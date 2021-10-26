 جهود دبلوماسية ومناشدات دولية لوقف إطلاق النار في أثيوبيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.11.2021

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أخبار

جهود دبلوماسية ومناشدات دولية لوقف إطلاق النار في أثيوبيا

تسارعت الجهود الدبلوماسية لتجنب شنّ هجوم على أديس أبابا بعد أن تقدمت قوات تيغراي صوب العاصمة الإثيوبية، ففيما هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات، يزور المبعوث الأمريكي أديس أبابا لبحث سبل وقف العمليات العسكرية.

قوات عسكرية تابعة لـالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي (أرشيف ـ 11/5/2021)

ناطق باسم "جيش تحرير أورومو" يقول إن اديس أبابا قد تسقط في غضون أسابيع.

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (الرابع من نوفمبر/تشرين ثان 2021) إلى وقف فوري لإطلاق النار في إثيوبيا وحث الأطراف المتحاربة على بدء مفاوضات سياسية دون شروط مسبقة، مجدداً "دعوته للانسحاب الكامل والفوري للقوات الإريترية من أراضي إثيوبيا".

وهدد الاتحاد الأوروبي إثيوبيا بفرض عقوبات إذا تصاعد الصراع. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، في بروكسل الخميس، إن الاتحاد مستعد لاستخدام جميع أدوات السياسة الخارجية، بما في ذلك الإجراءات التقييدية، لتعزيز السلام والامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وإنهاء الصراع.

ومن المتوقع أن يصل المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى أديس أبابا في وقت لاحق اليوم للضغط من أجل وقف العمليات العسكرية في الشمال  بين الحكومة المركزية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي  والسعي لبدء محادثات وقف إطلاق النار.

وقالت الولايات المتحدة أمس الأربعاء إنها تشعر بقلق بالغ لتصاعد العنف واتساع نطاق الأعمال القتالية في إثيوبيا، وكررت الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية وبدء محادثات لوقف إطلاق النار. وفي إشارة أخرى على القلق سمحت السفارة الأمريكية في أديس أبابا بالمغادرة الطوعية للموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم بسبب تصاعد الأعمال القتالية في إثيوبيا.

مختارات

صنفت إثيوبيا سبعة مسؤولين في وكالات أممية أشخاصا غير مرغوبين وطالبتهم بمغادرة البلاد، بسبب دقهم ناقوس الخطر حول أوضاع إقليم تيغراي المهدد بشبح المجاعة. والأمين العام للأمم المتحدة "مصدوم" من قرار أديس أبابا.

أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا بالإجماع حول سد النهضة حث فيه أطراف الأزمة على استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي لوضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول. وفيما سجلت إثيوبيا تحفظها، رحب كل من مصر والسودان بتوصية المجلس.

أسفر القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي عن مقتل الآلاف وتشريد قرابة مليوني شخص، فيما بات أكثر من خمسة ملايين يعتمدون على مساعدات غذائية عاجلة ويواجه 400 ألف شخص خطر المجاعة. بيد أن وتيرة العنف تجاوزت حدود الإقليم.

على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار، حذرت الأمم المتحدة من أن مئات الآلاف من الأشخاص يعانون من المجاعة في إقليم تيغراي المضطرب بشمالي إثيوبيا، داعية المتمردين إلى احترام وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الاثيوبية.

من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أمس الأربعاء لتقديم مساعيه الحميدة لتهيئة الظروف للحوار حتى يتوقف القتال.
 

ردود أفعال إفريقية

إقليميا، دعا الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني إلى عقد اجتماع لزعماء دول تكتل شرق أفريقيا في الـ 16 من نوفمبر/ تشرين الثاني لبحث الصراع في إثيوبيا بين الحكومة المركزية والجبهة الشعبية لتحرير  تيغراي.

من ناحية أخرى، دعت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) إلى وقف الأعمال القتالية على الفور وحثت الأطراف على ضبط النفس والعمل على خفض التصعيد والتوتر وحل الخلافات عبر حوار.

وأصدر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بيانا أمس الأربعاء بياناً جاء فيه أن "القتال يجب أن يتوقف". ودعا الأطراف المتحاربة إلى "وضع السلاح ووقف القتال وإجراء محادثات وإيجاد سبيل لسلام دائم".

