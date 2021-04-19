مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو يعتبر من أكثر النجوم توهجاً في عالم المستديرة، ولعل إطلاق لقب "السبيشل وان" خير دليل على ذلك. يملك المدرب البرتغالي الكثير من الألقاب أبرزها تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين.

يلقب جوزيه مورينيو بلقب "السبيشل وان" أو الفريد من نوعه، وذلك لأنه قاد نادي بورتو إلى لقب دوري أبطال أوروبا متفوقا على أندية كبيرة تفوق إمكانياتها إمكانيات بورتو. بعد ذلك انتقل مورينيو إلى نادي تشيلي اللندني وفاز مع مرتين متتاليتين بلقب الدوري. ويشتهر مورينيو بأسلوبه الساخر في التعامل مع الإعلام وكذلك بتصريحاته الناريه ، فكان يخلق معجبين وأعداء في كل مكان يذهب إليه، ويعتبر من المدربين القلائل الذين لم يمارسوا كرة القدم كلاعبين محترفين، إذ كان يعمل مساعد مدرب في فريق برشلونة قبل اتجاهه للتدريب.