جنود ألمان اضطروا لشراء أحذيتهم بنفسهم، والسبب..!

تواجه معظم جيوش العالم مشاكل في نقص إمدادات سواء في السلاح أو حتى التغذية، لبعض الوقت، لكن الجيش الألماني يواجه نقصا في أحذية الجنود، مما أثار العديد من الانتقادات. وذكرت تقارير صحفية ألمانية، أنه يتعين على جنود الجيش الألماني الانتظار حتى عام 2022، من أجل الحصول على الأحذية التي كان من المفترض أن تصل قبل ذلك. ويخطط الجيش الألماني منذ عام 2016، لإمداد الجنود بنوعين من الأحذية أحدهما خفيف والآخر ثقيل بدلا من الاعتماد على نظام "الحذاء الصالح لكافة المواسم".

مشاهدة الفيديو 42:36 شارك جيش يبلغ حدود طاقاته - ما مصير الجيش الألماني؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3GYf7 جيش يبلغ حدود طاقاته - ما مصير الجيش الألماني؟

ووفقا للتقارير فإن العديد من جنود الجيش الألماني لا يفضلون "الحذاء الصالح لكافة المواسم" ويقوموا بشراء أحذيتهم بأنفسهم، أمر يتم السماح به غالبا، رغم مخالفته للقواعد المعمول بها داخل المؤسسة العسكرية. وخرجت هذه البيانات للنور بعد استجواب تقدم به أحد نواب البرلمان وورد فيه أنه "وفقا للخطط الراهنة، ستكتمل خطة إمداد القوات بالأحذية القتالية الجديدة، بنهاية الربع الثاني من عام 2022.

ونقلت صحيفة "تاغس شبيغل" عن مصادر في وزارة الدفاع الألمانية قولها، إنه كان من المخطط أن يحصل الجنود على الأحذية الجديدة نهاية عام 2020، لكن التأخير جاء بسبب "إمكانيات التصنيع المحدودة". القضية المطروحة الآن للنقاش على الساحة الألمانية، ربما تبدو بسيطة للبعض، لكنها أثارت انتقادات عديدة داخل البرلمان الألماني، إذ قال أحد النواب: "تخيلوا أن يقوم رجال الإطفاء بإخماد الحرائق وهم يرتدون الأحذية المنزلية". وأكد النائب البرلماني مقدم الاستفسار حول الموضوع: "لا يتعلق الأمر هنا بالموضة ولكن بالأمان". الجدل حول "تهالك" آليات الجيش الألماني قديم.

ا.ف/ ط.أ