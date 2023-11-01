  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية
Jennifer Holleis
صورة من: Stephanie Englert/DW

جنيفر هولايس

محررة ومحللة تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بعد سنوات عديدة من الخبرة كمراسلة حربية في منطقة الشرق الأوسط، أفضل التركيز على الجوانب التحليلية والبناءة التي يمكن استنتاجها حتى في المواقف الأكثر تعقيدًا.

درست جنيفر هوليس الترجمة التحريرية والفورية في ميونيخ ومانشستر، والاقتصاد السياسي العالمي (الماجستير) في برايتون. وقد حررت المذكرات السرية للناشطة النسوية الألمانية المعادية للنازية آنا هاغ. وفاز الكتاب الذي كان على لائحة شبيغل لأكثر الكتب مبيعاً وعنوانه "التفكير لم يعد رائجًا هذه الأيام" بالجائزة الأولى عام 2021 ضمن فئة "الكتاب التاريخي لهذا العام" من مسابقة كتاب DAMALS "آنذاك" في فرع السيرة الذاتية.

بصفتها محررة ومحللة في مؤسسة DW، تركز على التنمية السياسية والحروب والأزمات والمجتمع المدني والمرأة وريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جينيفر هوليس هي زميلة في برنامج DW للصحافة البناءة لعام 2023.

 

تخطي إلى الجزء التالي أبرز القصص من جنيفر هولايس

أبرز القصص من جنيفر هولايس

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر خلال زيارته لبرلين في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023

لماذا نجحت الوساطة القطرية بين حماس إسرائيل؟

تمكنت قطر من الوساطة لتحقيق اتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل، ما سر نجاح الدبلوماسية القطرية في العمل وسط صراع معقد؟
سياسة٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣
تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من جنيفر هولايس

موضوعات من جنيفر هولايس

يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (أرشيف 14/12/2022)

مصير حماس بعد "ضربة" مقتل السنوار.. وهل تتوقف الحرب في غزة؟

مصير حماس بعد "ضربة" مقتل السنوار.. وهل تتوقف الحرب في غزة؟

رجح خبراء أن يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وحماس المزيد من الضغوط الدولية لإبرام هدنة عقب مقتل السنوار.
سياسة١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
مخيم زمزم

الأزمة الإنسانية تشتدّ: المنظمات المحلية طوق نجاة السودانيين

الأزمة الإنسانية تشتدّ: المنظمات المحلية طوق نجاة السودانيين

مع مغادرة منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية السودان على وقع تصاعد القتال، باتت المنظمات المحلية طوق نجاة المدنيين.
سياسة١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
سلوى حلاوة صحابة محل سيركيت في بيروت

لبنان ـ مبادرات إغاثية تحت ظروف صعبة ببلد اقتصاده شبه منهار

لبنان ـ مبادرات إغاثية تحت ظروف صعبة ببلد اقتصاده شبه منهار

وسط ظروف الحرب الصعبة برز ناشطون لبنانيون وكمبادرات ذاتية بتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين والمتضررين من الحرب.
سياسة١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. 26.09.2018

عام على هجوم السابع من أكتوبر.. أبرز التداعيات على المنطقة

عام على هجوم السابع من أكتوبر.. أبرز التداعيات على المنطقة

أحدث الهجوم الذي شنته حماس والحرب التي نتجت عنه في غزة تغييرات إقليمية ومحلية. DW تلقي الضوء على هذه التغييرات.
سياسة٥ أكتوبر ٢٠٢٤
فتى لبناني يفر مع قطته من نار الحرب

أهداف إسرائيل غير "المعلنة" من حربها ضد حزب الله!

أهداف إسرائيل غير "المعلنة" من حربها ضد حزب الله!

بينما تقول إسرائيل إن هدف حربها على حزب الله هو إعادة سكان شمال إسرائيل إلى بيوتهم، يرى محللون أن هناك أسباب أخرى.
سياسة٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
مظاهرة شبابية ضد قيس سعيد

غضب الشباب يتصاعد بتونس.. فهل يتكرر سيناريو "ثورة الياسمين"؟

غضب الشباب يتصاعد بتونس.. فهل يتكرر سيناريو "ثورة الياسمين"؟

خرج بعض شباب تونس إلى الشوارع للاحتجاج على تصاعد حملات قمع المعارضين. فهل يتكرر سيناريو عامي 2019 و2011؟
سياسة٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤
المزيد من الموضوعات
الانتقال إلى الصفحة الرئيسية