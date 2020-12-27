جوائز غلوب سوكر: ليفاندوفسكي الأفضل في 2020 ورونالدو لاعب القرن

فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، المتوج مع بايرن بخمسة ألقاب في 2020، بجائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب لهذا العام في الحفل الذي أقيم الأحد (27 ديسمبر/ كانون الأول 2020) في دبي بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو.

وتوج ماكينة الأهداف البولندي مع الفريق البافاري بالخماسية التاريخية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والسوبر الألماني)، ليفوز بالجائزة، متفوقا على رونالدو وميسي.

ويأتي هذا التتويج، بعد أيام قليلة من حصول ليفاندوفسكي على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 (ذا بيست) المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وفي المقابل توج النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، هداف فريق يوفنتوس الإيطالي بجائزة لاعب القرن الحادي والعشرين، متفوقا على غريمه التقليدي الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، والمصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، والبرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة السابق.

رونالدو يحمل جائزة لاعب القرن ضمن جوائز "غلوب سوكر" لعام 2020 (دبي: 27/12/2020)

وفاز ريال مدريد الإسباني بجائزة نادي القرن الحادي والعشرين في العالم، متفوقا على الأهلي المصري وبرشلونة وبايرن ميونيخ، في حين حصل بايرن على جائزة أفضل ناد في 2020، متفوقا على ليفربول وريال مدريد.

وحصل الأهلي المصري على جائزة نادي القرن العشرين في أفريقيا والأكثر تتويجا بالألقاب في الشرق الأوسط، حيث تسلم الأسطورة محمود الخطيب، رئيس النادي المتوج مؤخرا بدوري أبطال أفريقيا هذا العام الجائزة.

الأسطورة محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي المصري يتسلم جائزة نادي القرن وأفضل ناد في الشرق الأوسط، ضمن جوائز "غلوب سوكر" لعام 2020 (دبي: 27/12/2020)

ونال هانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ جائزة أفضل مدرب هذا العام، متفوقا على مواطنه يورغن كلوب مدرب ليفربول والإيطالي جيان بييرو جاسبيريني مدرب أتالانتا الإيطالي.

وحصد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي جائزة مدرب القرن، متفوقا على الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، والأسكتلندي أليكس فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق، والبرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

كما فاز البرتغالي خورخي مينديز، وكيل رونالدو بجائزة أفضل وكيل أعمال في القرن الحادي والعشرين، متفوقا على الهولندي مينو رايولا والإيطالي جيوفاني برانشيني.

وسبق حفل توزيع الجوائز إقامة مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي تحدث فيه إنفانتينو وأكد في كلمته أن "2020 كان عاما صعباً، ونتذكر رحيل مارادونا أحد الذين جعلونا نحب اللعبة، وكذلك انفجار مرفأ بيروت وفيروس كوفيد-19 الذي اوقف النشاط الرياضي لفترة وجعلنا ندرك أن الصحة أهم من كرة القدم".

وتابع" لدينا أولوية في الوقت الحالي وهي حماية اللاعبين وإعادة صياغة البطولات من أجل تحقيق التوازن بين المنتخبات والأندية والدوريات والبطولات المختلفة سواء القصيرة أو الطويلة، وذلك لأن الوضع يتطلب تقليص السفر من أجل الاجراءات الاحترازية وللحفاظ على الصحة".

وتقام جوائز "غلوب سوكر" منذ 2010 بالتعاون بين الرابطة الأوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية، وتكرم أبرز المنتمين إلى كرة القدم من أندية ولاعبين ومدربين وحكام ووكلاء لاعبين.

م.أ.م/ ص.ش ( د ب أ، أ ف ب )