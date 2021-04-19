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جوزيه مورينيو

مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو يعتبر من أكثر النجوم توهجاً في عالم المستديرة، ولعل إطلاق لقب "السبيشل وان" خير دليل على ذلك. يملك المدرب البرتغالي الكثير من الألقاب أبرزها تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين.

يلقب جوزيه مورينيو بلقب "السبيشل وان" أو الفريد من نوعه، وذلك لأنه قاد نادي بورتو إلى لقب دوري أبطال أوروبا متفوقا على أندية كبيرة تفوق إمكانياتها إمكانيات بورتو. بعد ذلك انتقل مورينيو إلى نادي تشيلي اللندني وفاز مع مرتين متتاليتين بلقب الدوري. ويشتهر مورينيو بأسلوبه الساخر في التعامل مع الإعلام وكذلك بتصريحاته الناريه ، فكان يخلق معجبين وأعداء في كل مكان يذهب إليه، ويعتبر من المدربين القلائل الذين لم يمارسوا كرة القدم كلاعبين محترفين، إذ كان يعمل مساعد مدرب في فريق برشلونة قبل اتجاهه للتدريب.

Tottenham - RB Leipzig / Fussball Champions League London, 19.02.2020, Tottenham Hotspur Stadium, Champions League , Achtelfinale, Tottenham Hotspur FC vs. RB Leipzig , Im Bild Trainer Jose Mourinho, Tottenham Hotspur. , UEFA regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. , *** Tottenham RB Leipzig Football Champions League London, 19 02 2020, Tottenham Hotspur Stadium, Champions League , Round of 16, Tottenham Hotspur FC vs RB Leipzig , In picture coach Jose Mourinho, Tottenham Hotspur , UEFA regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video ,

توتنهام الإنجليزي يقيل مدربه البرتغالي مورينيو 19.04.2021

أكد نادي توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بسبب تراجع أداء ونتائج النادي اللندني.
Nov. 21, 2019**** Image taken from PA Video showing newly appointed Tottenham Hotspur manager Jose Mourinho during a press conference at Tottenham Hotspur Training Centre, in London, Thursday Nov. 21, 2019. Mourinho is back in the English Premier League management by joining Tottenham. (PA Video/PA via AP) |

خلطة "الداهية" السحرية تعيد لتوتنهام توهجه 24.11.2020

يبدو أن جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي قد نجح بشكل كبير في إضفاء لمسته الخاصة على الفريق. المدرب البرتغالي يتبع خطة خاصة للنجاح مع الفريق اللندني واعتلاء منصات التتويج نهاية الموسم.
ARCHIV - 02.10.2018, Großbritannien, Manchester: Fußball: Champions League, Gruppenphase, Gruppe H, 2. Spieltag Manchester United - FC Valencia im Old Trafford. Ehemaliger Manchester United Trainer Jose Mourinho sitzt auf der Bank. (zu dpa: «Deutsch-Stunden für Mourinho - Kein Bundesliga-Job in Aussicht») Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

مورينيو يهاجم حارس مرمى فريقه السابق.. لكن لماذا؟ 20.07.2020

رغم أن مورينيو لم يعد مدربا لفريق مانسشتر يونايتيد الإنجليزي، لم يسلم حارس مرمى الفريق دافيد دي خيا من لسانه السليط. وانتقادات مورينيو للحارس الإسباني لم تكن بسبب أدائه، بل لسبب آخر قد لا يخطر على بال أحد.
23.10.2018 Jose Mourinho File Photo. File photo dated 23-10-2018 of Manchester United manager Jose Mourinho. Issue date: Thursday November 8, 2018. Jose Mourinho lauded his players after securing a stunning comeback victory that the Manchester United manager milked in front of the Juventus fans. See PA story SOCCER Juventus Quotes. Photo credit should read Martin Rickett/PA Wire URN:39580122 |

مورينيو يعتذر بعد خرقه قواعد العزل الخاصة بكورونا 08.04.2020

اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام الانكليزي أنه ارتكب خطأ، عندما أجرى تدريبا رجل لرجل مع لاعبه الفرنسي تانغي ندومبيلي، وذلك بعدما انتشرت صور لهما على شبكات التواصل في إحدى المساحات الخضراء في لندن.
Soccer Football - Champions League - Round of 16 First Leg - Chelsea v Bayern Munich - Stamford Bridge, London, Britain - February 25, 2020 Bayern Munich interim coach Hansi Flick before the match Action Images via Reuters/Matthew Childs

نجاح مدرب بايرن وغموض موقفه يسيل لعاب مانشستر يونايتد 14.03.2020

كان هانزي فليك مدربا مؤقتا، لكن نجاحه الكبير جعله الآن يأمل في البقاء في بايرن السنوات القادمة. لكن لا أحد يعرف ما الذي سيحدث معه، خصوصا في ظل الحديث عن رغبة أندية أخرى في التعاقد معه، مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي.

