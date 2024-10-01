جوناثان هاردينغ

درس جوناثان اللغة الألمانية في جامعة برمنغهام قبل أن يحصل على وظيفة في مجال الإعلام الرياضي في ميونيخ. انضم إلى فريق DW الرياضي في عام 2014، أي في الوقت المناسب لتغطية مجد ألمانيا في كأس العالم بالبرازيل. وبعد عامين، كان مراسل باريس لبطولة أوروبا 2016 وفي عام 2018 غطى مشوار المنتخب الألماني في كأس العالم بروسيا. وفي عام 2021 واصل هذا الدور في بطولة أوروبا.

منذ اليوم الأول، غطى جوناثان أيضًا منافسات الدوري الألماني. كما انتج وقدم مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وأجرى العديد من المقابلات على قناة DW Sports وعلى YouTube. في عام 2021، أطلق وأنتج أيضًا بودكاست DW الرياضي، Project Fussball، وهو بودكاست قائم على سلسلة ويتناول القضايا الكبرى في كرة القدم الألمانية.