 جنوب أفريقيا تدرج ألمانيا ودولا غربية على قائمة بؤر كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.10.2020

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أخبار

جنوب أفريقيا تدرج ألمانيا ودولا غربية على قائمة بؤر كورونا

أصدرت حكومة جنوب أفريقيا قائمة جديدة للدول التي تصنفها كبؤر خطيرة لجائحة كورونا. وتضم القائمة ألمانيا وفرنسا ودولا غربية أخرى. وكانت جنوب أفريقيا قد قامت بإعادة فتح مجالها الجوي أمام الطيران بعد ستة أشهر من الإغلاق.

A جنوب أفريقيا قامت بإعادة فتح مجالها الجوي أمام الطيران بعد ستة أشهر من الإغلاق.

جنوب أفريقيا قامت بإعادة فتح مجالها الجوي أمام الطيران بعد ستة أشهر من الإغلاق.

أدرجت جنوب أفريقيا اليوم الاثنين (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) ألمانيا ودولاً غربية أخرى على قائمة بؤر جائحة كورونا الخطيرة، وذلك نظراً لارتفاع أعداد الإصابات في هذه البلاد. وذكرت حكومة جنوب أفريقيا في بيان نُشِر في بريتوريا أن رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء يمكنهم التقدم بطلب للحصول على استثناء من أجل دخول البلاد، وكذلك الألمان الذين يملكون عقارات في جنوب افريقيا.

مختارات

أوروبا تتساءل عن الأشياء الخاطئة التي فعلتها الحكومة الاسبانية في إدارة جائحة كورونا، لكن هنا يجب القول أن الكثير كان سيئا قبل الجائحة، فتكاليف الحياة مرتفعة والمدن الكبيرة مكتظة وهي بالفعل أرض خصبة لانتشار الفيروس.


وكانت جنوب أفريقيا قد قامت أوائل هذا الشهر بإعادة فتح مجالها الجوي أمام حركة الطيران الدولية المنتظمة القادمة من الخارج، وذلك بعد ستة شهور من الإغلاق لكنها أبقت على حظر الطيران بالنسبة للسائحين القادمين من الدول المصنفة على أنها من البؤر الخطيرة لوباء كورونا.
وضمت القائمة التي أعلنتها جنوب افريقيا اليوم بالإضافة إلى ألمانيا دولاً غربية أخرى من بينها فرنسا وهولندا وإسبانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، وأبقت جنوب افريقيا على السماح بقدوم رحلات من دول أخرى غير مدرجة على القائمة ولكن بشروط.
وكان رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا قد برر تخفيف قيود كورونا بانخفاض أعداد الإصابات في بلاده.
يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا وصل في جنوب افريقيا إلى نحو 704 آلاف حالة حتى الآن، ومن بين هؤلاء المصابين وزير الصحة زويلي مكيزيه وزوجته، فيما وصل عدد وفيات كورونا في البلاد إلى قرابة 18 ألف و470 حالة. وكانت الحكومة فرضت في نهاية آذار/مارس الماضي حظر تجول في عموم البلاد من أجل الحد من انتشار الفيروس، وقد كان لهذه القيود تأثيرات مدمرة على الاقتصاد.
يأتي ذلك في وقت تخطت فيه ولاية هامبورغ الألمانية الحد الأقصى التحذيري لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. ويبلغ الحد الأقصى التحذيري 50 إصابة يومية لكل مئة ألف نسمة على مدار سبعة أيام. وأعلنت السلطات الصحية في الولاية اليوم أن الولاية سجلت اليوم 50,6 إصابة لكل مئة ألف نسمة. وكانت الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت مؤخراً على تشديد قواعد الوقاية من الجائحة حال تخطت منطقة هذه العتبة.

خ.س/ أ.ح (د ب أ)

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ارتباك في ألمانيا بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

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