 جهود وساطة على قدم وساق لاحتواء أزمة شرق المتوسط | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.09.2020

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أخبار

جهود وساطة على قدم وساق لاحتواء أزمة شرق المتوسط

تعقد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اجتماعا ثلاثيا مع رئيس المجلس الأوروبي إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداداً للقمة الأوروبية الطارئة حول شرق المتوسط بعد أن بات ملف التنقيب عن الغاز يهدد المنطقة برمتها.

سفينة الحفر التركية أوروش رئيس

ترى قبرص واليونان أن التنقيب التركي عن الغاز الطبيعي يُجرى في مناطقهم البحرية، وبالتالي فهو غير قانوني.

قبل القمة الأوروبية الطارئة التي ستعقد بعد غد الخميس، تستمر جهود الوساطة في النزاع بشأن تنقيب  تركيا  عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط على قدم وساق.

وبحسب مصادر من الاتحاد الأوروبي، من المقرر اليوم الثلاثاء (22 سبتمبر/ أيلول 2020) أن تجري المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعاً عبر تقنية الفيديو للتباحث حول الأمور العالقة.

مختارات

على وقع اكتشاف الغاز الطبيعي في شرق المتوسط نشأت تكتلات جديدة تبرز فيها إسرائيل وتركيا ودول أخرى متناقضة المصالح. وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات ما إذا كانت الثروة الجديدة وسيلة لخدمة السلام أم لتأجيج الصراعات؟

في الخلاف بين بين اليونان وتركيا على مخزون الغاز في المتوسط، يتعلق الأمر بقانون البحار وبالدور الجيوسياسي، وتركيا ترى نفسها في مواجهة تحالف من الأعداء. أزمة كبيرة باتت تتفاقم بسرعة. خلفيات وتعقيدات الأزمة في هذا التحليل.

عادت سفينة الأبحاث التركية "أوروتش ريس" إلى مياه أنطاليا بعد أن كانت تواصل عملياتها لاستكشاف الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وأججت خلافا حادا بين أنقرة وأثينا، وهو من شأنه خفض حدة التوتر في شرق لمتوسط.

ذكرت مصادر متطابقة أن الاتحاد الأوروبي فرض اليوم الاثنين عقوبات على ثلاث شركات تركية وأردنية وكازاخستانية ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

يتحدى الرئيس التركي أردوغان الجميع ويواصل بحثه عن الغاز في مناطق متنازع عليها شرق المتوسط. لماذا يخاطر الرئيس الحالم بذلك رغم أن اكتشاف الغاز لا يعني بالضرورة وقف تدهور الليرة وحل مشاكل الاقتصاد التركي المتفاقمة؟

هل ترغب تركيا في إعادة الحدود البحرية في شرق المتوسط لتحصل على حصة من غاز المنطقة؟ وهل تسمح بذلك دول لم توجه حتى دعوة إلى تركيا في منتدى غاز شرق المتوسط؟ إلى أين يتجه التصعيد؟

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعطى تركيا إنذاراً نهائياً في نهاية آب/ أغسطس الماضي بسبب عمليات التنقيب، مهدداً بفرض عقوبات إضافية. وقال جوزيب بوريل ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في ذلك الحين إنه إذا لم يتم إحراز تقدم، فيمكن مناقشة قائمة من الإجراءات العقابية الأخرى في القمة الخاصة، التي قد تشمل هذه العقوبات الاقتصادية أيضاً، بحسب بياناته.

وتطالب اليونان وقبرص منذ فترة طويلة بفرض عقوبات أكثر صرامة على تركيا.

وترى الدولتان أن التنقيب التركي عن الغاز الطبيعي يُجرى في مناطقهم البحرية، وبالتالي فهو غير قانوني.  وترفض تركيا هذه المزاعم، وترى أن المياه البحرية التي تنقب فيها تنتمي إلى جرفها القاري، حتى لو كانت قريبة من جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين.

عقوبات بسبب الملف الليبي

وكان  الاتحاد الأوروبي  قد فرض بالفعل أول إجراءات حظر سفر وتجميد للثروات ضد تركيا في شباط/ فبراير الماضي. وفي عام 2019، تقرر تقييد مخصصات الاتحاد الأوروبي لتركيا وتعليق المفاوضات بشأن اتفاقية النقل الجوي معها.

ويوم أمس الاثنين، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة أوراسيا للشحن البحري المتهمة بمخالفة حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا، وهي الخطوة التي وصفتها أنقرة بأنها تكشف عن "ازدواجية معايير" الاتحاد الأوروبي وعن موقفه "المنحاز". وتنفي تركيا الاتهام الموجه للشركة المذكورة بتهريب السلاح إلى حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها، وتقول إن السفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية.

