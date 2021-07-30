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جورجبا

دولة صغيرة تقع جنوب روسيا بمنطقة القوقاز، يسمي الجورجيون أنفسهم كارتفيليي وأرضهم يسمونها ساكارتفيلو و تعني "أرض الكارتفليين"، ولغتهم كارتولي. وفقاً للروايات الجورجية، فإنّ أصولهم ترجع إلى كارتلوس (حفيد يافث بن نوح).

أعلنت جورجيا استقلالها في 26 مايو/ أيار 1991 . وحسب موسوعة ويكيبيديا تقسم جورجيا إدارياً إلى 9 مناطق وجمهوريتان ذاتا حكم ذاتي : أبخازيا وأجاريا. الأراضي التي تعرف اليوم بجورجيا كانت مأهولة باستمرار منذ بداية العصر الحجري. أهلها من أوائل الشعوب التي اعتنقت المسيحية (عام 337 م أو 319 م كما تشير الأبحاث الأخيرة) في المنطقة.

An aerial view shows the massive damage done to Beirut port's grain silos (C) and the area around it on August 5, 2020, one day after a mega-blast tore through the harbour in the heart of the Lebanese capital with the force of an earthquake, killing more than 100 people and injuring over 4,000. - Rescuers searched for survivors in Beirut in the morning after a cataclysmic explosion at the port sowed devastation across entire neighbourhoods, killing more than 100 people, wounding thousands and plunging Lebanon deeper into crisis. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

لبنان: تحقيق أمريكي يكشف حقائق عن شحنة نترات الأمونيوم 30.07.2021

مع اقتراب الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، خلص مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي إلى أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت لم تكن أكثر 20 بالمئة من الشحنة الأصلية، فيما يذكي الشكوك حول فقد كمية كبيرة منها قبل الانفجار.
07.12.2020 *** In this Dec. 7, 2020 photo President Donald Trump in the Oval Office of the White House in Washington. Trump has announced that Israel and Morocco will normalize relations in the latest achievement of his administration's press to push Arab-Israeli peace. (AP Photo/Patrick Semansky)

مكالمة مسربة.. ترامب يضغط على مسؤول لقلب نتيجة الانتخابات 03.01.2021

يبدو أنها فضيحة جديدة تتعلق بمحاولات الرئيس ترامب لقلب نتائج الانتخابات لصالحه. صحيفة "واشنطن بوست" نشرت ما قالت إنها مقاطع من مكالمة أجراها ترامب مع سكرتير ولاية جورجيا طالبه خلالها بتغيير النتائج في الولاية لصالحه.
01.08.2019, Sachsen, Leipzig: Polizeibeamte begleiten einen Afghanen auf dem Flughafen Leipzig-Halle in ein Charterflugzeug. 45 abgelehnte Asylbewerber wurden mit dem Sonderflug in Afghanistans Hauptstadt Kabul abgeschoben.(zu dpa-Story: Abschiebeflug nach Afghanistan) Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

ألمانيا... انخفاض في عمليات ترحيل طالبي اللجوء عام 2020 19.12.2020

رحلت ألمانيا 8802 شخص خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2020، مقابل 22 ألفاً في كل العام الذي سبقه. هذا ما صرحت به وزارة الداخلية الألمانية. ما هي الدول الرئيسية التي تم الترحيل إليها؟ وما أسباب التراجع؟
President Donald Trump and first lady Melania Trump arriver to a campaign rally for Senate Republican candidates, Sen. Kelly Loeffler, R-Ga., and Sen. David Perdue, R-Ga., at Valdosta Regional Airport, Saturday, Dec. 5, 2020, in Valdosta, Ga. (AP Photo/Evan Vucci)

رغم غياب الدليل والبرهان ترامب مصر على "الفوز" في الانتخابات 06.12.2020

بلا كلل ولا ملل، يعيد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تكرار مزاعم "فوزه" في الانتخابات الرئاسية، دون تقديد دليل أو برهان، بل ووعد بمواصلة الكفاح من أجل تغيير النتيجة.
US President Donald J. Trump speaks to the media about delivering lower prescription drug prices for all Americans in the White House Press Briefing Room in Washington, DC, USA, 20 November 2020. CAP/MPI/RS ©RS/MPI/Capital Pictures | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ضربة جديدة لترامب في بنسلفانيا وفريقه يطالب بإعادة الفرز في جورجيا 22.11.2020

