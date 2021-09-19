 جهود ألمانية لإعادة إطلاق المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.10.2021

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جهود ألمانية لإعادة إطلاق المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين

قال السفير الألماني في الأردن إن بلاده تعمل على إمكانية إعادة إطلاق المفاوضات من جديد بين إسرائيل والفلسطينيين، مشددا على أن بلاده تعتبر السيطرة الإسرائيلية بمثابة احتلال، وأن المستوطنات غير شرعية طبقا للقانون الدولي.

محمود عباس وبيني غانتس

محمود عباس وبيني غانتس

قال السفير الألماني في الأردن بيرنهارد كامبمان، إن بلاده تعمل على إمكانية إعادة إطلاق المفاوضات من جديد بين  الإسرائيليينوالفلسطينيين. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت (الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2021) عن كامبمان قوله، بمناسبة العيد الوطني لبلاده "يوم الوحدة الألمانية"، "وبالرغم من عدم وجود إشارات إيجابية في الوقت الحالي بخصوص إعادة إطلاق فوري للمفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وعدم مقدرة اللجنة الرباعية في الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية أو أعلى لبعض الوقت، إلا أننا نامل بانتهاء الجمود وعودة المحادثات".

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أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه متمسك بالوساطة الأميركة في مفاوضات السلام بينه وبين الفلسطينيين، وأكد أنه "مستعد من أجل تحقيق هذا السلام". جاء ذلك بعيد لقائه ترامب على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس.

حثت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا إسرائيل على تعليق قرارها بالمضي قدما في بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية المحتلة. والمحكمة العليا الإسرائيلية تحدد جلسة استماع جديدة في ملف أراضي الشيخ جراح.

وأضاف أن "ألمانيا تعتبر أن الاحتلال للاراضي الفلسطينية غير قانوني وان المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية طبقا للقانون الدولي، وان أي تغييرات على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 يجب أن تكون ناتجة عن اتفاق تفاوضي بين الطرفين".

وعرض  السفير كامبمان للجهود التي تبذلها ألمانيا بهذا الصدد، خاصة وأن "ألمانيا لديها قنوات اتصال مع الجانب الإسرائيلي وتعمل على إمكانية إعادة إطلاق المفاوضات من جديد"، مشيرا إلى أن بلاده قدمت أكثر من 200 مليون يورو من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأكد أهمية الدور الذي تلعبه مجموعة ميونخ التي تضم الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا لمتابعة مستجدات القضية الفلسطينية وجهودها لإعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام العادل والدائم، مشيرا إلى أن "المجموعة تؤمن بأن السلام خيار استراتيجي وضرورة لأمن المنطقة والعالم، وقد اجتمعت في فترة صعبة للتأكيد بأن الأمل لم يفقد وأن المجتمع الدولي ما يزال معنيا بإعادة المفاوضات القادرة على تحقيق تقدم في مسار السلام".

وكشف السفير كامبمان عن عقد اجتماع مرتقب بين الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية خلال الفترة من 25 إلى 27  تشرين الأول/أكتوبر الجاري في برلين، لمناقشة تخصيص التزامات جديدة للأردن للعام الحالي.

ولفت السفير الألماني إلى أن الأردن يمكن أن يكون محورا للإنتاج والتصدير إلى دول المنطقة، لما يتمتع به من استقرار أمني وموقع جغرافي، مبينا أن بلاده ستدعم الأردن ليكون مصدرا منافسا في الأسواق العالمية.

وقال إن "ألمانيا ، التي تعد ثاني أكبر مانح للأردن، تدرك حجم التحديات التي يواجهها خاصة في ظل الأزمات التي تشهدها دول الجوار واستقباله لأعداد كبيرة من اللاجئين، بالإضافة إلى تأثير جائحة كورونا عليه، الأمر الذي دفعنا لزيادة دعمه لتلبية التزاماته واحتياجاته". وأشار إلى أن صادرات ألمانيا الى الأردن عام 2020 بلغت قيمتها 36ر633 مليون يورو، وبلغت وارداتها من الأردن 3ر35  مليون يورو، مؤكدا أن ألمانيا تعتبر الشريك التجاري الأهم للأردن في الاتحاد الأوروبي. 

خ.س./ع أ ج ( د ب أ)

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