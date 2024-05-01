جوليان رايل

درس جوليان رايال اللغة الفرنسية والعلاقات الدولية والاقتصاد في كلية ولفرهامبتون للفنون التطبيقية خلال أواخر ثمانينيات القرن الماضي، مع عام في جامعة آكس أون بروفانس في فرنسا، ما شكّل مفتاح طموحه ليصبح مراسلًا أجنبيًا.

أمضى معظم تلك السنة التكوينية في أوروبا الشرقية - في رومانيا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا السابقة والمجر - وكان في برلين عندما سقط الجدار في نوفمبر/ تشرين الثاني 1989. عاد إلى المملكة المتحدة لحضور دورة صحافة للدراسات العليا قبل الانتقال إلى اليابان في عام 1992.

عمل جوليان في صحيفة Japan Times قبل أن يعود إلى لندن في عام 1998 للانضمام إلى صحيفة Times. اختار العودة إلى طوكيو في عام 1999 وأصبح مراسلًا مستقلاً.

ساهم في تغطية DW لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ لأكثر من عقد من الزمان، حيث قدم تقارير من كوريا الشمالية والصين وميانمار وجزر سليمان وفيتنام وأماكن أخرى في المنطقة.