسون يقول إن بلاده وضعت خطة طوارئ تحسبا لاحتمال وفاته | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.05.2020

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أخبار

جونسون يقول إن بلاده وضعت خطة طوارئ تحسبا لاحتمال وفاته

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه كان قد تم وضع خطط في حال وفاته أثناء فترة علاجه من مرض كوفيد19- في المستشفى. وكان زعيم حزب المحافظين قد أمضى ثلاثة أيام في العناية المركزة حيث تلقى العلاج بالأكسجين.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

جونسون يقول إن بلاده وضعت خطة طوارئ تحسبا لاحتمال وفاته بفيروس كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد (الثالث من مايو/ أيار 2020) إن الأطباء الذين أشرفوا على علاجه خلال إصابته بفيروس كورونا المستجد كانوا يستعدون لإعلان وفاته بعدما نُقل إلى العناية الفائقة.

وقال جونسون لصحيفة "ذي صن اون صنداي" في أول تصريحات تفصيلية يدلي بها حول مرضه "كانت حقا لحظة صعبة للغاية، لن أنكر ذلك. كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو على غرار موت ستالين". وأضاف "كنت على علم بوجود خطط طوارئ قائمة. كان لدى الأطباء كل أنواع الترتيبات لما يجب فعله إذا ساءت الأمور فعلا".

ثلاثة أيام عصيبة في العناية المركزة

وأعلن جونسون (55 عاما) إصابته بفيروس كورونا المستجد في 27 آذار/مارس، لكن عوارضه كانت طفيفة حينذاك، وتدهورت حالته بعد ذلك لينقل إلى المستشفى في الخامس من نيسان/أبريل كإجراء احترازي، ليدخل بعد ذلك إلى العناية المركزة بعد 24 ساعة.

مختارات

سيصبح بوريس جونسون أول رئيس وزراء بريطاني، منذ 250 عاما، يتزوج وهو في السلطة. إذ يعتزم جونسون الزواج من شريكته كاري سيموندز الحامل، وينتظران إنجاب طفل في أوائل الصيف، ليكون طفله السادس من المرأة الثالثة. (29.02.2020)

بعد دخول رئيس الوزراء البريطاني المستشفى بسبب استمرار أعراض فيروس كورونا المستجد، أكد الرئيس الأمريكي ترامب "واثق" أن "صديقه" بوريس جونسون سيتمكن من التغلب على المرض. ويعتبر جونسون أول زعيم دولة كبرى يصاب بالفيروس. (06.04.2020)

وأمضى زعيم حزب المحافظين ثلاثة أيام في العناية المركزة حيث تلقى العلاج بالأكسجين. وأقر بعد خروجه في 12 نيسان/أبريل أن معركته مع الفيروس كانت "يمكن أن تذهب في أي اتجاه".  وقال للصحيفة إنه تساءل "كيف سأخرج من هذا؟"، إلا أنه لم يفكر في أي لحظة بأنه سيموت.

وأكد جونسون، الذي استأنف عمله الاثنين وأصبح أباً لطفل جديد الأربعاء، أنه تلقى "ليترات عديدة" من الأكسجين في المستشفى.  وأعلن أنه شعر بالإحباط حينما لم تتحسن حالته، وازدادت الأمور سوءاً حين بدأ الأطباء التشاور حول ما إذا كان يتعين وضعه على جهاز إنعاش.

مولود جونسون يحمل اسم معالجا جونسون

وشكر جونسون أكثر من مرة العاملين في خدمة الرعاية الصحية (إن إتش إس) الحكومية لاهتمامهم به. وأطلق على ابنه اسم ويلفرد لاوري نيكولاس جونسون، نسبةً لطبيبين من الفريق الذي عاجله هما نيكولاس برايس ونيكولاس هارت. وكلاهما خبيران بالأمراض المعدية والإنعاش.

بوريس جونسون وكاري سيموندز

جونسون وخطيبته يسميان مولودهما الجديد على اسم الطبيبين اللذين أشرفا على علاجه من كوقيد 19

وكتبت خطيبته كاري سيموندز (32 عاماً) على إنستغرام أن الطبيبين هارت وبرايس "أنقذا حياة بوريس خلال الشهر الفائت". وذكرت "ذي صن" أن جونسون كان متأثراً وهو يتحدث عن فترة علاجه وتعافيه الذي وصفه "بالأمر المذهل". وأشار إلى انه كان "في حالة إنكار" لمدى خطورة مرضه في البداية، فحاول مواصلة العمل رغم أنه كان "مشوشاً للغاية".

