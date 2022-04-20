يزداد القلق في مختلف أنحاء العالم على مصير الصحافي ومؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بعد قضاء محكمة بريطانية بترحيله إلى الولايات المتحدة. ويواجه أسانج أمام القضاء الأمريكي عقوبة بالسجن قد تصل لمدة 175 سنة بتهم عديدة.

جوليان أسانج صحافي استرالي أسس موقع ويكيليكس الشهير. وقد أصبح أكثر شهرة بعد نشره مئات آلاف الوثائق السرية المتعلقة بالأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأمريكية المتعلقة بالعراق وأفغانستان. وتريد الولايات المتحدة محاكمة أسانج بتهمة نشر معلومات تهدد الأمن القومي في وقت يرى فيه مؤيدوه ذلك اعتداء خطيرا على حرية الرأي.