دولة صغيرة تقع جنوب روسيا بمنطقة القوقاز، يسمي الجورجيون أنفسهم كارتفيليي وأرضهم يسمونها ساكارتفيلو و تعني "أرض الكارتفليين"، ولغتهم كارتولي. وفقاً للروايات الجورجية، فإنّ أصولهم ترجع إلى كارتلوس (حفيد يافث بن نوح).

أعلنت جورجيا استقلالها في 26 مايو/ أيار 1991 . وحسب موسوعة ويكيبيديا تقسم جورجيا إدارياً إلى 9 مناطق وجمهوريتان ذاتا حكم ذاتي : أبخازيا وأجاريا. الأراضي التي تعرف اليوم بجورجيا كانت مأهولة باستمرار منذ بداية العصر الحجري. أهلها من أوائل الشعوب التي اعتنقت المسيحية (عام 337 م أو 319 م كما تشير الأبحاث الأخيرة) في المنطقة.