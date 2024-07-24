  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الاتحاد الأوروبي .. تحديات المستقبلالهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
منوعات

جواز سفر سنغافورة يتربع على عرش الأقوى عالميا

٢٤ يوليو ٢٠٢٤

تُوجت سنغافورة بلقب صاحبة أقوى جواز سفر في العالم. جواز السفر السنغافوري يتيح لحامليه دخول معظم دول العالم بدون تأشيرة، ما يعكس مكانة هذا البلد الآسيوي في العالم. في المقابل مازال جواز السفر الأفغاني الأضعف في العالم.

https://p.dw.com/p/4ieug
جواز سفر سنغافورة يتيح دخول 195 دولة بدون تأشيرة دخول.
أصبحت سنغافورة صاحبة أقوى جواز سفر في العالم.صورة من: ROSLAN RAHMAN/AFP

تفوقت سنغافورة على فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا لتصبح الدولة صاحبة الأقوى جواز سفر في العالم.

وذكرت "وكالة بلومبرغ للأنباء" أن امتلاك جواز سفر سنغافوري يعني دخول 195 دولة بدون تأشيرة دخول، مما يضع سنغافورة في قمة مؤشر هينلي لجوازات السفر.

وجاءت الدول الأوروبية الأربعة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، التي حصلت على المركز الأول مطلع هذا العام، في المرتبة الثانية الآن بجانب اليابان.

وحلت سبع دول في المرتبة الثالثة لأول مرة، حيث يمكن لحاملي جوازات سفر النمسا وفنلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا وكوريا الجنوبية والسويد دخول 191 دولة بدون تأشيرة دخول.

وتراجعت الولايات المتحدة للمرتبة الثامنة، لتواصل انخفاضها المستمر منذ عقد على المؤشر. وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة. ومازال جواز سفر أفغانستان، الذي يتيح دخول 26 دولة بدون تأشيرة دخول، الأضعف في العالم. 

ر.م/ أ.ح (د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

من المنتظر أن يصبح الحصول على الجنسية الألمانية أقل تعقيداً من ذي قبل

جواز السفر الألماني ـ كل ما يجب معرفته حول قانون الجنسية الجديد

جواز السفر الألماني ـ كل ما يجب معرفته حول قانون الجنسية الجديد

أقرت الحكومة الألمانية مشروع قانون جديد من شأنه تسهيل الحصول على جواز السفر الألماني بشكل سريع. وتراوحت ردود الفعل السياسية والإعلامية بين مؤيد ومتحفظ، حيث تجدد الجدل بشأن ما إذا كانت الجنسية غاية أو وسيلة للاندماج.
سياسة٢٥ أغسطس ٢٠٢٣