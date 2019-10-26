 جولياني: وزير خارجية الرئيس ترامب في الظل! | سياسة واقتصاد | DW | 28.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

جولياني: وزير خارجية الرئيس ترامب في الظل!

يبدو أن محامي ترامب الشخصي رودي جولياني تولى مهمات سياسية خارجية تتعلق بأوكرانيا ودول من بينها مملكة البحرين. وبعد اعتقال اثنين من موظفيه بدأت تفاصيل إضافية بالظهور إلى العلن. تقرير كارلا بلايكر من واشنطن يستعرض أهمها.

Rudolph Giuliani (picture-alliance/AP Photo/D. Dovarganes)

ليس المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب رودي جولياني متورط فقط في قضية أوكرانيا، الآن تنأى عنه كذلك وزارة العدل. موظفون من الوزارة التقوا قبل أسابيع بجيولياني للحديث عن حالة أحد زبائنه. في هذه الفترة بدأت تحقيقات ضد موظفين أثنين لديه تم اعتقالهما في بداية أكتوبر/ تشرين الأول بسبب خرق قانون تمويل الحملات الانتخابية. هذه التحقيقات ماتزال مستمرة. أما موظفو وزارة العدل الذين شاركوا في المحادثات مع جولياني فلم يتم اطلاعهم على التحقيقات. وحسب بيتر كار، وهو متحدث باسم وزارة العدل فإن هؤلاء "ما كانوا سيقابلونه لو كانوا مطلعين على مجرى التحقيق". وبالنسبة إلى وزارة التي لا تتحدث مطلقا عن تحقيقات جارية، فإن هذه كلمات انتقاد واضحة لجولياني.

تأتي صفعة وزارة العدل في وقت عصيب لمحامي ترامب والرئيس الأمريكي نفسه. يأتي ذلك في وقت قدم فيه الديمقراطيون في الكونغرس طلبا لعزل ترامب من السلطة، لأن الأخير حاول على ما يبدو الدفع بالرئيس الأوكراني إلى فتح تحقيقات ضد منافسه السياسي جو بايدن. وفي خضم قضية أوكرانيا اتضح أن الرئيس سلم محاميه مسؤولية مفاوضات سياسية خارجية.  ويبدو أن جولياني تصرف كوزير خارجية غير رسمي، كما تفيد العديد من المصادر.

USA | UN-Vollversammlung | Trump | Selenskyj (picture-alliance/dpa/E. Vucci)

ترامب حاول ابتزاز نظيره الاوكراني زيلينسكي بموضوع صفقات ابن جو بايدن، غير أن الرياح سارت بما لا تشتهي السفن.

جولياني متورط في أوكرانيا

 غوردون سوندلاند، السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي صرح الأسبوع الماضي أمام الكونغرس أنه ودبلوماسيين آخرين طُلب منهم التواصل مع جولياني فيما يخض قضايا أوكرانيا. سوندلاند أوضح أنه أصيب "بخيبة أمل"، لأن ترامب فوض محاميه بعلاقات استراتيجية هامة كهذه. وفي المكالمة الهاتفية المشبوهة التي يتحدث فيها الرئيس الأمريكي مع نظيره الأوكراني حول ابن جو بايدن ويحث فيها الرئيس الأوكراني على فتح تحقيقات ضد بايدن يتم الحديث أيضا عن جولياني. " رودي يعلم ما يجري بدقة وهو رجل ذو مؤهلات"، كما قال ترامب حسب بروتوكول المكالمة مع الرئيس الأوكراني مضيفا: "لو تمكنتم من الحديث معه سيكون ذلك رائعا".

وحتى الموظفين الاثنين من فريق جولياني الذين اعتقلا مؤخرا كانا متورطين في قضية أوكرانيا. ليف بارناس و إيغور فرومان ساعدا على ما يبدو في إقالة السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا، ماري يوفانوفيتش. ومن بين الأعمال التي قاما بها تقديم هبات مالية أكثر مما هو مسموح به لحملة إعادة انتخاب عضو في الكونغرس ساعد في إبعاد يوفانوفيتش غير المحبوبة لدى ترامب. وجولياني يرفض الحديث عن الاتهامات الموجهة ضد موظفيه.

