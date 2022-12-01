جولة مصورة: أروع المباني البرلمانية في أوروبا!

تعكس مقار البرلمانات الأوروبية تاريخ القارة "العجوز" وبعض أوجه تنوع سكانها وتاريخهم السياسي والفني: من القصور الملكية والقلاع الحصينة إلى المباني الشاهقة باهظة التكاليف والأخرى صديقة البيئة.
بوخارست، رومانيا
تعتبر "دار الشعب" في بوخارست، التي بناها الديكتاتور الشيوعي نيكولاي تشاوشيسكو، أكبر مبنى برلماني في العالم. تطلب هذه المبنى الضخم، الذي يضم أكثر من 1000 غرفة، هدم حي كامل. وتم استخدام ما يصل إلى مليون متر مكعب من الرخام في البناء حتى اكتماله عام 1989.
وارسو، بولندا
تتكون الجمعية الوطنية في بولندا من غرفتين: مجلس النواب (في الصورة) ومجلس الشيوخ. يجتمع 460 نائباً في مجلس النواب في وارسو، وتجري الانتخاب البرلمانية كل أربع سنوات. ويُمكن للسياح زيارة المبنى الجميل في أيام العطلة البرلمانية.
فيلنيوس، ليتوانيا
إبان الاحتلال السوفيتي لم يكن لدى النواب الليتوانيين صلاحية حقيقية في اتخاذ القرارات. لم يستعيدوا سلطتهم إلا بعد استقلال ليتوانيا في عام 1990. ويجتمع ممثلو الشعب في المبنى الذي تم الانتهاء من بنائه في عام 1980 بأسلوب العمارة الوحشية منخفضة التكاليف.
تالين، أستونيا
يقع مقر البرلمان الأستوني، ريجيكوغو، في قصر توومبيا في تالين. تعتبر هندسته المعمارية التي تجمع بين الأسلوب العصري والتعبيري حديثة للغاية ولذلك لم تعجب ذوق البعض. يسمح هذا البلد البلطيقي الصغير بالانتخاب عبر الإنترنيت.
هلسنكي، فنلندا
تم تصميم مبنى البرلمان الفنلندي من قبل المهندس المعماري يوهان سيجفريد سيرين وتم تدشينه في عام 1931. يجمع المبنى الرائع في قلب العاصمة هلسنكي بين عناصر الكلاسيكية الحديثة وحداثة بداية القرن العشرين. يمكن للسياح زيارة المبنى والتجول فيه دون دفع أي رسوم.
برلين، المانيا
بعد أربع سنوات من الترميم وإضافة بعض التغييرات تسلم رئيس البرلمان الألماني السابق فولفغانغ تيرزه مفاتيح مبنى البرلمان (بوندستاغ) في برلين في نيسان/أبريل 1999. وبذلك اكتملت بشكل رمزي عملية انتقال البرلمان من العاصمة السابقة بون إلى برلين. ويتميز المبنى البرلماني المجدد بوجود قبة زجاجية يمكن منها رؤية النواب في قاعة البرلمان ومطعم فوق السطح.
لاهاي، هولندا
يجتمع ممثلو الشعب الهولندي في بيننهوف، وهو مبنى قديم يعود للقرن الثالث عشر يقع في وسط المدينة. تجري اليوم عملية ترميم وتجديد للمبنى بعد أن ظهرت علامات مرور القرون على الأسقف والجدران.
كارديف، ويلز
افتتح السيند في عام 2006 في كارديف، مما يجعله من أحدث الأبنية البرلمانية في أوروبا. وتلعب الاستدامة دوراً كبيراً هنا: تم استخدام مواد محلية متينة مثل البلوط الويلزي، بالإضافة إلى نظام تدفئة مستدام ومحطة معالجة مياه الأمطار.
مدريد، اسبانيا
في إسبانيا يتألف البرلمان من غرفتين: مجلس النواب (في الصورة) ومجلس الشيوخ. ومجلس النواب هو الأقوى، حيث يُعيِّن الحكومة. ويمكن زيارة مجلس النواب ضمن جولات سياحية مجانية.
فاليتا، مالطا
منذ عام 2015 تمتلك مالطا أيضاً مبنى برلماني جديد تم بناؤه وفق تصميم للمهندس المعماري الإيطالي رينزو بيانو. والهدف كان تقليل استهلاك الطاقة في المبنى إلى أدنى حد ممكن: الجدران المصنوعة من الحجر الجيري تعتبر مفيدة في توفير الطاقة. وعلى السطح توجد خلايا الطاقة الشمسية. في الطابق الأرضي قاعة لعرض الأعمال الفنية مفتوحة للجمهور.
