جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 90 مليونا

أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم (الأحد العاشر من كانون الثاني/ يناير 2021) أن إجمالي الإصابات عبر العالم وصل إلى 89 مليونا و611 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 50 مليونا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و926 ألف حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا. تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
وفي ألمانيا وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 1.93 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرغ" للأنباء. وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد19 وصل إلى 40 ألفا و597 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 1.5 مليون شخص.
يشار إلى أنه قد مضى نحو 49 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا. وفي سياق صعيد متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 16 ألفا و946 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و465 حالة وفاة جديدة في غضون 24 ساعة. يشار إلى أن تسجيل حالات الإصابة الجديدة يقل غالبا في أيام الأحد من كل أسبوع؛ نظرا لتراجع عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها خلال العطلة الأسبوعية.
وفي هولندا، وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 878 ألفا و443 حتى اليوم. وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 12 ألفا 406 حالات. وأشارت البيانات إلى أنه تعافى من المرض 10 آلاف و716 شخصا من المصابين. وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 45 أسبوعا.
أما في إيطاليا، فوصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 2.26 مليون حالة إصابة. وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 78 ألفا و394 حالة واشارت البيانات إلى تعافي 1.61 مليون شخص من المصابين بالمرض. وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 49 أسبوعا.
من جهتها، أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد أنها تلقت تقارير عن تسجيل 69 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليوم إن 48 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما البقية قادمة من الخارج. ومن بين الإصابات المحلية، تم تسجيل 46 حالة في مقاطعة خبي شمالي الصين، والتي شددت السلطات أمس إجراءات الإغلاق بها.
ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس. وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 87.433 حالة، بينهم 588 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، و16 منهم في حالة حرجة. وبلغ إجمالي عدد المتعافين 82.211، فيما ظل عدد الوفيات مستقرا عند 4634 شخصا. كما شهد يوم أمس تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.
وفي آسيا أيضا،أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 665 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 68.664 حالة. وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1125. وأعلنت كوريا الجنوبية أن إجمالي عدد المصابين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا بلغ 16 حالة حتى يوم الجمعة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. وارتفع إجمالي عدد الأشخاص المتعافين من الفيروس في البلاد 50409 بعد تعافي 1085 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وفي الهند أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 18 ألفا و645 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 10 ملايين و450 ألفا و284 حالة. ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 201 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 150 ألفا و 999 حالة.
وسجلت وزارة الصحة المكسيكية أمس السبت 16.105 إصابات جديدة مؤكدة و1.135 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و524.036 إصابة و133.204 وفيات. وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.
ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ / رويترز)
-
شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
السلطان قابوس بن سعيد
حكم السلطان الراحل قابوس بن سعيد (79 عاماً) سلطنة عُمان بشكل شبه مطلق من عام 1970 حتى وفاته في 10 يناير/ كانون الأول 2020، أي أنه تولى الحكم لخمسة عقود. وبذلك يكون صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب. و خلال فترة حكمه الطويلة تولى أيضا مهمة رئيس الوزراء ومسؤولية وزارات الدفاع والخارجية والمالية والبنك المركزي. كما عُرف بعرّاب النهضة الحديثة في سلطنة عمان.
-
شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
توّلي الشيخ صباح الأحمد منصب أمير البلاد عام 2006، وقبل هذا التاريخ شغل عدة مناصب، منها وزير الإعلام ووزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء. وهو أمير البلاد الخامس بعد الاستقلال عن بريطانيا، وحظي طوال سنوات حكمه بشعبية داخل بلده وفي بلدان الخليج. توفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في التاسع والعشرين من سبتمبر/ أيلول 2020 عن عمر يناهز91 عاماً.
-
شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
محمد حسني مبارك
توفي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في 25 فبراير/ شباط عن عمر 91 عاما. تولى مبارك رئاسة مصر بعد اغتيال السادات في 1981 وبقي في منصبه ثلاثة عقود، غير أنه اضطر للتخلي عن المنصب بعيد اندلاع ثورة الـ25 من يناير/ كانون الثاني 2011. بعدها حكم عليه في 2012 بالسجن المؤبد بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير. غير أن هذا الحكم تم إبطاله لاحقا في 2015.
-
شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
توفي رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني. أمضى الأمير خليفة بن سلمان 49 عاماً في منصبه وهي الولاية الأطول لرئيس حكومة على مستوى العالم. غير أن دوره تراجع في السنوات الأخيرة مع بروز ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خلفية.
-
شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
الصادق المهدي
في السادس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني، رحل رئيس الوزراء السوداني الأسبق وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي عن عمر ناهز 84 عاماً. كان المهدي رئيس وزراء آخر حكومة منتخبة قبل انقلاب عمر البشير في 1989. وترأس المهدي حزب الأمة الإسلامي المعتدل، أحد أكبر أحزاب المعارضة في عهد البشير، وظل شخصية مؤثرة في السودان حتى بعد الإطاحة بالبشير في نيسان/ أبريل 2019. وكان صادق المهدي يلقب بـ"الحكيم“.
