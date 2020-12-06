جونز هوبكنز: إصابات كورونا عبر العالم تجاوزت 60 مليونا

كشفت أحدث بيانات جامعة هوبكنز الأمريكية اليوم (الأحد السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2020) أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 66 مليوناً و540 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 8.42 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و528 ألفاً.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا. تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

الوضع الوبائي لم يستقر بعد في ألمانيا

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد إلى 18.1 مليون حالة، استنادا إلى بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء. ووفقاً لهذه البيانات، وصل عدد وفيات كورونا في ألمانيا إلى 18 ألفاً و839 حالة، وعدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس إلى 852 ألفاً و580 شخصاً. تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 44 أسبوعاً على إعلان تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

من جهته أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 17.767 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة. ووفقاً لخبرات سابقة، يقل غالباً تسجيل أعداد الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أيام الأحد من كل أسبوع، نظراً لانخفاض معدل إجراء اختبارات كورونا خلال العطلة الأسبوعية، ولا تنقل جميع مكاتب الصحة في ألمانيا بياناتها للمعهد خلال العطلة.

وكان عدد الحالات التي تم تسجيلها قبل أسبوع 14.611 حالة جديدة، أي أن العدد ارتفع هذا الأسبوع. وأضاف المعهد اليوم أنه تم تسجيل 255 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد إثر الإصابة بالفيروس، موضحاً أن إجمالي حالات الوفاة في ألمانيا ارتفع بذلك إلى 18.772 حالة منذ بدء تفشي الوباء في الربيع الماضي.

وبشكل إجمالي بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ تفشيه في ألمانيا 1.171.322، وذلك بحسب بيانات المعهد. وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد أمس السبت أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ 10.1، فيما كان يبلغ أول أمس الجمعة 04.1، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالفيروس يمكنهم نقل العدوى إلى 110 أشخاص آخرين.

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استمرار انتشار الفيروس في أوروبا

ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس المستجد في المملكة المتحدة إلى 71.1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت لندن، وذلك بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز. وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد وصل إلى 61 ألفاً و111 حالة، بينما شفي 3650 شخصاً حتى صباح اليوم. وتم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا قبل نحو 44 أسبوعاً.

وفي هولندا، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى559 ألفاً و716 حالة إصابة. وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد بلغ 9 آلاف و743. ووصل عدد المتعافين إلى 7.266 من المصابين. وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 40 أسبوعاً.

وفي إيطاليا، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 71.1 مليون حالة إصابة. وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 59 ألفاً و514 ووصل عدد المتعافين إلى 896 ألفاً و308 من المصابين. وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 44 أسبوعاً. فيما سجلت روسيا زيادة قياسية جديدة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بلغت 29.039 اليوم الأحد، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و460.770 منذ بدء تفشي الجائحة.

تفاقم الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

من جهتها، سجلت الولايات المتحدة السبت، لليوم الثالث على التوالي، رقماً قياسياً من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، بلغ نحو 230 الف إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز. وقالت الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرّاً لها، إن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها (24 ساعة) بلغ 2527.

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وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأمريكيين قبل أسبوع للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق اوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التي وُجّهت إليهم من أجل ملازمة منازلهم.

ومنذ أسبوعين، تتخطى الولايات المتحدة بشكل منتظم عتبة الألفي وفاة في 24 ساعة جراء الفيروس، كما كانت عليه الحال في الربيع في ذروة الموجة الأولى من الوباء، في وقت لا يبدو أن هناك تحسنا للوضع في المدى المنظور. ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة الارتفاع، بحيث تجاوز المئة الف يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ بداية الوباء.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 26 ألفاً و11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 9 ملايين و644 ألفا و529 حالة. ونقلت شبكة "ان دي تي" في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 482 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 140 ألفا و182 حالة.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ م رويترز / أ.ف.ب)