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مسائية DW: تصعيد في اثيوبيا.. مَن يمسك بزمام المعركة؟

وقال ناطق باسم "جبهة تحرير شعب تيغراي" إن متمردي تيغراي انضموا إلى مقاتلي "جيش تحرير أورومو" وهي مجموعة متمردة تابعة لإثنية أورومو وتحالفوا معهم. بينما قال ناطق باسم جيش تحرير أورومو إن أديس أبابا قد تسقط في غضون أسابيع.

وقال جيتاشيو رضا المتحدث باسم ""جبهة تحرير شعب تيغراي" لرويترز أمس إن قوات تيغراي موجودة في بلدة كيميسي بولاية أمهرة على بعد 325 كيلومترا من العاصمة. ولم يرد المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو على اتصال هاتفي لرويترز للحصول على تعليق.

وتنفي الحكومة تراجعها ميدانيا لكنها أعلنت حالة الطوارئ التي أقرها البرلمان الخميس بهدف تجنب التهديد الموجه "للوجود الوطني وسيادة إثيوبيا". ومن المقرر أن تستمر حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، في حين طلبت سلطات العاصمة من السكان تنظيم صفوفهم للدفاع عن المدينة.

ع.ج.م/و.ب (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Äthiopien: Kaffee-Bohnen aus Bonga (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    لا يستطيع ملايين الناس في مختلف دول العالم التخلي عن فنجان القهوة الصباحي. لكن الكثيرين لا يعرفون مصدر فنجان القهوة الذي تبدأ رحلته من أثيوبيا. وتأتي القهوة في المركز الثاني على قائمة صادرات الدولة الواقعة في شرق أفريقيا. وتتم تعبئة الحبوب الطازجة في أكياس يتسع كل واحد منها لـ 60 كيلوغراماً ليتم توزيعها لمختلف الدول.

  • Äthiopien: Herkunft des Kaffees (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    بونغا هي منطقة منسية في جنوب غرب أثيوبيا رغم أهميتها لصناعة القهوة في العالم. تقع بونغا في قلب الغابات وتنتشر شجيرات القهوة في كل بقعة من بقاعها. كما أنها من أهم مناطق إنتاج العسل أيضاً.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يرجع اكتشاف القهوة في بونغا للقرن السادس. وتقول الأساطير إن أحد رعاة الغنم لاحظ حالة النشاط المفرط التي سيطرت على أغنامه بعد تناولهم لحبوب غريبة عليه، وهي حبوب القهوة. وبدافع الفضول، تناول هذا الراعي نفس الحبوب ليعيش نفس حالة النشاط.

  • Äthiopien: Kaffee-Bauer (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    تعتبر أثيوبيا اليوم أكبر منتج للقهوة في أفريقيا. وينتج صغار المزارعين الجزء الأكبر من إجمالي إنتاج البلاد للقهوة، المعروفة بـ"الذهب الأسود". ويعيش نحو 15 مليون شخص في أثيوبيا على زراعة حبوب البن. صدرت أثيوبيا الموسم الماضي ما قيمته نحو 900 مليون دولار من حبوب القهوة.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يختلف مذاق القهوة بحسب مكان زراعة حبوبها. هنا توفر المزارع المحيطة ببونغا أفضل ظروف لزراعة حبوب القهوة، على ارتفاع يتراوح بين 900 و1800 متر فوق سطح البحر. وتساهم أوراق الأشجار المحيطة بحبوب البن في نمو الحبوب ببطء، ما يزيد من تركيز طعمها.

  • Äthiopien: Kaffee-Produktion (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    تجتذب هذه الغابات النحل، ما يزيد من إنتاج العسل بكافة ألوانه في تلك المنطقة. ويستخدم هذا العسل في إنتاج "نبيذ العسل" الذي تشتهر به أثيوبيا.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يقول أحد مربي النحل: "لا أفكر أبداً في الانتقال من هنا والعيش في المدينة والتخلي عن كل هذا"، مشيراً إلى الغابات المحيطة بقريته، ومضيفاً أن هذه المنطقة تجمع كل ما يحتاجه الإنسان.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يتميز أهل بونغا بالطبع بطريقتهم ومراسمهم الخاصة في إعداد القهوة، إذ يتم تحميص حبوب البن على الفحم الساخن ثم طحنها في أوعية خشبية، وأخيراً يتم طهيها في أوان خاصة. وتعرف هذه القهوة في أثيوبيا باسم "بونا".

    الكاتب: جيمس جيفري/ ابتسام فوزي


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