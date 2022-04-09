 جونسون  يعتذر ويقبل الغرامة بسبب انتهاك قواعد عزل كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.04.2022

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أخبار

جونسون  يعتذر ويقبل الغرامة بسبب انتهاك قواعد عزل كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه قبل غرامة فرضتها الشرطة بسبب انتهاك قواعد العزل العام لاحتواء تفشي كورونا في 2020. ويعني هذا أن الشرطة قررت أن جونسون انتهك القواعد التي وضعت للمواطنين أثناء فترة الجائحة.

تراجعت شعبية جونسون بعد هذه الفضيحة

تراجعت شعبية جونسون بعد هذه الفضيحة

تقدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء (12 نيسان/ أبريل 2022) بـ"اعتذاره الكامل" بعدما فرضت غرامة عليه وعلى وزير ماليته ريشي سوناك لانتهاكهما تدابير الإغلاق التي كانت مفروضة لاحتواء تفشي كوفيد-19 في إطار فضيحة "بارتي غيت".

مختارات

تعهد مانحون بينهم المفوضية الأوروبية والحكومة الكندية بتقديم مساعدات بـ10 مليارات دولار لدعم أوكرانيا، كما كشف رئيس الوزراء البريطاني جونسون عن حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا خلال زيارته إلى كييف.

بعد أن عصفت فضيحة بمكتبه وأدت إلى استقالة خمسة من مساعديه في 24 ساعة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن عدد من التعيينات الجديدة وبدء "مرحلة جديدة" لحكومته.

مع آواخر الشهر الحالي لن تكون الكمامة إلزامية في بريطانيا، ولا ينوي رئيس الوزراء جونسون تمديد تدابير الحجر على المصابين، بينما يواجه دعاوى لاستقالته رغم اعتذاره مرارا عن حضوره حفلا أثناء فرض الإغلاق العام.

وقال جونسون في خطاب متلفز "دعوني أقول على الفور إني سدّدت الغرامة وأنا أتقدم مجدّدا باعتذار كامل". وأضاف يتعين علي القول، بكل صراحة، أنني لم يخطر ببالي، في حينها، أن هذا ربما يكون انتهاكا للقواعد. لكن، بطبيعة الحال، رأت الشرطة خلاف ذلك وأنا أحترم تماما نتيجة تحقيقها".

كذلك ستُفرض غرامة على كاري زوجة جونسون، في حين تتهدّد تداعيات الحفلات التي أقيمت إبان فترة الإغلاق في مقر رئاسة الحكومة ومحيطه، مصير جونسون مجددا.

وقالت متحدّثة باسم رئاسة الحكومة إن "رئيس الوزراء ووزير المال تلقيا إخطارا اليوم بأن الشرطة تعتزم فرض غرامات عليهما".

وجاء الإعلان الصادر عن داونينغ ستريت بعيد كشف شرطة لندن أنها أصدرت أكثر من 50 غرامة على خلفية الحفلات من دون أن تكشف عدد المشاركين فيها أو هوياتهم.

وسارع زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر للمطالبة باستقالة جونسون وسوناك. وجاء في تغريدة أطلقها زعيم حزب العمال "بوريس جونسون وريشي سوناك انتهكا القانون مرارا وكذبا على البريطانيين. يجب أن يستقيل كلاهما. المحافظون غير مؤهلين للحكم على الإطلاق".

وأعلن مكتب رئيس الحكومة البريطانية أن الغرامة المفروضة عليه سببها مشاركته في حفلة عيد ميلاد نظّمت لمفاجأته وأقيمت عصر التاسع عشر من حزيران/يونيو 2020 في قاعة الحكومة في مقر رئاسة الوزراء.

وأفادت تقارير بأن كاري جونسون وسوناك كانا حاضرين، لكن لم يتّضح ما إذا الغرامة المفروضة على كل منهما هي عن هذه الحفلة بالذات.

وتعرّض جونسون لضغوط كبيرة هذا العام على خلفية الفضيحة التي دفعت كثرا من نواب حزبه المحافظ إلى سحب تأييدهم له.

مطالب بالاستقالة

وتقدّم عدد لم يحدد من النواب المحافظين بمذكرات لطلب طرح الثقة بجونسون. وفي حال تلقت لجنة ممثلي الحزب المحافظ في مجلس العموم البريطاني المؤلفة من 360 نائبا 54 مذكّرة للمطالبة بطرح الثقة، يُقبل الطلب ويجرى تصويت على تجديد الثقة أو حجبها.

وطالب زعيم حزب الديموقراطيين الليبراليين إيد دايفي بقطع عطلة الفصح البرلمانية لإجراء التصويت.

بدورها طالبت عائلات ضحايا جائحة كوفيد-19 باستقالة جونسون.

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وقال المتحدث باسم جمعية تعنى بالدفاع عن حقوق عائلات ضحايا الجائحة لوبي أكينولا إن جونسون وسوناك "خرقا القانون" و"سخرا منّا".

وتابع "ببساطة ليس هناك أي مجال لكي يبقى رئيس الوزراء أو وزير المال في منصبيهما... عدم نزاهتهما تسبب بأذى كبير للثكالى".

وأضاف "لقد خسرا كل مصداقيتهما لدى عامة الشعب"، مشيرا إلى أن الأمر من شأنه أن يؤدي إلى خسائر بشرية في حال استوجبت متحوّرات جديدة فرض قيود في المستقبل.

وتواصل شرطة لندن النظر في مزاعم بشأن تنظيم جونسون ومسؤولين حكوميين ومشاركتهم في 12 حفلة على الأقل بين عامي 2020 و2021 في فترة كانت السلطات قد فرضت فيها قيودا مشدّدة لاحتواء تفشي الفيروس.

وسبق أن تقدّم جونسون باعتذار عن الحفلات التي نظّمت في مقر رئاسة الحكومة بما فيها احتفال بعيد الميلاد وتجمّع قدّمت فيه مشروبات كحولية عشية دفن الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية.

وكان رئيس الوزراء جونسون قد نفى بادئ الأمر إقامة أي حفلات مخالفة للقيود المفروضة في مقر رئاسة الحكومة، حيث يقيم ويمارس مهامه، وهو نفى باستمرار ارتكاب أي مخالفة.

لكن خصومه اتّهموه بتضليل البرلمان بإصراره على أن الحفلات التي أقيمت في داونينغ ستريت كانت على صلة بالعمل وجرى خلالها التقيّد بالتدابير المفروضة.

ع.أ.ج/ ص ش (د ب ا، أ ف ب، رويترز)

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