-
شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
عبدالرحمان اليوسفي
في 29 مايو/ أيار توفي الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، عن عمر يناهز 96. لقد كان اليوسفي أحد أبرز وجوه التاريخ السياسي المعاصر في المغرب، واشتهر بكونه أول معارض في العالم العربي يشارك في السلطة على نحو سلمي، حين قاد حكومة ائتلافية بين 1998 و2002، وهي التجربة التي سميت "بالتناوب التوافقي". حظي اليوسفي في السنوات الأخيرة بتكريم من الملك محمد السادس الذي دشن في2016 شارعا باسمه في طنجة.
-
شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
فاليري جيسكار ديستان
توفي الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول عن عمر 94 عاماً. كان ديستان حين انتخب في 1974 أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة إذ كان عمره 48 عاماً عندما تسلّم مفاتيح قصر الإليزيه.وضع ديستان فرنسا على سكّة الحداثة كما شهد عهده محطات بارزة في التاريخ الفرنسي الحديث بينها تشريع الإجهاض وتدشين أولى خطوط القطارات السريعة.
-
شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
جورج بيزوس
توفي جورج بيزوس، محامي حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا عن عمر يناهز 92عاماً والذي كان تولى مهمة الدفاع عن الزعيم، الراحل، نيلسون مانديلا أمام المحكمة وتحدى نظام الفصل العنصري. ولد بيزوس في اليونان وجاء إلى جنوب إفريقيا وهو في سن المراهقة، وكان يصف نفسه بأنه شخص كافح من أجل الحرية منذ وقت مبكر. نال بيزوس خلال مسيرته العديد من الجوائز تكريما لالتزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة للعنصرية.
-
شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
كوبي براينت
في السادس والعشرين من يناير/ كانون الثاني توفي نجم كرة السلة الأمريكي كوبي براينت في حادث تحطم مروحيته الشخصية في مدينة كالاباساس في لوس أنجليس جنوب ولاية كاليفورنيا عن عمر واحد وأربعين عاماً. كما قضي في الحادث ثمانية آخرون، بينهم جيانا، ابنة براينت صاحبة الـ13 عاما. خلال مسيرته الرياضية فاز براينت خمس مرات بالدوري الأمريكي للمحترفين (أن بي إيه) مع فريق لوس أنجليس ليكرز.
-
شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
دييغو أرماندو مارادونا
من بين أكثر الأحداث التي تركت أثرا عالميا في 2020 وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أقل من شهر على احتفاله بعيد ميلاده الستين. يرى كثيرون من عشاق اللعبة أن مارادونا هو اللاعب الأبرز في تاريخ كرة القدم، لهذا تركت وفاته صدمة كبيرة في معظم أنحاء العالم. رحل مارادونا عن العالم ولكن ذكراه ستظل حاضرة في الأذهان.
-
شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
باولو روسي
بعد أسبوعين فقط على رحيل مارادونا، فقدت عائلة كرة القدم العالمية أسطورة آخر هو الإيطالي باولو روسي عن عمر 64 عاما، وذلك في التاسع من كانون أول/ ديسمبر الحالي. قاد روسي المنتخب الإيطالي للفوز بمونديال إسبانيا 1982 على حساب ألمانيا (الغربية). وبأهدافه الستة في آخر ثلاث مباريات بكأس العالم، قاد روسي إيطاليا إلى لقبها الثالث، وارتقى إلى مرتبة أسطورة كرة القدم الإيطالية.
-
شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
إيدير
توفي المغني الجزائري الذي يوصف بأنه سفيرالأغنية الأمازيغية والمعروف عالميا عن عمر 70 عاماً بعد صراع طويل مع المرض في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس. اشتهر ايدير واسمه الحقيقي حميد شريت، بأغنيته "فافا إينوفا"، التي وصلت للعالمية. تصور الأغنية حياة سكان منطقة القبائل في الجزائر.
-
شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
ميشال بيكولي
خسرت السينما الفرنسية هذا العام أحد أبرز وجوهها خلال القرن العشرين بوفاة الممثل الفرنسي الشهير ميشيل بيكولي عن عمر 94 عاماً. شارك بيكولي في أعمال سينمائية عديدة، أبرزها فيلم "احتقار" عام 1963 مع بريجيت باردو، وهو الفيلم الذي ساعده على تحقيق انطلاقته الكبرى وجعله واحدا من أساطير الشاشة الفضية.
-
شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
كامبوزيا برتوي
في نوفمبر/ تشرين الثاني، توفي المخرج وكاتب السيناريو الإيراني الأشهر كامبوزيا برتوي عن 64 عاماً. يعتبر برتوي من "المؤثرين في السينما الإيرانية الموجهة الى الأطفال". وقد شارك في كتابة سيناريو فيلم "الدائرة" الذي نال أعلى تقدير لفيلم إيراني، عندما حصل عام 2000 على جائزة "الأسد الذهبي" لمهرجان البندقية. كما فاز برتوي بجائزة "الدب الفضي" (الصورة) لمهرجان برلين 2013. إعداد: إيمان ملوك