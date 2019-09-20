 جهاز جديد يقلل فقدان الذاكرة لدى مرضى الزهايمر | عالم المنوعات | DW | 20.09.2019

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منوعات

جهاز جديد يقلل فقدان الذاكرة لدى مرضى الزهايمر

بالرغم من إصابة الألآف سنويا بالزهايمر، لم يتم التوصل لوسيلة تحول دون الإصابة به مع تقدم العمر، إلا أن عددا من الباحثين أعلنوا عن ابتكار جهاز يساعد في خفض معدلات فقدان الذاكرة لدى المصابين بالمرض. فكيف يعمل هذا الجهاز؟

Leibniz-Instituts für Neurobiologie in Magdeburg Kernspintomograph (picture-alliance/dpa)

منذ عدة سنوات توصل العلماء والأطباء إلى أن تراكم بروتين معين في الدماغ هو ما يؤدي إلى الإصابة بالزهايمر، حيث يتسبب هذا في تعطيل مسارات الاتصال الطبيعية بين خلايا المخ. ولكن لم يجد العلم الحديث وسيلة يستطيع من خلالها منع  تجمع تلك البروتينات في المخ أو حتى إذابتها.

 بيد أن مجموعة من الباحثين بشركة معدات طبية بالولايات المتحدة الأمريكية  نجحت مؤخرا في ابتكار جهاز يقوم بخفض  معدلات فقدان الذاكرة عن طريق وقف تراكم البروتينات بالمخ لدى مرضى الخرف، المعروف علميا بالزهايمر

وفقا لما نشره موقع Medical News Today، تمكن الباحثون بعد إجراء دراسات سريرية على عدد من المصابين من ابتكار جهاز على شكل قبعة تُصدر موجات كهرومغناطيسية بتردد معين تعمل على عكس أو إبطال عملية فقدان الذاكرة.

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قام الباحثون بالتعاون مع ثمانية مصابين بدرجات متفاوتة من المرض بتجربة الجهاز الجديد بالمنزل مرتين يوميا، على أن تستمر الجلسة لساعة واحدة فقط لمدة شهرين.

وبنهاية مدة الدراسة، التي تم نشرها بمجلة داء الزهايمر العلمية المتخصصة Journal of Alzheimer's Disease، وجد الباحثون تحسنا في الأداء الذهني والاتصال بين خلايا المخ لدى 7 من أصل 8 من المشاركين بالتجربة، حيث أثبتت التحاليل تراجع لبروتيني تاو واميلويد-بيتا المرتبطين بالإصابة بالخرف.

وأشار المدير التنفيذي لشركة المعدات الطبية التي ابتكرت الجهاز، دكتور غاري أرينداش، أن التحسن الذي شهده المرضى استمر لأسبوعين عقب انتهاء مدة تلقي العلاج قائلا: "التفسير الأقرب لاستمرار التحسن بعد التوقف هو أن مرض الزهايمر نفسه قد تأثر بالعلاج"، وفقا لموقع Medical News Today.

كما أثبت مسح المخ الذي تم إجرائه لجميع المشاركين بالتجربة، بهدف الكشف عن أية أعراض جانبية، عدم نمو أورام أو حدوث نزيف داخلي بسبب العلاج الجديد.

ومن المقرر إجراء تجربة سريرية جديدة للجهاز تمتد لـ 17 شهر بمشاركة 150 مريض ألزهايمر، وتأمل الشركة المصنعة له الحصول على ترخيص إدارة الطعام والدواء الأمريكية FDA قبل حلول عام 2021. 

د ب/ ع.أ.ج

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