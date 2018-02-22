"جند الله".. دمى "سلفية" لتلقين الأطفال في ألمانيا

كشف تحقيق استقصائي لهيئة الإذاعة والتلفزيون في ولاية شمال الراين-ويستفاليا WDR أن "دمى سلفية" لتلقين الأطفال تُنتج في مدينة كولونيا غرب ألمانيا.
وقد أكد متحدث باسم وزارة داخلية الولاية الخميس أن "هيئة حماية الدستور (المخابرات الألمانية الداخلية) تعرف بالأمر وتراقبه عن كثب، غير أنه من الناحية القانونية لا مانع من بيع هذه الدمى".
وحسب معلومات WDR، التي تناقلتها عدة وسائل إعلام ألمانيا، فإن الدمى يتم بيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويحمل بعضها اسم "جند الله".
وجوه الدمى بلا معالم. والدمى، التي على شكل امرأة، منقبة بالكامل. بينما الدمى التي على شكل رجل ملثمة الوجه. وقد كتبت المنتجة على الفيسبوك بأن الهدف من ذلك "تعليم أشبالنا وشبلاتنا الحشمة الطبيعية".
خ.س/ع.ج.م (د ب ا)
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الكاتب: صابرينا بابست/ عبد الرحمان عمار