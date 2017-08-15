تعد جنوب أفريقيا الدولة الأكثر تطورا في القارة الأفريقية وهي إحدى دول البريكس الصاعدة صناعيا. شغلت فترة طويلة الرأي العام العالمي بسبب نظامها العنصري الذي انتصر عليه المناضل نيلسون مانديلا ورفاقه في تسعينات القرن الماضي.

يعيش في جنوب افريقيا مجتمع متعدد الأعراق من الأفارقة والأوروبيين والهنود. يشكل الأفارقة الغالبية التي عانت لعقود من التمييز العنصري والصراعات مع البيض الذين كان يحكمون البلاد بقبضة حديدية. بعد القضاء على النظام العنصري تجري انتخابات دورية في البلاد التي يسود فيها حاليا نظام ديمقراطي تعددي.