جهود دبلوماسية حثيثة لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا

في اليوم السادس للغزو الروسي لأوكرانيا، يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس استقبال رئيس وزراء لوكسمبورغ زافييه بيتل ظهر اليوم الثلاثاء (الأول من آذار/ مارس 2022) في برلين، ثم رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد (الساعة 2 ظهراً). ومن المرجح أن يركز الاجتماعان على الوضع في أوكرانيا والأسواق المالية واحتمالات مزيد من العزلة الدولية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي مدينة لودز البولندية يلتقي اليوم وزراء خارجية بولندا وألمانيا وفرنسا في إطار ما يسمى بـ "مثلث فايمار". ومن المنتظر أن يشارك وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في الاجتماع بين وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الفرنسي جان-إيف لودريان والبولندي زبيجنيو راو عبر فيديو.

وخلال زيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن، يخطط نائب المستشار ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لإجراء محادثات مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، من بين آخرين. وقالت وزارة هابيك إن "التركيز ينصب على الوضع العام بعد هجوم روسيا وما يرتبط به من مسائل تتعلق بالسياسة الأمنية وأمن الطاقة والعقوبات".

ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مقابلة نظرائه في بولندا وإستونيا وكذلك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ.

وفي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، من المقرر أن تستمر المشاورات في بروكسل ونيويورك وجنيف حول الأزمة. وفي بروكسل يعتزم البرلمان الأوروبي الاجتماع في جلسة عامة استثنائية بشأن أوكرانيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، وكبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وفي نيويورك، يتواصل انعقاد الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يستمر اجتماع أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة عدة أيام وينتهي بالتصويت على قرار مناهض لروسيا يهدف إلى إبراز عزلة موسكو دولياً.

كما يتواصل انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد ألغى مشاركته بسبب إغلاق دول الاتحاد للمجال الجوي أمام الطائرات الروسية. ويضم المجلس 47 دولة، وهو معني بأوضاع حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم. ويُجرى انتخاب أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويضم المجلس حالياً روسيا والأعضاء الأربعة الآخرين الدائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى أوكرانيا وألمانيا.

وقالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 500 ألف شخص فروا من أوكرانيا مما يثير أزمة لاجئين مع انتظار آلاف العبور عند المعابر الحدودية الأوروبية.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق لإنسان إن ما لا يقل عن 102 مدني لقوا حتفهم منذ بدء الغزو يوم الخميس لكن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

خ.س/ع.غ (د ب أ، رويترز)