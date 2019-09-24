 جونسون: سنخرج من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر باتفاق أو بدونه! | أخبار | DW | 02.10.2019

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أخبار

جونسون: سنخرج من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر باتفاق أو بدونه!

هدّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ"خروج دون اتفاق" من الاتحاد الأوروبي "بغض النظر عما سيحدث"، متحدثا عن أن المملكة المتحدة جاهزة لذلك، وذلك في يوم "مصيري" سيشهد محادثات جديدة بين بروكسل ولندن.

Großbritannien Boris Johnson beim Parteikongress in Manchester (Reuters/H. Nicholls)

بوريس جونسون

قال بوريس جونسون إن "خروجا بدون اتفاق" من الاتحاد الأوروبي سيكون البديل الوحيد للخطة التي يعتزم تقديمها لبروكسل، رغم أنها "النتيجة التي لا يسعى لها"، وذلك في كلمته اليوم الأربعاء 02 أكتوبر/تشرين الأول 2019 أمام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر، شمال غرب انجلترا.

مختارات

ثلاثة هزائم مدوية في غضون يومين: البرلمان البريطاني فرض القانون ضد البريكست بدون اتفاق وبأغلبية واضحة وصوت ضد تنظيم انتخابات جديدة كما اقترح جونسون. ولكن لفرض انتخابات جديدة يجب على رئيس الوزراء إيجاد سبل أخرى. (06.09.2019)

دعت المستشارة الألمانية ميركل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى السعي من أجل خروج منتظم لبلاده من الاتحاد الأوروبي وذلك خلال استقبالها للضيف البريطاني في برلين مساء الأربعاء. (21.08.2019)

وسيقدم جونسون اليوم اتفاقاً للاتحاد الأوروبي حول خروج بلاده من هذه المنظمة القارية (أو ما يعرف بـ"بريكست"). وتحدث جونسون عن أن الاقتراح يعدّ "تنازلاً من جانب المملكة المتحدة" داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "تقديم تنازل بدوره"، مؤكدا أن مقترحاته لا تتضمن نقاط تفتيش على الحدود الإيرلندية، وهي إحدى النقاط الشائكة في المفاوضات مع قيادة الاتحاد الأوروبي.

وأوضح جونسون أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر الحالي "بغض النظر عما سيحدث"، متابعاً أن العالم بأسره يريد "الانتهاء من هذا الموضوع، والمضي قدماً".

هذا وأعلنت مينا اندريفا المتحدثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن هذا الأخير سيتحدث هاتفياً مع بوريس جونسون اليوم في الساعة 15 والربع بتوقيت غرينتش، للتداول حول موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد.

وكان  بوريس جونسون قد صرّح قبل حوالي شهر إنه يفضل "الموت داخل حفرة" على طلب إرجاء "بريكست"، فيما كان مجلس العموم البريطاني قد أقرّ مشروع قانون يجبر جونسون على ضرورة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي للخروج، أو أن يطلب من بروكسل إرجاء موعد "بريكست" لثلاثة أشهر في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

إ.ع/ ح. ز( أ ف ب، د ب أ)

  • Brexit Reaktionen Nigel Farage (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    بريطانيا

    طالب نايجل فاراج زعيم حزب "استقلال المملكة المتحدة" وأحد الداعمين الرئيسين لحملة "بريكست"، بأن يصبح يوم 23 من حزيران/ يونيو عيدا للاستقلال. وقال: "الاتحاد الأوربي يخسر. الاتحاد الأوروبي يموت. آمل أن نكون قد أسقطنا الحجر الأول من الجدار. وآمل أن يكون خروج بريطانيا هو الخطوة الأولى لتكون دول أوروبا ذات سيادة".

