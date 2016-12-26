جورج مايكل هو مغني ومؤلف أغاني بريطاني، وكان يلقب بملك البوب. ذاع صيت مايكل في ثمانينيات القرن الماضي مع فريق وام الموسيقي قبل أن ينفصل عنه.

ولد جورج مايكل لأب يوناني وأم بريطانية. عزف الموسيقى في قطارات أنفاق لندن قبل أن يكّون فريق وام مع أندرو ريدجلي في 1981. حقق أكبر إنجازاته الموسيقية بفضل البوم فايث/ Faith الذي بيع منه 21 مليون نسخة حول العالم. يعتبر جورج مايكل من أنجح المغنين في العالم، إذ باع أكثر من 100 مليون أسطوانة حول العالم. احتل مرات عدة المراتب الأولى لأفضل المبيعات. عانى مايكل من مشاكل عدة متعلقة بالمخدرات. وأمضى ملك البوب البريطاني وصاحب أغنية "كيرلس ويسبر" الشهيرة أربعة أسابيع في السجن في عام 2010، بعدما اقتحم بسيارته الرباعية الدفع متجرا في شمال لندن، تحت تأثير القنب.