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"خريطة "إشبيلية" لا أهمية قانونية لها"

من جهتها، أفادت السفارة الأمريكية في أنقرة بأن الولايات المتحدة لا ترى أن "خريطة إشبيلية" لها أي أهمية قانونية. وأشارت، عبر حسابها على موقع تويتر، أنها تفهم أن الاتحاد الأوروبي لا يعتبر خريطة إشبيلية وثيقة ملزمة من الناحية القانونية.

ووفقاً لوكالة "بلومبرغ" للأنباء فإن منشور السفارة على تويتر جاء رداً على تعليق للصحافة التركية حول ما يسمى بالخريطة التي تشير إلى سيطرة اليونان وقبرص على مساحات أكبر بكثير في مياه شرق المتوسط بالمقارنة بتركيا.

ولفتت السفارة إلى أن  الحدود البحرية  مرتبطة بما تتفق عليه الدول المعنية وفقا للقانون الدولي. وأشارت إلى أن الولايات المتحد تدعم بقوة الحوار والمفاوضات الصادقة، وتشجع اليونان وتركيا على استئناف المحادثات الاستكشافية في أسرع وقت ممكن.

ووفقاً لوكالة "الأناضول" فقد بدأت المحادثات الاستكشافية بين اليونان وتركيا عام 2002، وكانت آخرها بأثينا في مارس/ آذار 2016. وبعد هذا التاريخ تغيرت صيغة اللقاءات بين الجانبين إلى محادثات سياسية استشارية.

و"خريطة إشبيلية" وضعها عام 2000 أستاذ الجغرافيا البحرية والبشرية في جامعة إشبيلية بإسبانيا، خوان لويس سواريز دي فيفيرو، استناداً إلى وجهة نظر اليونان وقبرص.

وأشار "دي فيفيرو" إلى أن حدود المنطقة التي تقول اليونان إنها الجرف القاري التابع لها في بحر إيجة والمتوسط، وكذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة التي أعلنتها قبرص عام 2004، تشكلان الحدود الرسمية للاتحاد الأوروبي.

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منتدى غاز المتوسط منظمة إقليمية

موازاة لهذه التطورات، وقع ممثلو ست دول تطل على ساحل البحر المتوسط اليوم الثلاثاء، في القاهرة اتفاقية تحويل  منتدى غاز شرق المتوسط  إلى منظمة إقليمية. والدول الست التي قامت بالتوقيع هي مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن.

ويأتي انضمام مصر إلى منظمة غاز شرق المتوسط في إطار سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة. وتقول الأطراف إن هدف المنظمة يكمن في إنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية. كما يهدف إلى تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي بما يحقق "المصالح المشتركة لدول المنطقة".

و.ب/ ع.غ (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/Construction Photography/Photoshot)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو14 بالمئة من الاحتياطي العالمي) وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه إلى أوروبا.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    وترجع أهمية هذا الخط إلى أن روسيا لن تصبح مصدر الغاز الوحيد لأوروبا. ويربط كثير من الخبراء والمحللين الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر بأطماع في ثرواتها الهائلة من الغاز.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2 - خط غاز شرق المتوسط

    تم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وكانت إسرائيل تتسلم الغاز المصري بأسعار تفضيلية. تعرض الخط لعشرات العمليات التخريبية ما كلف مصر مبالغ طائلة.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2- خط غاز شركة شرق المتوسط

    لكن شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) وغاز الشرق المصرية اعلنت التوصل لاتفاق لشراء حصة من شركة غاز شرق المتوسط نسبتها 39 بالمئة من الأسهم مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن إسرائيل من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصرعلى مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين في إطار اتفاق التصدير الموقع سلفاً بين البلدين.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    3- خط الأنابيب الإسرائيلي - الأوروبي

    أعلنت حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل دعمها لإنشاء مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت موعداً مستهدفا لاستكماله في عام 2025. ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان وربما إيطاليا بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/Saipem)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    4 - خط الغاز المصري - القبرصي

    وقعت قبرص ومصر اتفاقاً يمهد الطريق لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأراضي المصرية لاسالته في المحات المصرية تمهيداً لإعادة تصديره الى أوروبا. وفق الاتفاق سيتم نقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى مصر ما يفتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات للبنية التحتية.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    5 - خط الغاز الأردني - الإسرائيلي

    وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ووزارة الطاقة مع إسرائيل وشركة "نوبل إنيريجي" اتفاقا يقضي باستيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية سواء لأسباب سياسية أو بيئية. من المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو64 كيلومتراً على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عاماً.

  • Infografik Karte most important Gas Pipelines in the in the eastern of the Mediterranean sea AR

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    انفوغرافيك لخطوط الغاز الطبيعي في المنطقة

    يوضح الانفوغرافيك أهم خطوط الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعضها يعمل بالفعل والبعض الآخر قيد الإنشاء. ومع تزايد عدد اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في المنطقة تعاظمت أهميته وأثره على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.


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