رفض قاض في بنسلفانيا مزاعم دونالد ترامب بحصول تزوير انتخابي واسع النطاق في هذه الولاية، ما يوجه ضربة جديدة لمحاولته نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالحه. في حين قدم فريقه القانوني التماسا لإعادة فرز الأصوات في جورجيا.
14.11.2020 November 14, 2020, Stonecrest, GA, USA: Dekalb County election workers sort presidential ballots during recount efforts in Stonecrest, Georgia, on Saturday, Nov. 14, 2020. Stonecrest USA - ZUMAm67_ 20201114_zaf_m67_068 Copyright: xStevexSchaeferx

إعادة الفرز في جورجيا تؤكد فوز بايدن وتكتيك جديد لترامب 20.11.2020

هزيمة مدوِّية مني بها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعدما أكدت عملية إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا فوز منافسه جو بايدن. جاء ذلك بالتزامن مع سلسلة من الخسائر القضائية تكبدتها حملته.
links Democratic presidential nominee Joe Biden speaks during the final 2020 U.S. presidential campaign debate with U.S. President Donald Trump, in the Curb Event Center at Belmont University in Nashville, Tennessee, U.S., October 22, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst rechts U.S. President Donald Trump speaks during the final 2020 U.S. presidential campaign debate with Democratic presidential nominee Joe Biden at Belmont University in Nashville, Tennessee, U.S., October 22, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY

إعلام: بايدن يفوز بأصوات 306 من كبار الناخبين مقابل 232 لترامب 13.11.2020

من المتوقع أن ينهي المرشح الديمقراطي جو بايدن الانتخابات الأمريكية بفوزه بعدد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، بينما سيحصل الرئيس دونالد ترامب على 232 صوتاً، وفقاً لحصيلة وسائل إعلام أمريكية.
23.08.2019, Berlin: Beamte der Spurensicherung sichern in einem Faltpavillon Spuren am Tatort. In Berlin-Moabit soll ein Fahrradfahrer einen Mann erschossen haben. (zu «Polizei: Radfahrer soll Mann in Berlin-Moabit erschossen haben») Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

روسيا تنفي تورطها في اغتيال عسكري سابق في برلين 29.08.2019

صدم الشارع الألماني انتشار أنباء عن مقتل ضابط سابق من جورجيا بعد أن صوب سائق دراجة مجهول الرصاص عليه حين كان في حديقة عامة في برلين. وسريعا وجهت الاتهامات لموسكو التي بشدة أي ضلوع لها في عملية الاغتيال.
Quelle: https://twitter.com/GeorgiaSisters/status/1118357477530062848

الشقيقتان السعوديتان الهاربتان تغادران جورجيا لبدء "حياة جديدة" 07.05.2019

إعلان مقتضب على تويتر، وفرح يغمر وجهي الشقيقتين وفاء ومهى السبيعي، ومعهما جوازا سفر جورجيين. تطورات جديدة في قضية الفتاتين السعوديتين الهاربتين من بلادهما. إلى مزيد من التفاصيل في هذا الخبر.
ARCHIV - Asylbewerber stehen am 17.07.2014 in der Zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (ZAE) in Zirndorf (Bayern) am Eingang zur Kantine. Foto: Daniel Karmann/dpa (zur Vorberichterstattung zum Thema Streit um Asylrecht - Ringen um Einstufung von Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer vom 14.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

البرلمان الألماني يصنف ثلاث دول مغاربية وجورجيا "بلدانا آمنة" 18.01.2019

صوت البرلمان الألماني على تصنيف ثلاث دول مغاربية إضافة إلى جورجيا، كـ"بلدان آمنة"، الأمر الذي سيسهل رفض طلبات اللجوء من هذه الدول وبالتالي ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم، لكن لا يزال هناك تصويت آخر مهم كي يتم العمل بالقرار.
ARCHIV - Bundespolizisten in neongelben Westen begleiten am 05.04.2017 abgelehnte Asylbwerber aus Tunesien im Zubringer-Bus auf dem Flughafen Leipzig/Halle (Sachsen) zum Flugzeug. (zu dpa Berlin: Mehr Abschiebungen im ersten Halbjahr vom 29.07.2017) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

حزب ميركل يجدد محاولاته لتسهيل ترحيل مهاجرين مغاربيين 25.05.2018

تحاول كتلة الائتلاف المسيحي المحافظ بزعامة ميركل من جديد استصدار قرار برلماني يدرج الدول المغاربية وجورجيا دولا آمنة في سعيها لمكافحة الهجرة غير الشرعية على ألمانيا. وكانت المحاولة الأولى قد فشلت العام الماضي.
Archiv 2014 This image made from undated video posted during the weekend of June 28, 2014 on a social media account frequently used for communications by the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), which has been verified and is consistent with other AP reporting, shows Omar al-Shishani standing next to the group's spokesman among a group of fighters as they declare the elimination of the border between Iraq and Syria. Al-Shishani, one of hundreds of Chechens who have been among the toughest jihadi fighters in Syria, has emerged as the face of the Islamic State of Iraq and the Levant, appearing frequently in its online videos ¿ in contrast to the group's Iraqi leader, Abu Bakr al-Baghdadi, who remains deep in hiding and has hardly ever been photographed. (AP Photo/militant social media account via AP video) | Getty Images/AFP

