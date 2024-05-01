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Freiberufliche Mitarbeiter, Julian Ryall
صورة من: Julian Ryall

جوليان رايل

صحفي مقيم في طوكيو، يركز على القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليابان وفي شبه الجزيرة الكورية.

يساهم جوليان رايال في تغطية DW لقضايا اليابان وشبه الجزيرة الكورية منذ أكثر من عقد من الزمان. وكتب على نطاق واسع عن شخصيات وسياسة ومشاكل دول شمال شرق آسيا.

درس جوليان رايال اللغة الفرنسية والعلاقات الدولية والاقتصاد في كلية ولفرهامبتون للفنون التطبيقية خلال أواخر ثمانينيات القرن الماضي، مع عام في جامعة آكس أون بروفانس في فرنسا، ما شكّل مفتاح طموحه ليصبح مراسلًا أجنبيًا.

أمضى معظم تلك السنة التكوينية في أوروبا الشرقية - في رومانيا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا السابقة والمجر - وكان في برلين عندما سقط الجدار في نوفمبر/ تشرين الثاني 1989. عاد إلى المملكة المتحدة لحضور دورة صحافة للدراسات العليا قبل الانتقال إلى اليابان في عام 1992.

عمل جوليان في صحيفة Japan Times قبل أن يعود إلى لندن في عام 1998 للانضمام إلى صحيفة Times. اختار العودة إلى طوكيو في عام 1999 وأصبح مراسلًا مستقلاً.

ساهم في تغطية DW لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ لأكثر من عقد من الزمان، حيث قدم تقارير من كوريا الشمالية والصين وميانمار وجزر سليمان وفيتنام وأماكن أخرى في المنطقة.

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موضوعات من جوليان رايل

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أشارت تقارير إلى تبادل إيران وكوريا بعض الأسرار النووية وخبرات صناعة المسيرات إيذانا بتدشينهما تحالفا جديدا.
سياسة١٢ مايو ٢٠٢٤
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