جولة مصورة في أجمل أسواق عيد الميلاد في ألمانيا
تقام أسواق عيد الميلاد في ألمانيا منذ العصور الوسطى. ويبلغ عددها في الوقت الحالي حوالي 2500 سوق. فيما يلي أجمل لقطات تلك الأسواق.
درسدن: أقدم أسواق عيد الميلاد
سوق "شتريتسل" في درسدن هو أقدم سوق لعيد الميلاد في ألمانيا فقد تم إنشاؤه عام 1434. هذا العام (2023) فتح السوق أبوابه للمرة 589. توجد به العديد من الأشياء التي تجذب الزوار، لاسيما "كعك المسيح من درسدن"، الذي يسمى أيضا "شتريتسل". هذا الكعك الحلو المحشو بالزبيب وغيره من الفواكه يُنتج خصيصا لعيد الميلاد، وجاءت منه تسمية هذا السوق باسم سوق "شتريتسل"، وهو معروف ومحبوب في جميع أنحاء ألمانيا.
مشهور عالميا، سوق عيد الميلاد في نورنبرغ
حسب التقاليد، يفتح سوق عيد الميلاد في نورنبرغ أبوابه في يوم الجمعة قبل عطلة نهاية الأسبوع الأول من الآحاد الأربعة السابِقَة لعِيد المِيلاد. ويعتبر هذا السوق واحدًا من أشهر وأكبر أسواق عيد الميلاد في ألمانيا. تمتد جذوره إلى عام 1530. يوجد به 180 كشكا من الخشب، مغطاة بأقمشة بخطوط عريضة باللونين الأحمر والأبيض ويتم فيها عرض منتجات يدوية الصنع، تخص زينة عيد الميلاد وتُعرض أيضا أطعمة لذيذة.
الأكثر زوارا: سوق عيد الميلاد بكولونيا
على عكس كاتدرائية كولونيا التي تم وضع حجر أساسها في عام 1248، فإن سوق عيد الميلاد الواقع تحت سفحها ليس قديمًا بنفس القدر. رغم ذلك فهو يهتم بالاستدامة والتجارة العادلة. فالسلع التي تعرض في السوق ولا يكون مصدرها ألمانيا أو أوروبا، يجب أن تأتي من أماكن تتبنى التجارة العادلة. وبأكثر من أربعة ملايين زائر، فإن سوق كولونيا يتصدر قائمة أسواق عيد الميلاد من حيث كثرة الزائرين.
سوق برلين قبالة مبنى البلدية الأحمر
يوجد حوالي 80 سوقًا لعيد الميلاد في برلين، ويعتبر سوق عيد الميلاد الذي يقام قبالة مبنى البلدية الأحمر بداية جيدة للتعرف على تلك الأسواق. توجد به عجلة دوارة ضخمة (الصورة) بارتفاع 50 مترًا، توفر إطلالة رائعة على المدينة. ومن بين مواطن الجذب الأخرى بالسوق مضمار التزلج حول نافورة نبتون، الذي يغري الزوار بالتزلج على الجليد.
سوق عيد الميلاد في لوبيك
وسط مبان تاريخية في مدينة لوبيك، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، يقام سوق لعيد الميلاد، يعود تاريخه إلى ما يقرب من 400 عام. هنا ينبغي على الزوار إلقاء نظرة خلف كواليس صناعة حلوى المرصبان. إنها حلوى لذيذة مصنوعة من معجون اللوز وتشتهر بها لوبيك، كما أنها حلوة مطلوبة أيضا في غير أوقات عيد الميلاد. عليك أن تتذوقها بالتأكيد!
لايبزيغ: سوق عيد ميلاد غني بالتقاليد
في المنطقة التاريخية بوسط مدينة لايبزيغ يقام سوق عيد الميلاد، وذلك منذ القرن الخامس عشر. بين "قبو أورباخ" ومبنى البلدية القديم وكنيسة توماس، يجد الزوار في أكثر من 250 كشكا، مزينة بزينة العيد، كل ما تشتهيه الأنفس من مشروبات ومأكولات وحلوى.
دورتموند: أكبر شجرة عيد ميلاد في العالم
يبلغ ارتفاعها 45 مترًا وتتكون من حوالي 1000 شجرة من أشجار التنوب. إنها أكبر شجرة عيد ميلاد في العالم وتنصب كل عام في دورتموند. ويبدأ نصبها تقليديًا في أكتوبر/ تشرين الأول حتى يكون كل شيء جاهزًا لافتتاح سوق عيد الميلاد في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني. وأخيرًا إنها أيضا شجرة الرقم القياسي من حيث عدد المصابيح والكرات المضيئة، التي تبلغ نحو 50,000 مصباح وكرة مضيئة.
ايسن: سوق عيد ميلاد بمطبخ عالمي
تظهر مدينة إيسن في منطقة الرور طابعها العالمي مع أكثر من 250 كشكا من أكثر من 20 دولة. هنا تعرض أعمال فنية يدوية بالإضافة إلى أفكار للهدايا وأطعمة لذيذة من مطابخ عالمية مختلفة. وفي نفس وقت السوق، تقام ما تعرف بـ"أسابيع الأضواء في إيسن". هنا تخلب تشكيلات الأضواء المبهرة عقول الزوار.
لينداو: سوق عيد ميلاد في الميناء
جبال الألب ليست بعيدة من هنا - وكذلك سويسرا والنمسا. سوق عيد الميلاد في ميناء لينداو على بحيرة كونستانس يعرف كيف يستفيد من هذا الجو. فبجانب أكشاك عيد الميلاد يحدث هنا شيء خاص: في أول يوم سبت، بعد عيد القديس نقولا (أيضا نيكولاس)، الذي يحتفل به في السادس من ديسمبر كل عام، تقام "سباحة نيكولاس" لخفر السواحل بلينداو. وفي درجة حرارة مياه تبلغ 6 درجات مئوية، يجرؤ فقط أشجع الأشخاص على الغطس في البحيرة.