Tottenham - RB Leipzig / Fussball Champions League London, 19.02.2020, Tottenham Hotspur Stadium, Champions League , Achtelfinale, Tottenham Hotspur FC vs. RB Leipzig , Im Bild Trainer Jose Mourinho, Tottenham Hotspur. , UEFA regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. , *** Tottenham RB Leipzig Football Champions League London, 19 02 2020, Tottenham Hotspur Stadium, Champions League , Round of 16, Tottenham Hotspur FC vs RB Leipzig , In picture coach Jose Mourinho, Tottenham Hotspur , UEFA regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video ,

صديقه السابق يفضحه.. مورينيو كان كسولاً 07.03.2020

فيما يشتهر مدرب توتنهام جوزيه مورينيو بمتطلباته الكثيرة من لاعبيه وضرورة "قتالهم" في مباريات كرة القدم، كشف اللاعب لفريق ريو آفي البرتغالي بالتمار بريتو أن مورينيو كان "كسولا" وأنه أراد حياة سهلة.
Nov. 21, 2019**** Image taken from PA Video showing newly appointed Tottenham Hotspur manager Jose Mourinho during a press conference at Tottenham Hotspur Training Centre, in London, Thursday Nov. 21, 2019. Mourinho is back in the English Premier League management by joining Tottenham. (PA Video/PA via AP) |

لأنها تحب الحياة في برلين.. زوجة نجم تقف بوجه مورينيو 07.02.2020

قرر كريستوف بياتيك الرحيل إلى هرتا برلين الألماني قادما من ميلان الإيطالي، رغم أنه كان بإمكانه الانتقال إلى الدوري الإنجليزي وتحديدا إلى توتنهام بقيادة "الداهية" مورينيو.

10.09.2016 +++++ Britain Soccer Football - Manchester United v Manchester City - Premier League - Old Trafford - 10/9/16 Manchester United manager Jose Mourinho and Manchester City manager Pep Guardiola at the end of the match Action Images via Reuters / Carl Recine Livepic EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 45 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details. Copyright: Reuters/C. Recine

غوارديولا يطوي صفحة خلافاته مع مورينيو! 01.02.2020

بعد خلافات دامت طويلاً بينهما، يبدو أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا قد طوى صفحة الخلافات مع مدرب توتنهام جوزيه مورينيو. المدرب الإسباني أكد أنه أصبح أكثر خبرة في عالم الساحرة المستديرة.
ARCHIV - 02.10.2018, Großbritannien, Manchester: Fußball: Champions League, Gruppenphase, Gruppe H, 2. Spieltag Manchester United - FC Valencia im Old Trafford. Ehemaliger Manchester United Trainer Jose Mourinho sitzt auf der Bank. (zu dpa: «Deutsch-Stunden für Mourinho - Kein Bundesliga-Job in Aussicht») Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

مشاكل مورينيو مع توتنهام تبدأ من "قصر قامة" اللاعبين 01.01.2020

يدعي مورينيو أن مشكلة الدفاع في توتنهام سببها قصر قامة المدافعين. إذن قد يكمن الحل في مدافعين طوال القامة يمكنهم مجاراة القوة البدنية الهائلة لمهاجمي الدوري الإنجليزي. لكن قبل ذلك هل ما يدعيه مورينيو صحيح بالأساس؟

23rd April 2019, London - Premier League Football - Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion - Christian Eriksen of Tottenham - Photo: Charlotte Wilson / Offside. |

نجم توتنهام يتمسك بالرحيل رغم قدوم مورينيو! 03.12.2019

في الوقت الذي عاد فيه فريق توتنهام إلى سكة الانتصارات تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو، يصر واحد من ألمع نجوم الفريق على الرحيل عن "السبيرز" في ظل توقعات بدخول أكثر من فريق على الخط للفوز بخدمات اللاعب.

