جولة بن سلمان الآسيوية - الحليف الباكستاني يحصد أولى الاتفاقيات

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد إن المملكة وقعت اتفاقيات استثمار مع باكستان بقيمة 20 مليار دولار خلال زيارته لباكستان حيث تتصاعد حدة التوتر مع الهند المسلحة نوويا. واستهل الأمير محمد جولته بجنوب آسيا والصين باستثمارات في باكستان أعلى مما كان متوقعا قائلا إن هذا الرقم لا يمثل سوى بداية لعلاقة اقتصادية ستزيد التقارب بين البلدين الإسلاميين الحليفين بشكل تاريخي.

تواجه باكستان أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات، وتأمل في أن تسهم سبعة اتفاقات ومذكّرات تفاهم تم توقيعها الأحد في الحد من تعثّر اقتصادها. وشكر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لحليفته السعودية دعمها، مضيفا أن "علاقات باكستان والسعودية بلغت مستوى غير مسبوق". وزار عمران خان السعودية مرتين منذ انتخابه الصيف الماضي.

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان في أجواء من التوتر الإقليمي الشديد. وتتهم الهند وإيران المتجاورتان إسلام أباد بالتورط في هجومين انتحاريين أسفرا عن سقوط قتلى خلال الأسبوع الجاري على أراضي الدولتين. ورفضت إسلام آباد في بيان الأحد "الادعاءات العبثية" التي أطلقتها نيودلهي، مؤكدة رغبتها في "تطبيع العلاقات مع الهند".

وبعد باكستان يتوجه ولي العهد السعودي إلى الهند حيث سيلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي ويناقش مسألة النفط مع وزير البترول والغاز الطبيعي دارميندرا برادان. وسيزور الصين الخميس والجمعة.

وتأتي هذه الجولة بعد خمسة أشهر ونصف شهر على مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلده في اسطنبول، في قضية أثارت استياء كبيرا وأساءت لصورة السعودية وخصوصا ولي العهد.

ي.ب/ ع ش (ا ف ب، رويترز)