 جونز هوبكنز: وفيات كورونا حول العالم تتجاوز خمسة ملايين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.11.2021

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جونز هوبكنز: وفيات كورونا حول العالم تتجاوز خمسة ملايين

فيما كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي وفيات الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت حاجز الخمسة ملايين حول العالم، باتت أعداد الإصابات في ألمانيا في ارتفاع مستمر من يوم إلى آخر.

مقيرة لوفيات كورونا في إندونيسيا صورة بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول 2020

يأتي استمرار ارتفاع الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا رغم اقتراب عدد جرعات اللقاح التي جرى إعطاؤها حول العالم من السبعة مليارات جرعة.

أظهرت بيانات مجمعة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد الوفيات الناتجة عن  الإصابة بفيروس كورونا  حول العالم تجاوز خمسة ملايين شخص اليوم الاثنين (الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021).

ويأتي استمرار ارتفاع الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس رغم أن عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم يقترب من السبعة مليارات جرعة.

مختارات

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز، صباح اليوم أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى خمسة ملايين و425 حالة. كما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 246 مليونا و743 ألفاً. وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى ستة مليارات و 947 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وفي ألمانيا  تلقى نحو 67 بالمائة من السكان (ما يعادل 55.5 مليون نسمة) حتى الآن تطعيما كاملا من جرعتين ضد فيروس كورونا، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الاثنين.

ووفقا للبيانات، تلقى 69.4 بالمائة من السكان في ألمانيا (ما يعادل 57.7 مليون نسمة) جرعة أولى على الأقل من لقاح مضاد لكورونا، فيما تم أمس الأحد إعطاء نحو 14 ألف جرعة لقاح.

واعتبارا من 7 حزيران/ يونيو الماضي، أصبح بإمكان أي شخص في ألمانيا يرغب في تلقي التطعيم الحصول عليه، فمع نهاية تحديد أولويات اللقاحات - التي كانت تقتصر على اللقاحات لمن بلغوا سن الستين أو تجاوزوه، وبعض المجموعات ذات الأولوية - يمكن الآن لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر تلقي جرعة لقاح مضاد لكورونا.

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وبدأت  حملة التطعيم في ألمانيا  نهاية العام الماضي، وتم إعطاء الأولوية في بادئ الأمر لمن تجاوزوا 80 عاما، والمقيمين بدور المسنين والرعاية، والأطقم الطبية، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يزداد لديهم خطر الإصابة بأعراض شديدة من كورونا.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع كبير بعدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا، فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 9658 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية، فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي 6573 إصابة.

وسجل المعهد 23 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 17 حالة يوم الاثنين الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3.500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون الثاني/ يناير الماضي بواقع 1.244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الاثنين 154.08 إصابة، مقابل 149.4 إصابة أمس الأحد. وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و607 آلاف و208 إصابات.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ)

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