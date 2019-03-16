 جورجينا تكشف أسرار أول لقاء مع رونالدو | عالم الرياضة | DW | 06.04.2019

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عالم الرياضة

جورجينا تكشف أسرار أول لقاء مع رونالدو

كشفت جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو عن تفاصيل أول لقاء بينهما في العاصمة الإسبانية مدريد. الثنائي وقع في الحب من أول نظرة وينعم الآن بحياة سعيدة في مدينة تورينو الإيطالية، على حد قول الحسناء جورجينا.

Cristiano Ronaldo und Freundin Georgina Rodriguez (Imago/Ulmer)

صورة من الأرشيف.

في حوار مع مجلة "Elle" الإيطالية، كشفت جورجينا جورجينا رودريغيز عن بعض تفاصيل اللقاء الأول مع كريستيانو رونالدو. إذ لم تكن سنة 2016 عادية في حياة جورجينا، فقلب الحسناء الأرجنتينية- الإسبانية خفق بسرعة كبيرة أثناء رؤيتها في العاصمة الإسبانية مدريد واحداً من أيقونات الساحرة المستديرة على مر التاريخ.

جورجينا، التي كانت تعمل آنذاك في متجر لبيع الملابس، التقت لأول مرة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث لم يحتج الثنائي إلى وقت طويل، من أجل الوقوع في الحب وربما دخول القفص الذهبي قريباً.

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بعدما سجل ثلاثية في شباك أتلتيكو مدريد وقاد يوفنتوس إلى التأهل لربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وجهت جورجينا رودريغيز رسالة مؤثرة إلى صديقها رونالدو وأكدت أن النجم البرتغالي نموذج يحتذى به في عالم الساحرة المستديرة. (13.03.2019)

المعروف عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو تألقه وأهدافه الحاسمة. لكن ماذا عن علاقاته الإنسانية وتصرفاته مع زملائه في التدريبات وخارج الملعب. زميل رونالدو في فريق يوفنتوس، إيمري جان يقدم بعض من هذه الإجابة. (21.03.2019)

وقالت جورجينا في حوارها مع مجلة "Elle" "لقد التقيت برونالدو لأول مرة في متجر غوتشي، حيث كنت أشتغل هناك كمساعدة مبيعات"، وأضافت :"بعد أيام رأينا بعضنا البعض مرة أخرى في محل آخر، فقد كان بإمكاننا التحدث في جو مريح بعيداً عن المكان الذي أعمل فيه"، وأردفت: "لقد وقعنا أنا ورونالدو في الحب من أول نظرة".

وأوضحت جورجينا رودريغيز (25 عاماً) أنها تشعر بسعادة كبيرة للغاية أثناء تواجدها مع كريستيانو رونالدو (34 عاماً) في المنزل برفقة الأطفال، حيث تقضي معظم وقتها معهم وتعتني بهم، ثم تمارس في وقت لاحق الرياضة.

من جهة أخرى، تداولت بعض التقارير الصحفية في وقت سابق اقتراب رونالدو وجورجينا من عقد قرانهما، بيد أن صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أفادت أن النجم البرتغالي لا يضع الزواج نصب عينه (على الأقل في الوقت الحالي).

يشار إلى أن الثنائي، ينشر العديد من الصور والفيديوهات، التي توثق لقوة العلاقة بينهما، فيما يبدو أن الثنائي قد استطاب العيش في مدينة تورينو، التي تأمل في أن يساعد رونالدو فريق المدينة يوفنتوس في الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن خزائن الفريق منذ عدة سنوات.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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