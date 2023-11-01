جنيفر هولايس

درست جنيفر هوليس الترجمة التحريرية والفورية في ميونيخ ومانشستر، والاقتصاد السياسي العالمي (الماجستير) في برايتون. وقد حررت المذكرات السرية للناشطة النسوية الألمانية المعادية للنازية آنا هاغ. وفاز الكتاب الذي كان على لائحة شبيغل لأكثر الكتب مبيعاً وعنوانه "التفكير لم يعد رائجًا هذه الأيام" بالجائزة الأولى عام 2021 ضمن فئة "الكتاب التاريخي لهذا العام" من مسابقة كتاب DAMALS "آنذاك" في فرع السيرة الذاتية.

بصفتها محررة ومحللة في مؤسسة DW، تركز على التنمية السياسية والحروب والأزمات والمجتمع المدني والمرأة وريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جينيفر هوليس هي زميلة في برنامج DW للصحافة البناءة لعام 2023.