سياسة خارجية في الظل تشمل البحرين

لكن جولياني لم يكن ناشطا لصالح ترامب فقط في قضية أوكرانيا. فبعض التحريات كشفت أنه جوليانو في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 وفي إطار مؤتمر مساند لروسيا في أرمينيا التقى بوزير الدفاع المؤقت للبلاد. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني بحث قضايا أمنية مع رئيس الأوروغواي تاباري فاسكيس. وفي ديسمبر/ كانون الأول سافر إلى البحرين لعقد لقاء ثنائي مع الملك حمد بن عيسى الخليفة.

Rudy Giuliani persönlicher Anwalt Donald Trump (AFP/D. Emmert)

ترامب مع محاميه الشخصي رودي جولياني

ويبدو أن جولياني تحمل دورا أكبر مما يليق بالمحامي الشخصي للرئيس الأمريكي ـ حتى في قضايا معقدة مثل العقوبات ضد ايران. وهناك ما يشير إلى أنه  تحدث مع المبعوث الخاص لإيران، بريان هوك حول إمكانية إلغاء عقوبات ضد تاجر الذهب التركي رضا زراب. وكانت لزراب علاقات تجارية مع ايران، وكان الرئيس الأمريكي قد شدد بسبب هذه العلاقات في إطار حملته "الضغط الأقصى" على فرض عقوبات. لكن جولياني كان يرغب في الحصول على استثناء لموكله. "نحن قلقون جدا لوجود سياسة ظل خارجية يقودها المحامي الشخصي للرئيس"، كما قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي. ودافع الرئيس ترامب عن محاميه عبر تويتر، وكتب:"جولياني رجل رائع ومحام بارع".

كرلا بلايكر/ م.أ.م

  • CNN journalist Jim Acosta and US President Donald Trump during their confrontation (Reuters/J. Ernst)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الانتخابات النصفية بأمريكا، نشب سجال حاد بين ترامب ومراسل "سي إن إن" في البيت الأبيض، جيم أكوستا، بعد أن حاول الأخير أن يحصل على جواب لسؤاله من الرئيس ترامب، فاحتج ترامب غاضباً: "يجب أن تخجل سي إن إن من نفسها لتوظيفها شخصاً مثلك. أنت شخص وقح وفظ". بعد المشاحنة، علّق البيت الأبيض تصريح أكوستا الصحفي، فيما قالت "سي إن إن" إن القرار كان عملاً انتقامياً.

  • ABC News reporter Cecilia Vega (picture-alliance/AP Photo/L. Bevilaqua)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وجه دونالد ترامب تعليقات مهينة لمراسلة شبكة "إيه بي سي"، سيسيليا فيغا، عندما قام ترامب باختيار فيغا لطرح سؤال، علق قائلاً: "لقد صدمت من اختياري لها". وعندما أجابت فيغا: "لا أفكر بأني كذلك"، رد ترامب عليها: "حسناً. أعرف أنك لا تفكرين على الإطلاق".

  • MSNBC co-anchors Mika Brzezinski & Joe Scarborough speak at Harvard University (picture-alliance/AP Photo/S. Senne)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    هاجم ترامب عبر حابه في "تويتر"، الذي يتابعه أكثر من 55 مليون شخص، في يونيو/ حزيران 2017 ، ميكا بريجنسكي، مذيعة شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، بشكل شخصي، من خلال سلسلة من التغريدات المسيئة. ووصف ترامب الإعلامية بـ"ميكا المجنونة" وادعى أنها كانت "تنزف بشدة من عملية شد وجه" عندما زارت منتجعه "مار-لا-لاغو" في فلوريدا. كما وجه انتقادات لاذعة لزميلها جو سكاربورو، واصفاً إياه بـ"جو المختل".