بوخارست، رومانيا
تعتبر "دار الشعب" في بوخارست، التي بناها الديكتاتور الشيوعي نيكولاي تشاوشيسكو، أكبر مبنى برلماني في العالم. تطلب هذه المبنى الضخم، الذي يضم أكثر من 1000 غرفة، هدم حي كامل. وتم استخدام ما يصل إلى مليون متر مكعب من الرخام في البناء حتى اكتماله عام 1989.
وارسو، بولندا
تتكون الجمعية الوطنية في بولندا من غرفتين: مجلس النواب (في الصورة) ومجلس الشيوخ. يجتمع 460 نائباً في مجلس النواب في وارسو، وتجري الانتخاب البرلمانية كل أربع سنوات. ويُمكن للسياح زيارة المبنى الجميل في أيام العطلة البرلمانية.
فيلنيوس، ليتوانيا
إبان الاحتلال السوفيتي لم يكن لدى النواب الليتوانيين صلاحية حقيقية في اتخاذ القرارات. لم يستعيدوا سلطتهم إلا بعد استقلال ليتوانيا في عام 1990. ويجتمع ممثلو الشعب في المبنى الذي تم الانتهاء من بنائه في عام 1980 بأسلوب العمارة الوحشية منخفضة التكاليف.
تالين، أستونيا
يقع مقر البرلمان الأستوني، ريجيكوغو، في قصر توومبيا في تالين. تعتبر هندسته المعمارية التي تجمع بين الأسلوب العصري والتعبيري حديثة للغاية ولذلك لم تعجب ذوق البعض. يسمح هذا البلد البلطيقي الصغير بالانتخاب عبر الإنترنيت.
هلسنكي، فنلندا
تم تصميم مبنى البرلمان الفنلندي من قبل المهندس المعماري يوهان سيجفريد سيرين وتم تدشينه في عام 1931. يجمع المبنى الرائع في قلب العاصمة هلسنكي بين عناصر الكلاسيكية الحديثة وحداثة بداية القرن العشرين. يمكن للسياح زيارة المبنى والتجول فيه دون دفع أي رسوم.
برلين، المانيا
بعد أربع سنوات من الترميم وإضافة بعض التغييرات تسلم رئيس البرلمان الألماني السابق فولفغانغ تيرزه مفاتيح مبنى البرلمان (بوندستاغ) في برلين في نيسان/أبريل 1999. وبذلك اكتملت بشكل رمزي عملية انتقال البرلمان من العاصمة السابقة بون إلى برلين. ويتميز المبنى البرلماني المجدد بوجود قبة زجاجية يمكن منها رؤية النواب في قاعة البرلمان ومطعم فوق السطح.
لاهاي، هولندا
يجتمع ممثلو الشعب الهولندي في بيننهوف، وهو مبنى قديم يعود للقرن الثالث عشر يقع في وسط المدينة. تجري اليوم عملية ترميم وتجديد للمبنى بعد أن ظهرت علامات مرور القرون على الأسقف والجدران.
كارديف، ويلز
افتتح السيند في عام 2006 في كارديف، مما يجعله من أحدث الأبنية البرلمانية في أوروبا. وتلعب الاستدامة دوراً كبيراً هنا: تم استخدام مواد محلية متينة مثل البلوط الويلزي، بالإضافة إلى نظام تدفئة مستدام ومحطة معالجة مياه الأمطار.
مدريد، اسبانيا
في إسبانيا يتألف البرلمان من غرفتين: مجلس النواب (في الصورة) ومجلس الشيوخ. ومجلس النواب هو الأقوى، حيث يُعيِّن الحكومة. ويمكن زيارة مجلس النواب ضمن جولات سياحية مجانية.
فاليتا، مالطا
منذ عام 2015 تمتلك مالطا أيضاً مبنى برلماني جديد تم بناؤه وفق تصميم للمهندس المعماري الإيطالي رينزو بيانو. والهدف كان تقليل استهلاك الطاقة في المبنى إلى أدنى حد ممكن: الجدران المصنوعة من الحجر الجيري تعتبر مفيدة في توفير الطاقة. وعلى السطح توجد خلايا الطاقة الشمسية. في الطابق الأرضي قاعة لعرض الأعمال الفنية مفتوحة للجمهور.