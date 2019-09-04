 جونسون ″يفضل الموت″ على إرجاء بريكست ويصر على انتخابات مبكرة | أخبار | DW | 05.09.2019

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أخبار

جونسون "يفضل الموت" على إرجاء بريكست ويصر على انتخابات مبكرة

جدّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رفضه إرجاء بريكست، مشيراً إلى أنه "يفضل الموت" على ذلك، داعياً إلى انتخابات مبكرة. يأتي هذا في وقت انسحب فيه نواب من حزبه المحافظ، منهم شقيقه جو.

England Premierminister Boris Johnson (picture-alliance/empics/D. Lawson)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس (الخامس من أيلول/سبتمبر) إنه يفضل "الموت داخل حفرة" على طلب إرجاء بريكست، مكرراً أن على المملكة المتحدة أن تخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، مجدداً دعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

مختارات

بإعلانه تعليق أعمال البرلمان لخمسة أسابيع، أثار جونسون حالة من الغضب خسر على إثرها زعيمة حزبه في اسكتلندا ووقع أكثر من مليون شخصة عريضة تدين قراره. فيما وصقت أصوات سياسية أخرى المظاهرات التي خرجت ضد القرار بـ"المصطنعة". (29.08.2019)

يخشى رئيس الوزراء البريطاني من انضمام نواب من حزبه إلى المعارضة خلال تصويت برلماني على استراتيجيته للخروج من الاتحاد الأوروبي. وإذا ما خسر التصويت فإنه سيدعو لانتخابات عامة الشهر المقبل. (02.09.2019)

وقال جونسون أمام عناصر في شرطة يوركشاير: "علينا الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر"، الموعد المقرر لبريكست، علماً بأن النواب البريطانيين وافقوا للتو على مشروع قانون يجبره على أن يطلب من بروكسل إرجاء موعد بريكست لثلاثة أشهر في حال عدم التوصل إلى اتفاق للخروج.
ويراهن جونسون على انتخابات مبكرة يمكن أن تمنحه مجدداً الغالبية التي خسرها في البرلمان، وقال في هذا الصدد: "ليس هناك سوى طريق واحد بالنسبة لبلادنا" يتمثل في إجراء الانتخابات.

وستقدم الحكومة مذكرة حول إجراء هذه الانتخابات، على أن يصوت عليها مجلس العموم يوم الاثنين قبيل تعليق أعماله. ويجب أن تحظى بموافقة ثلثي الأصوات لإقرارها. وهذه هي المحاولة الثانية لجونسون للسير نحو انتخابات مبكرة بعدما رفض النواب أمس الأربعاء مذكرة حكومية لإجراء الانتخابات منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

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حتى شقيق جونسون

وإضافة الى الصفعة التي تلقاها في البرلمان، تبلغ بوريس جونسون أن شقيقه جو استقال من الحكومة، مؤكداً عبر تويتر أنه يقدم "الولاء الوطني" على "الولاء العائلي". وهو النائب الثالث والعشرون الذي ينسحب من الحزب المحافظ في ثلاثة أيام، في ضربة جديدة لرئيس الوزراء البريطاني.

وشدد جونسون على أن الانتخابات المبكرة ستمنح البريطانيين فرصة ليقرروا من سيكون رئيس الوزراء الذي سيتوجه إلى القمة الأوروبية في بروكسل يومي 17 و18 تشرين الأول/اكتوبر، وقال "هل تريدون جيريمي كوربن (زعيم حزب العمال) مع خطته للتمديد والبقاء في الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف (...) أم تريدون أن ننفذ بريكست؟".

وأي إرجاء لبريكست يجب أن يحظى بموافقة جميع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. واعتبرت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أميلي دي مونشالان اليوم أن إرجاء كهذا لن يغير في "المشكلة" شيئاً، مضيفة "على (البريطانيين) أن يعرفوا كيف يقولون لنا ماذا يريدون".

وما زال جونسون يؤكد ثقته بأنه سيحصل على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر مع أن المفوضية الأوروبية تتحدث عن تزايد احتمال خروج لندن بلا اتفاق.
ومساء أمش الأربعاء، صرح رئيس كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي فيليب لامبير إثر لقائه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه: "رغم ادعاءات بوريس جونسون المتعلقة بالحصول على اتفاق، ليس ثمة مفاوضات فعلية في بروكسل رغم أن الباب يبقى مفتوحاً".

م.ع.ح/ع.ج (أ ف ب – د ب أ)

  • Brexit Reaktionen Nigel Farage (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    بريطانيا

    طالب نايجل فاراج زعيم حزب "استقلال المملكة المتحدة" وأحد الداعمين الرئيسين لحملة "بريكست"، بأن يصبح يوم 23 من حزيران/ يونيو عيدا للاستقلال. وقال: "الاتحاد الأوربي يخسر. الاتحاد الأوروبي يموت. آمل أن نكون قد أسقطنا الحجر الأول من الجدار. وآمل أن يكون خروج بريطانيا هو الخطوة الأولى لتكون دول أوروبا ذات سيادة".

