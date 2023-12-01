يبلغ ارتفاعها 45 مترًا وتتكون من حوالي 1000 شجرة من أشجار التنوب. إنها أكبر شجرة عيد ميلاد في العالم وتنصب كل عام في دورتموند. ويبدأ نصبها تقليديًا في أكتوبر/ تشرين الأول حتى يكون كل شيء جاهزًا لافتتاح سوق عيد الميلاد في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني. وأخيرًا إنها أيضا شجرة الرقم القياسي من حيث عدد المصابيح والكرات المضيئة، التي تبلغ نحو 50,000 مصباح وكرة مضيئة.