 جولة مصورة: أروع المباني البرلمانية في أوروبا! | جميع المحتويات | DW | 14.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

جولة مصورة: أروع المباني البرلمانية في أوروبا!

تعكس مقار البرلمانات الأوروبية تاريخ القارة "العجوز" وبعض أوجه تنوع سكانها وتاريخهم السياسي والفني: من القصور الملكية والقلاع الحصينة إلى المباني الشاهقة باهظة التكاليف والأخرى صديقة البيئة.

  • Das Parlamentsgebäude in Bukarest, Rumänien, spiegelt sich in einer Pfütze

    بوخارست، رومانيا

    تعتبر "دار الشعب" في بوخارست، التي بناها الديكتاتور الشيوعي نيكولاي تشاوشيسكو، أكبر مبنى برلماني في العالم. تطلب هذه المبنى الضخم، الذي يضم أكثر من 1000 غرفة، هدم حي كامل. وتم استخدام ما يصل إلى مليون متر مكعب من الرخام في البناء حتى اكتماله عام 1989.

  • Das polnische Unterhaus, Sejm, vor einem blauen Himmel.

    وارسو، بولندا

    تتكون الجمعية الوطنية في بولندا من غرفتين: مجلس النواب (في الصورة) ومجلس الشيوخ. يجتمع 460 نائباً في مجلس النواب في وارسو، وتجري الانتخاب البرلمانية كل أربع سنوات. ويُمكن للسياح زيارة المبنى الجميل في أيام العطلة البرلمانية.

  • Das Parlamentsgebäude in Vilnius, Litauen.

    فيلنيوس، ليتوانيا

    إبان الاحتلال السوفيتي لم يكن لدى النواب الليتوانيين صلاحية حقيقية في اتخاذ القرارات. لم يستعيدوا سلطتهم إلا بعد استقلال ليتوانيا في عام 1990. ويجتمع ممثلو الشعب في المبنى الذي تم الانتهاء من بنائه في عام 1980 بأسلوب العمارة الوحشية منخفضة التكاليف.

  • Das Schloss Toompea in Tallinn bei Nacht mit angestrahlter Fassade.

    تالين، أستونيا

    يقع مقر البرلمان الأستوني، ريجيكوغو، في قصر توومبيا في تالين. تعتبر هندسته المعمارية التي تجمع بين الأسلوب العصري والتعبيري حديثة للغاية ولذلك لم تعجب ذوق البعض. يسمح هذا البلد البلطيقي الصغير بالانتخاب عبر الإنترنيت.

  • Das imposante finnische Parlamentsgebäude in Helsinki

    هلسنكي، فنلندا

    تم تصميم مبنى البرلمان الفنلندي من قبل المهندس المعماري يوهان سيجفريد سيرين وتم تدشينه في عام 1931. يجمع المبنى الرائع في قلب العاصمة هلسنكي بين عناصر الكلاسيكية الحديثة وحداثة بداية القرن العشرين. يمكن للسياح زيارة المبنى والتجول فيه دون دفع أي رسوم.

  • Menschen besichtigen die Reichstagskuppel in Berlin

    برلين، المانيا

    بعد أربع سنوات من الترميم وإضافة بعض التغييرات تسلم رئيس البرلمان الألماني السابق فولفغانغ تيرزه مفاتيح مبنى البرلمان (بوندستاغ) في برلين في نيسان/أبريل 1999. وبذلك اكتملت بشكل رمزي عملية انتقال البرلمان من العاصمة السابقة بون إلى برلين. ويتميز المبنى البرلماني المجدد بوجود قبة زجاجية يمكن منها رؤية النواب في قاعة البرلمان ومطعم فوق السطح.

  • Der Binnenhof in Den Haag an einem nebeligen, grauen Tag, im Vordergrund ein Wassergraben.

    لاهاي، هولندا

    يجتمع ممثلو الشعب الهولندي في بيننهوف، وهو مبنى قديم يعود للقرن الثالث عشر يقع في وسط المدينة. تجري اليوم عملية ترميم وتجديد للمبنى بعد أن ظهرت علامات مرور القرون على الأسقف والجدران.

  • Das moderne Parlamentsgebäude in Cardiff, Wales, in Frontalansicht.

    كارديف، ويلز

    افتتح السيند في عام 2006 في كارديف، مما يجعله من أحدث الأبنية البرلمانية في أوروبا. وتلعب الاستدامة دوراً كبيراً هنا: تم استخدام مواد محلية متينة مثل البلوط الويلزي، بالإضافة إلى نظام تدفئة مستدام ومحطة معالجة مياه الأمطار.

  • Das spanische Congreso de los Diputados, oder Abgeordnetenhaus, in Madrid.

    مدريد، اسبانيا

    في إسبانيا يتألف البرلمان من غرفتين: مجلس النواب (في الصورة) ومجلس الشيوخ. ومجلس النواب هو الأقوى، حيث يُعيِّن الحكومة. ويمكن زيارة مجلس النواب ضمن جولات سياحية مجانية.

  • Das Parlamentsgebäude in Maltas Hauptstadt Valletta mit seinen auffällig hellbraunen Kalksteinmauern.

    فاليتا، مالطا

    منذ عام 2015 تمتلك مالطا أيضاً مبنى برلماني جديد تم بناؤه وفق تصميم للمهندس المعماري الإيطالي رينزو بيانو. والهدف كان تقليل استهلاك الطاقة في المبنى إلى أدنى حد ممكن: الجدران المصنوعة من الحجر الجيري تعتبر مفيدة في توفير الطاقة. وعلى السطح توجد خلايا الطاقة الشمسية. في الطابق الأرضي قاعة لعرض الأعمال الفنية مفتوحة للجمهور.


