جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 90 مليونا

أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم (الأحد العاشر من كانون الثاني/ يناير 2021) أن إجمالي الإصابات عبر العالم وصل إلى 89 مليونا و611 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 50 مليونا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و926 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا. تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وفي ألمانيا وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 1.93 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرغ" للأنباء. وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد19 وصل إلى 40 ألفا و597 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 1.5 مليون شخص.

يشار إلى أنه قد مضى نحو 49 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا. وفي سياق صعيد متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 16 ألفا و946 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و465 حالة وفاة جديدة في غضون 24 ساعة. يشار إلى أن تسجيل حالات الإصابة الجديدة يقل غالبا في أيام الأحد من كل أسبوع؛ نظرا لتراجع عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها خلال العطلة الأسبوعية.

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وفي هولندا، وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 878 ألفا و443 حتى اليوم. وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 12 ألفا 406 حالات. وأشارت البيانات إلى أنه تعافى من المرض 10 آلاف و716 شخصا من المصابين. وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 45 أسبوعا.

أما في إيطاليا، فوصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 2.26 مليون حالة إصابة. وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 78 ألفا و394 حالة واشارت البيانات إلى تعافي 1.61 مليون شخص من المصابين بالمرض. وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 49 أسبوعا.

من جهتها، أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد أنها تلقت تقارير عن تسجيل 69 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليوم إن 48 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما البقية قادمة من الخارج. ومن بين الإصابات المحلية، تم تسجيل 46 حالة في مقاطعة خبي شمالي الصين، والتي شددت السلطات أمس إجراءات الإغلاق بها.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس. وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 87.433 حالة، بينهم 588 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، و16 منهم في حالة حرجة. وبلغ إجمالي عدد المتعافين 82.211، فيما ظل عدد الوفيات مستقرا عند 4634 شخصا. كما شهد يوم أمس تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

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وفي آسيا أيضا،أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 665 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 68.664 حالة. وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1125. وأعلنت كوريا الجنوبية أن إجمالي عدد المصابين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا بلغ 16 حالة حتى يوم الجمعة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. وارتفع إجمالي عدد الأشخاص المتعافين من الفيروس في البلاد 50409 بعد تعافي 1085 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي الهند أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 18 ألفا و645 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 10 ملايين و450 ألفا و284 حالة. ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 201 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 150 ألفا و 999 حالة.

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية أمس السبت 16.105 إصابات جديدة مؤكدة و1.135 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و524.036 إصابة و133.204 وفيات. وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ / رويترز)