"داعش" يعلن مقتل أحد أبرز قادته العسكريين في العراق 14.07.2016

لقي عمر الشيشاني، الذي وصفته وزارة الدفاع الأمريكية بأنه "وزير الحرب" في "داعش"، مصرعه أثناء مشاركته في عملية عسكرية بمدينة الشرقاط العراقية جنوبي الموصل، وفق ما أعلنت وكالة أنباء موالية للتنظيم الإرهابي.
BERLIN, GERMANY - JUNE 15: Georgian Prime Minister Giorgi Kvirikashvili (L) and German Chancellor Angela Merkel hold a joint press conference after their meeting at the Chancellery during his official visit in Berlin, Germany on June 15, 2016. Mehmet Kaman / Anadolu Agency | © picture-alliance/dpa/M.Kaman

ميركل تعد مواطني جورجيا بقرب إلغاء تأشيرة شنغن 15.06.2016

بمناسبة الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها رئيس الوزراء الجورجي إلى برلين، صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها تتوقع قرب إعفاء المواطنين في جورجيا من تأشيرة شنغن، مشيدة بالتعاون الأمني بين البلدين.
Karim Bellarabi spielt am 08.10.2014 beim Training der Fußball-Nationalmannschaft auf dem Trainingsplatz Kleine Kampfbahn neben der Commerzbank-Arena in Frankfurt am Main (Hessen) einen Ball. Foto: Fredrik von Erichsen dpa

نزلة برد تُغيّب بلعربي عن لقاء منتخب جورجيا 27.03.2015

يفتقد المنتخب الألماني لجهود المهاجم كريم بلعربي بسبب الإصابة بنزلة برد والمدافع هولجر بادشتوبر نتيجة إصابة عضلية في الساق في المباراة المقررة أمام المنتخب الجورجي في تصفيات نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016).
ARCHIV - In orangefarbene Overalls gekleidete Häftlinge knien im Camp X-Ray auf dem US-Marinestützpunkt Guantanamo Bay auf Kuba (am 18.01.2002 von der US-Armee herausgegebenes Archivfoto). Im US-Lager Guantanamo Bay ist ein Gefangener tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Wie das US-Südkommando in Florida am Montag (10.09.2012, Ortszeit) weiter mitteilte, wird die Todesursache noch untersucht. Name und Herkunft des Mannes wurden zunächst nicht bekanntgegeben. (Zu dpa« Gefangener tot im US-Lager Guantanamo Bay aufgefunden»). Foto: Shane T. McCoy/US Navy +++(c) dpa - Bildfunk+++

نقل أربعة يمنيين وتونسي من غوانتانامو إلى أوروبا 21.11.2014

قامت الولايات المتحدة بنقل خمسة معتقلين من سجن غوانتانامو، وهم أربعة يمنيين وتونسي، إلى جورحيا وسلوفاكيا في إطار الجهود لإغلاق هذا المعتقل المثير للجدل بالقاعدة الأميركية في كوبا. أما المتبقون، فأغلبيتهم من اليمنيين.
ARCHIV - Ein Transportpanzer vom Typ Fuchs und weitere Fahrzeuge werden am 28.08.2009 von Soldaten vom Jägerregiment 1 der Bundeswehr im Gefechtsübungszentrum des Heeres in Letzlingen eingesetzt. Dort übten die Soldatinnen und Soldaten für ihren Auslandseinsatz als Quick Reaction Force (QRF). Die Nato hat am 05.09.2014 die Schaffung einer sehr schnell einsetzbaren Truppe beschlossen, um innerhalb weniger Tage auf Bedrohungen reagieren zu können. Foto: Jens Wolf (Zu dpa Nato bekommt Truppe für schnellen Einsatz vom 05.09.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

زعماء الأطلسي يقررون تشكيل قوة "ردع سريع" 05.09.2014

في ختام قمة زعماء حلف شمال الأطلسي في ويلز البريطانية وافق المجتمعون على تشكيل قوة ردع سريع، لديها القدرة على الانتشار خلال وقت قصير للغاية، حسب ما صرح به الأمين العام للحلف راسموسن.
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