  • Das Parlamentsgebäude in Bukarest, Rumänien, spiegelt sich in einer Pfütze

    بوخارست، رومانيا

    تعتبر "دار الشعب" في بوخارست، التي بناها الديكتاتور الشيوعي نيكولاي تشاوشيسكو، أكبر مبنى برلماني في العالم. تطلب هذه المبنى الضخم، الذي يضم أكثر من 1000 غرفة، هدم حي كامل. وتم استخدام ما يصل إلى مليون متر مكعب من الرخام في البناء حتى اكتماله عام 1989.

  • Das polnische Unterhaus, Sejm, vor einem blauen Himmel.

    وارسو، بولندا

    تتكون الجمعية الوطنية في بولندا من غرفتين: مجلس النواب (في الصورة) ومجلس الشيوخ. يجتمع 460 نائباً في مجلس النواب في وارسو، وتجري الانتخاب البرلمانية كل أربع سنوات. ويُمكن للسياح زيارة المبنى الجميل في أيام العطلة البرلمانية.

  • Das Parlamentsgebäude in Vilnius, Litauen.

    فيلنيوس، ليتوانيا

    إبان الاحتلال السوفيتي لم يكن لدى النواب الليتوانيين صلاحية حقيقية في اتخاذ القرارات. لم يستعيدوا سلطتهم إلا بعد استقلال ليتوانيا في عام 1990. ويجتمع ممثلو الشعب في المبنى الذي تم الانتهاء من بنائه في عام 1980 بأسلوب العمارة الوحشية منخفضة التكاليف.

  • Das Schloss Toompea in Tallinn bei Nacht mit angestrahlter Fassade.

    تالين، أستونيا

    يقع مقر البرلمان الأستوني، ريجيكوغو، في قصر توومبيا في تالين. تعتبر هندسته المعمارية التي تجمع بين الأسلوب العصري والتعبيري حديثة للغاية ولذلك لم تعجب ذوق البعض. يسمح هذا البلد البلطيقي الصغير بالانتخاب عبر الإنترنيت.

  • Das imposante finnische Parlamentsgebäude in Helsinki

    هلسنكي، فنلندا

    تم تصميم مبنى البرلمان الفنلندي من قبل المهندس المعماري يوهان سيجفريد سيرين وتم تدشينه في عام 1931. يجمع المبنى الرائع في قلب العاصمة هلسنكي بين عناصر الكلاسيكية الحديثة وحداثة بداية القرن العشرين. يمكن للسياح زيارة المبنى والتجول فيه دون دفع أي رسوم.

  • Menschen besichtigen die Reichstagskuppel in Berlin

    برلين، المانيا

    بعد أربع سنوات من الترميم وإضافة بعض التغييرات تسلم رئيس البرلمان الألماني السابق فولفغانغ تيرزه مفاتيح مبنى البرلمان (بوندستاغ) في برلين في نيسان/أبريل 1999. وبذلك اكتملت بشكل رمزي عملية انتقال البرلمان من العاصمة السابقة بون إلى برلين. ويتميز المبنى البرلماني المجدد بوجود قبة زجاجية يمكن منها رؤية النواب في قاعة البرلمان ومطعم فوق السطح.

  • Der Binnenhof in Den Haag an einem nebeligen, grauen Tag, im Vordergrund ein Wassergraben.

    لاهاي، هولندا

    يجتمع ممثلو الشعب الهولندي في بيننهوف، وهو مبنى قديم يعود للقرن الثالث عشر يقع في وسط المدينة. تجري اليوم عملية ترميم وتجديد للمبنى بعد أن ظهرت علامات مرور القرون على الأسقف والجدران.

  • Das moderne Parlamentsgebäude in Cardiff, Wales, in Frontalansicht.

    كارديف، ويلز

    افتتح السيند في عام 2006 في كارديف، مما يجعله من أحدث الأبنية البرلمانية في أوروبا. وتلعب الاستدامة دوراً كبيراً هنا: تم استخدام مواد محلية متينة مثل البلوط الويلزي، بالإضافة إلى نظام تدفئة مستدام ومحطة معالجة مياه الأمطار.

  • Das spanische Congreso de los Diputados, oder Abgeordnetenhaus, in Madrid.

    مدريد، اسبانيا

    في إسبانيا يتألف البرلمان من غرفتين: مجلس النواب (في الصورة) ومجلس الشيوخ. ومجلس النواب هو الأقوى، حيث يُعيِّن الحكومة. ويمكن زيارة مجلس النواب ضمن جولات سياحية مجانية.

  • Das Parlamentsgebäude in Maltas Hauptstadt Valletta mit seinen auffällig hellbraunen Kalksteinmauern.

    فاليتا، مالطا

    منذ عام 2015 تمتلك مالطا أيضاً مبنى برلماني جديد تم بناؤه وفق تصميم للمهندس المعماري الإيطالي رينزو بيانو. والهدف كان تقليل استهلاك الطاقة في المبنى إلى أدنى حد ممكن: الجدران المصنوعة من الحجر الجيري تعتبر مفيدة في توفير الطاقة. وعلى السطح توجد خلايا الطاقة الشمسية. في الطابق الأرضي قاعة لعرض الأعمال الفنية مفتوحة للجمهور.


المزيد من المركز الإعلامي

Dokus KW 48 | Weizen als Waffe

عن كثب - تداعيات الحرب على أوكرانيا - سلاح القمح 01.12.2022

DW Glaubenssachen Sendungslogo arabisch

العقيدة والحياة - قديسات كولونيا 05.11.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

الجزء الثاني: هل يتم معاملة اللاجئين في ألمانيا وأوروبا على قدم المساواة؟ 28.06.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

هل يتم معاملة اللاجئين في ألمانيا وأوروبا على قدم المساواة؟ 21.06.2022