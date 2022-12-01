جولة مصورة: أروع المباني البرلمانية في أوروبا!

بوخارست، رومانيا

تعتبر "دار الشعب" في بوخارست، التي بناها الديكتاتور الشيوعي نيكولاي تشاوشيسكو، أكبر مبنى برلماني في العالم. تطلب هذه المبنى الضخم، الذي يضم أكثر من 1000 غرفة، هدم حي كامل. وتم استخدام ما يصل إلى مليون متر مكعب من الرخام في البناء حتى اكتماله عام 1989.