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Geert Wilders (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    هولندا

    خيرت فيلدرز رئيس حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الشعبوي الهولندي احتفى بخروج بريطانيا وقال "باي باي بروكسل. وهولندا ستكون القادمة". ويطالب فيلدرز منذ سنوات بإجراء استفتاء حول عضوية هولندا في الاتحاد، فيما ذكر استطلاع للرأي أن أغلب الهولنديين يفضلون "نيكست" والخروج من الاتحاد الأوروبي.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Marine Le Pen (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    فرنسا

    يأمل اليمين الفرنسي من الاستفادة من نتائج "بريكست". ووصفت زعيمة "الجبهة الوطنية" الفرنسية مارين لوبان النتائج بأنها "انتصار للحرية"، وتابعت: "يجب علينا الآن إجراء استفتاء مشابه في فرنسا وفي دول الاتحاد الأوروبي". وربما تحقق دعوة "فريكست" دفعة انتخابية قوية لمارين لوبان في الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا في سنة 2017.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Frauke Petry (Foto: Getty Images)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    ألمانيا

    فراوكه بيتري زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" ردت فرحة على نتائج الاستفتاء بتغريدة في تويتر وقالت:" الوقت ملائم لأوروبا جديدة". أما بيورن هوكه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في ولاية تورينغن فأطلق تصريحات أكثر حدة وطالب بإجراء استفتاء في ألمانيا وأضاف:" أنا أعرف أن أغلبية الشعب الألماني تريد الخروج من عبودية الاتحاد الأوروبي. وأن البريطانيين قرروا بـ"بريكست" الخروج عن طريق الجنون الجماعي".

  • Dänemark Kristian Thulesen Dahl (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    الدنمرك

    كريستيان توليسن رئيس حزب الشعب الدنمركي هنأ في فيسبوك بنجاح "بريكست". وقال معلقا على النتائج: "الاتحاد الأوروبي قلّل من قيمة شكوك المواطنين تجاهه. الاتحاد الأوروبي صادر قرار الدول المنضمة فيه ويدفع الآن ثمن ذلك". ويريد توليسن أيضا إجراء استفتاء مشابه في الدنمرك.

  • Österreich: Heinz Christian Strache FPÖ (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    النمسا

    فيما قال هاينز كريستيان شتراخه زعيم حزب الحرية النمساوي في تغريدة في تويتر إنه "بعد بريكست يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إصلاحات شاملة. ودون رئيس البرلمان الأوربي شولتس ودون رئيس المفوضية الأوربية يونكر". ويطالب حزب الحرية بإجراء استفتاء في النمسا. وأضاف رئيس الحزب: "نحن نهنئ البريطانيون على حصولهم على استقلالهم من جديد".

  • Ungarn: Victor Orban (Foto: picture alliance/AA)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    المجر

    قد يشعر رئيس وزراء المجر اليميني المحافظ فيكتور أوربان أن بريكست تأييد لسياسته الرافضة لاستقبال اللاجئين. وأوضح أوربان بعد التصويت بأنه يؤمن "بأوروبا قوية، لكنها لن تكون كذلك، إلا عندما توجد هنالك حلول ملائمة للقضايا المهمة مثل قضية الهجرة". وكانت المحكمة الدستورية قد أعطت الضوء الأخضر وقبل الاستفتاء على إجراء استفتاء في المجر حول "نسب اللاجئين" المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي.

  • Tschechische Republik: Vaclav Klaus (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    جمهورية التشيك

    طالب أنصار اليمين الشعبوي في جمهورية التشيك أيضا بـ"سيكسيت" لخروج التشيك من الاتحاد. ومن ابرز المنتقدين للاتحاد الأوروبي الرئيس السابق فاسلاف كلاوس. فيما رفض البرلمان التشيكي في الشهر الماضي طلبا قُدم من قبل حزب "الفجر الذهبي للديمقراطية المباشرة" اليميني الشعبوي لمناقشة إجراء استفتاء مشابه. وموضوع كراهية أوروبا قد يطغي على الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي ستجرى في العام القادم.

    الكاتب: فيرا كيرن / زمن البدري


مختارات

هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

نتائج الاستفتاء في بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي صدمت أوروبا، فيما رحب بها اليمين الشعبوي، وبدأت الأصوات الشعبوية في فرنسا وهولندا تنادي بإجراء استفتاء مشابه. فهل بات الاتحاد الأوروبي أمام "تأثير الدومينو"؟ (24.06.2016)  

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