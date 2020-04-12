جونسون يقول إن بلاده وضعت خطة طوارئ تحسبا لاحتمال وفاته

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد (الثالث من مايو/ أيار 2020) إن الأطباء الذين أشرفوا على علاجه خلال إصابته بفيروس كورونا المستجد كانوا يستعدون لإعلان وفاته بعدما نُقل إلى العناية الفائقة.

وقال جونسون لصحيفة "ذي صن اون صنداي" في أول تصريحات تفصيلية يدلي بها حول مرضه "كانت حقا لحظة صعبة للغاية، لن أنكر ذلك. كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو على غرار موت ستالين". وأضاف "كنت على علم بوجود خطط طوارئ قائمة. كان لدى الأطباء كل أنواع الترتيبات لما يجب فعله إذا ساءت الأمور فعلا".

ثلاثة أيام عصيبة في العناية المركزة

وأعلن جونسون (55 عاما) إصابته بفيروس كورونا المستجد في 27 آذار/مارس، لكن عوارضه كانت طفيفة حينذاك، وتدهورت حالته بعد ذلك لينقل إلى المستشفى في الخامس من نيسان/أبريل كإجراء احترازي، ليدخل بعد ذلك إلى العناية المركزة بعد 24 ساعة.

وأمضى زعيم حزب المحافظين ثلاثة أيام في العناية المركزة حيث تلقى العلاج بالأكسجين. وأقر بعد خروجه في 12 نيسان/أبريل أن معركته مع الفيروس كانت "يمكن أن تذهب في أي اتجاه". وقال للصحيفة إنه تساءل "كيف سأخرج من هذا؟"، إلا أنه لم يفكر في أي لحظة بأنه سيموت.

وأكد جونسون، الذي استأنف عمله الاثنين وأصبح أباً لطفل جديد الأربعاء، أنه تلقى "ليترات عديدة" من الأكسجين في المستشفى. وأعلن أنه شعر بالإحباط حينما لم تتحسن حالته، وازدادت الأمور سوءاً حين بدأ الأطباء التشاور حول ما إذا كان يتعين وضعه على جهاز إنعاش.

مولود جونسون يحمل اسم معالجا جونسون

وشكر جونسون أكثر من مرة العاملين في خدمة الرعاية الصحية (إن إتش إس) الحكومية لاهتمامهم به. وأطلق على ابنه اسم ويلفرد لاوري نيكولاس جونسون، نسبةً لطبيبين من الفريق الذي عاجله هما نيكولاس برايس ونيكولاس هارت. وكلاهما خبيران بالأمراض المعدية والإنعاش.

جونسون وخطيبته يسميان مولودهما الجديد على اسم الطبيبين اللذين أشرفا على علاجه من كوقيد 19

وكتبت خطيبته كاري سيموندز (32 عاماً) على إنستغرام أن الطبيبين هارت وبرايس "أنقذا حياة بوريس خلال الشهر الفائت". وذكرت "ذي صن" أن جونسون كان متأثراً وهو يتحدث عن فترة علاجه وتعافيه الذي وصفه "بالأمر المذهل". وأشار إلى انه كان "في حالة إنكار" لمدى خطورة مرضه في البداية، فحاول مواصلة العمل رغم أنه كان "مشوشاً للغاية".

إصرار الأطباء على ذهاب جونسون للمستشفى

وقال جونسون إنه لم يكن يريد الذهاب إلى المستشفى، لكنّ الأطباء أصروا على ذلك نظراً لانخفاض مستويات الأكسجين في جسده، مضيفاً "بالنظر إلى الأمر الآن، كانوا محقين بإرغامي على الذهاب". وأكد جونسون أن التجربة جعلته أكثر عزماً على مكافحة الوباء وإعادة البلاد إلى الحالة الطبيعية.

وتأني تصريحات جونسون فيما أعلنت بريطانيا عن أكثر من 621 وفاة جديدة السبت، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 28131، العدد الأعلى للوفيات في أوروبا بعد إيطاليا. وقال جونسون إنه سيعلن عن "خارطة طريق" نحو تخفيف القيود التي فرضت أواخر آذار/مارس في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ع.ش/م.س (أ ف ب، د ب أ)