Nov. 21, 2019**** Image taken from PA Video showing newly appointed Tottenham Hotspur manager Jose Mourinho during a press conference at Tottenham Hotspur Training Centre, in London, Thursday Nov. 21, 2019. Mourinho is back in the English Premier League management by joining Tottenham. (PA Video/PA via AP) |

مورينيو يحفز اللاعبين ويطمئن الجماهير في توتنهام 23.11.2019

طالب المدرب الجديد خوزيه مورينيو من نجم توتنهام ديلي ألي العودة إلى مستواه السابق، وطمأن الجماهير بشأن بقاء هاري كين مع الفريق وقال إنه سيعمل على الوصول لكل شئ في مواجهة جميع الفرق الأخرى، رافعا راية التحدي.

Zlatan Ibrahimovic File Photo. File photo dated 10-12-2017 of Manchester United's Zlatan Ibrahimovic. Issue date: Friday March 23, 2018. Zlatan Ibrahimovic is expected to join the LA Galaxy after he was released from his Manchester United contract on Thursday. See PA story SOCCER Man Utd. Photo credit should read Martin Rickett/PA Wire URN:35655646 |

مورينيو يراهن على "ماكينة أهداف" زلاتان رغم اقترابه من الأربعين 22.11.2019

"الغرور"، الإصرار والثقة العالية بالنفس، صفات تجمع البرتغالي جوزيه مورينيو مع السويدي زلاتان إبراهيموفتش. البرتغالي يرغب في ضم السويدي إلى توتنهام الإنكليزي، وكأنه بحاجة إلى ماكينة أهداف تعمل من دون كلل.

Real Madrid's Cristiano Ronaldo from Portugal, right celebrates with Hamit Altintop of Turkey after Ron aldo scored against Apoel during a second leg, quarterfinal Champions League soccer match at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid Wednesday April 4, 2012. AP Photo/Paul White).

معاناة وعزلة.. نجم كروي يكشف عن تجربته في ريال مدريد 26.10.2019

كشف لاعب ريال مدريد السابق حميد ألتينتوب عن عدة تفاصيل بخصوص رحيله عن "الميرنغي" قبل سنوات. النجم التركي عانى على الصعيدين الجسدي والنفسي، فيما تفاجأ مدرب "الأبيض الملكي" آنذاك جوزيه مورينيو من قرار ألتينتوب. فكيف ذلك؟
25.9.2018*** Soccer Football - Carabao Cup - Third Round - Manchester United v Derby County - Old Trafford, Manchester, Britain - September 25, 2018 Manchester United manager Jose Mourinho gestures REUTERS/Andrew Yates EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.

هذا هو رد دورتموند على أنباء تولي جوزيه مورينيو تدريبه! 24.10.2019

بعد تقرير لصحيفة "بيلد شبورت"، نفى بروسيا دورتموند في أن يكون جوزيه مورينيو مرشحا لتدريبه عقب نتائجه السيئة. وكشف النادي عن أسباب التواصل المستمر بين رئيس النادي والمدرب البرتغالي.

Real Madrid's coach Jose Mourinho (L) reacts beside Borussia Dortmund's coach Juergen Klopp during their Champions League semi-final first leg soccer match in Dortmund April 24, 2013. REUTERS/Wolfgang Rattay (GERMANY - Tags: SPORT SOCCER)

هكذا سَخِر "الداهية" مورينيو من كلوب بعد التعادل مع مانشستر! 21.10.2019

البرتغالي جوزيه مورينيو معروف بلسانه السليط وتعليقاته النارية. وكان من الطبيعي أنه وبعد تعادل فريق ليفربول ومانشستر يونايتد فريقه السابق في منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأحد، أن يظل وفيّا لطبعه.

LEIPZIG, GERMANY - SEPTEMBER 14: Jerome Boateng of Bayern Muenchen reacts during the Bundesliga match between RB Leipzig and FC Bayern Muenchen at Red Bull Arena on September 14, 2019 in Leipzig, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

لماذا صرف مانشستر يونايتد النظر عن التعاقد مع بواتينغ؟ 18.10.2019

حال مسؤولو مانشستر يونايتد دون التعاقد مع الدولي الألماني السابق جيروم بواتينغ عندما كان جوزيه مورينيو يرغب في التعاقد معه. أما سبب عدم تحقيق رغبة الـ"سبيشل ون" في الاستفادة من خدمات بواتينغ فيعود لـ"تفصيل فني" صغير.
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