  • NBC anchor Chuck Todd (picture-alliance/AP Photo/K. Frey)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال حملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا في شهر آذار/ مارس 2018، هاجم ترامب تشاك تود، مذيع قناة "إن بي سي"، وهو يروي واقعة قديمة لحوار دار بينهما في برنامج "واجه الصحافة" .وأشار ترامب إلى الصحفي باسم "تود النائم". ثم قام بشتمه بألفاظ بذيئة، إذ اعتاد ترامب على مهاجمة تود لسنوات طويلة، ويبدو أنه لن يتوقف بعد أن أصبح رئيساً.

  • Archive photo of Donald Trump's Twitter account, April 3, 2017 (picture-alliance/AP Photo/J. D. Ake)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    يهاجم ترامب أهدافه المفضلة "الصحفيين" عبر حسابه تويتر. ففي تموز/ يوليو 2017 نشر مقطع فيديو له وهو يضرب مصارعاً وضع شعار قناة "سي إن إن" على رأسه. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 طالب ترامب بطرد صحفي يعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست" بسبب تغريدة خاطئة. كما اتهم العديد من وسائل الإعلام بأنها تنشر" أخباراً مزيفة" وأنها "عدو الشعب". جوليا سوديلي/ ريم ضوا


 

مختارات

البيت الأبيض يرفض رسميا التعاون مع "النواب" بشأن قضية أوكرانيا

بعد الرفض الرسمي الذي تقدم به البيت الأبيض لمجلس النواب في التعاون بشأن التحقيق في قضية أوكرانيا، زعيمة الديمقراطيين تحذر دونالد ترامب بأن الرئيس "ليس فوق القانون". (09.10.2019)  

بايدن يتحدى ترامب ويتعهد بإلحاق أقسى هزيمة به

ارتفعت حدة المعركة الكلامية بين ترامب والديمقراطيين بسبب ما بات يعرف بـ"فضيحة أوكرانيا". وفيما طلب ترامب من أوكرانيا والصين فتح تحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق بايدن وابنه، تحدى الأخير ترامب وتعهد بإلحاق أقسى هزيمة به. (03.10.2019)  

تحقيق عزل ترامب.. مسؤول ثان يتقدم للكشف عن معلومات

أكّد محام في واشنطن أن فريقه القانوني يمثّل مبلّغاً ثانياً على "إطلاع مباشر" على الوقائع التي تسببت بفتح تحقيق يهدف إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحجة محاولة دفع نظيره الأوكراني إلى إجراء تحقيق يتصل بجو بايدن. (06.10.2019)  

بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

احتلت المشاحنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومراسل شبكة "سي إن إن" جيم أكوستا عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم. غير أن ترامب يُعرف بمهاجمته المستمرة للإعلام، ومشاكله مع الصحفيين. إليك بعض أقوى مشاجراته مع الصحافة. (08.11.2018)  

مواضيع ذات صلة

US-Präsident Donald Trump

انتصار مزدوج للديمقراطيين في مساعيهم لعزل ترامب 26.10.2019

أقرت قاضية أمريكية بقانونية تحقيق المساءلة بغرض عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كمأ أمرت بتسليم نسخة غير محررة من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر، الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في انتخابات 2016.

USA PK Donald Trump und Scott Morrison

صحيفة: ترامب طلب مساعدة أستراليا لضرب مصداقية تحقيق مولر 01.10.2019

كشفت معلومات جديدة بأن الرئيس دونالد ترامب دفع رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون لجمع معلومات لصالح التحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية سعيا لتقويض مصداقية التحقيق الذي قاده المحقق الخاص روبرت مولر.

USA Washington Donald Trump

إصدار مذكرة استدعاء للبيت الأبيض في إطار تحقيقات عزل ترامب 05.10.2019

أصدر مشرعون ديمقراطيون يجرون تحقيقا لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة استدعاء للبيت الأبيض تلزمه بتقديم جميع الوثائق المتعلقة باتصالاته مع أوكرانيا. ونفى ترامب مجددا ارتكاب أي خطأ في علاقاته مع الرئيس الأوكراني.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  