إصرار الأطباء على ذهاب جونسون للمستشفى

وقال جونسون إنه لم يكن يريد الذهاب إلى المستشفى، لكنّ الأطباء أصروا على ذلك نظراً لانخفاض مستويات الأكسجين في جسده، مضيفاً "بالنظر إلى الأمر الآن، كانوا محقين بإرغامي على الذهاب". وأكد جونسون أن التجربة جعلته أكثر عزماً على مكافحة الوباء وإعادة البلاد إلى الحالة الطبيعية.

وتأني تصريحات جونسون فيما أعلنت بريطانيا عن أكثر من 621 وفاة جديدة السبت، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 28131، العدد الأعلى للوفيات في أوروبا بعد إيطاليا. وقال جونسون إنه سيعلن عن "خارطة طريق" نحو تخفيف القيود التي فرضت أواخر آذار/مارس في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ع.ش/م.س (أ ف ب، د ب أ)

  • Brexit Debatte im britischen Unterhaus (picture alliance/dpa/AP/House Of Commons/J. Taylor)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    الحكومة ضد البرلمان؟

    رئيس الوزراء البريطاني في قمة غضبه بعد أن تلقى 3 ضربات موجعة تحت قبة البرلمان خلال 24 ساعة، أهمها رفض دعوته إجراء انتخابات مبكرة ومنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. كل ذلك يثبت أن الحاكم الحقيقي في البلد هو البرلمان. وهذا ما يجب أن تكون عليه الديمقراطية.

  • Britischer Parlamentspräsident stemmt sich gegen Johnson (picture alliance/dpa/AP/UK Parliament/M. Duffy)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    "حتى آخر نفس"

    الناظر للصورة يظن أنها لوحة درامية. من سخرية الأقدار على رئيس الوزراء بوريس جونسون أن غريمه هنا رئيس البرلمان جون بيركو ينتمي لنفس حزبه المحافظ. بيد أن بيركو يدافع عن البرلمان في وجه رفيقه الحزبي الذي يريد إخراس صوت الشعب الممثل بالبرلمان. "سأدافع عن الحقوق البرلمانية حتى آخر نفس"، يقول جون بيركو.

  • Brexit Debatte im britischen Unterhaus (picture-alliance/AP Photo/Parliament TV)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    صورة وجدت رواجا في العالم

    صورة النائب ياكوب ريس- موغ هذه انتشرت على وسائل التواصل والإعلام التقليدي كالنار في الهشيم. زميلة له في البرلمان غردت بها معلقة: "الصورة تجسيد للغرور والغطرسة وقلة الاحترام لبرلماننا". والكثيرون غيرها أبدى انزعاجهم. غير أن البعض رأى فيها شبه بلوحة شهيرة يظهر فيها الشاعر الألماني غوته.

  • Brexit Debatte im britischen Unterhaus (picture-alliance/Photoshot/UK Parliament/Jessica Taylor)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    حركات غريبة

    "أنا رئيسها" يتنهد جونسون ويبدو هذا ما يفكر فيه تجاه إحدى الحاضرات. ويأتي بحركة غير متوقعة في مثل هذا المحفل العريق. ولكن من ينتظر من الفتى الأشقر الالتزام بالتقاليد؟ ولا حتى الجالسة إلى يمينه.

  • London Parlament Brexit-Debatte Theresa May (AFP/J. Taylor)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    ماي شامتة أم ضاحكة؟

    في النقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدأ على معظم النواب المحافظين الانزعاج، بيد عضو واح ابتسم بمليء فيه: رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي. ها هو من أزاحها يتلقى الضربات المدمية. السياسي المخضرم الجالس إلى جانبها، كين كلارك، صعب فك طلاسم تعابير وجه: بكاء أم ضحك. على الأقل نحن لا نعرف. ماذا عنكم؟

  • Großbritannien Brexit | House of Commons, Unterhaus | Boris Johnson, Premierminister (picture-alliance/empics)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    ماذا بعد؟

    لا انتخابات مبكرة ولا خروج بدون اتفاق. هكذا رد البرلمان على جونسون. وهذا ما يجب أن يكون برلمانياً. هل يتعلم الفتى الأشقر الدرس. لا أحد يعتقد ذلك في لندن. ماتن مونو/خالد سلامة


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