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Geert Wilders (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    هولندا

    خيرت فيلدرز رئيس حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الشعبوي الهولندي احتفى بخروج بريطانيا وقال "باي باي بروكسل. وهولندا ستكون القادمة". ويطالب فيلدرز منذ سنوات بإجراء استفتاء حول عضوية هولندا في الاتحاد، فيما ذكر استطلاع للرأي أن أغلب الهولنديين يفضلون "نيكست" والخروج من الاتحاد الأوروبي.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Marine Le Pen (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    فرنسا

    يأمل اليمين الفرنسي من الاستفادة من نتائج "بريكست". ووصفت زعيمة "الجبهة الوطنية" الفرنسية مارين لوبان النتائج بأنها "انتصار للحرية"، وتابعت: "يجب علينا الآن إجراء استفتاء مشابه في فرنسا وفي دول الاتحاد الأوروبي". وربما تحقق دعوة "فريكست" دفعة انتخابية قوية لمارين لوبان في الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا في سنة 2017.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Frauke Petry (Foto: Getty Images)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    ألمانيا

    فراوكه بيتري زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" ردت فرحة على نتائج الاستفتاء بتغريدة في تويتر وقالت:" الوقت ملائم لأوروبا جديدة". أما بيورن هوكه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في ولاية تورينغن فأطلق تصريحات أكثر حدة وطالب بإجراء استفتاء في ألمانيا وأضاف:" أنا أعرف أن أغلبية الشعب الألماني تريد الخروج من عبودية الاتحاد الأوروبي. وأن البريطانيين قرروا بـ"بريكست" الخروج عن طريق الجنون الجماعي".

  • Dänemark Kristian Thulesen Dahl (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    الدنمرك

    كريستيان توليسن رئيس حزب الشعب الدنمركي هنأ في فيسبوك بنجاح "بريكست". وقال معلقا على النتائج: "الاتحاد الأوروبي قلّل من قيمة شكوك المواطنين تجاهه. الاتحاد الأوروبي صادر قرار الدول المنضمة فيه ويدفع الآن ثمن ذلك". ويريد توليسن أيضا إجراء استفتاء مشابه في الدنمرك.

  • Österreich: Heinz Christian Strache FPÖ (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    النمسا

    فيما قال هاينز كريستيان شتراخه زعيم حزب الحرية النمساوي في تغريدة في تويتر إنه "بعد بريكست يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إصلاحات شاملة. ودون رئيس البرلمان الأوربي شولتس ودون رئيس المفوضية الأوربية يونكر". ويطالب حزب الحرية بإجراء استفتاء في النمسا. وأضاف رئيس الحزب: "نحن نهنئ البريطانيون على حصولهم على استقلالهم من جديد".

  • Ungarn: Victor Orban (Foto: picture alliance/AA)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    المجر

    قد يشعر رئيس وزراء المجر اليميني المحافظ فيكتور أوربان أن بريكست تأييد لسياسته الرافضة لاستقبال اللاجئين. وأوضح أوربان بعد التصويت بأنه يؤمن "بأوروبا قوية، لكنها لن تكون كذلك، إلا عندما توجد هنالك حلول ملائمة للقضايا المهمة مثل قضية الهجرة". وكانت المحكمة الدستورية قد أعطت الضوء الأخضر وقبل الاستفتاء على إجراء استفتاء في المجر حول "نسب اللاجئين" المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي.

  • Tschechische Republik: Vaclav Klaus (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    جمهورية التشيك

    طالب أنصار اليمين الشعبوي في جمهورية التشيك أيضا بـ"سيكسيت" لخروج التشيك من الاتحاد. ومن ابرز المنتقدين للاتحاد الأوروبي الرئيس السابق فاسلاف كلاوس. فيما رفض البرلمان التشيكي في الشهر الماضي طلبا قُدم من قبل حزب "الفجر الذهبي للديمقراطية المباشرة" اليميني الشعبوي لمناقشة إجراء استفتاء مشابه. وموضوع كراهية أوروبا قد يطغي على الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي ستجرى في العام القادم.

    الكاتب: فيرا كيرن / زمن البدري


مختارات

هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

نتائج الاستفتاء في بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي صدمت أوروبا، فيما رحب بها اليمين الشعبوي، وبدأت الأصوات الشعبوية في فرنسا وهولندا تنادي بإجراء استفتاء مشابه. فهل بات الاتحاد الأوروبي أمام "تأثير الدومينو"؟ (24.06.2016)  

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