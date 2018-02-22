 ″جند الله″.. دمى ″سلفية″ لتلقين الأطفال في ألمانيا | سياسة واقتصاد | DW | 24.08.2018

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سياسة واقتصاد

"جند الله".. دمى "سلفية" لتلقين الأطفال في ألمانيا

"جند الله" في ألمانيا! الاسم لا يعود لمجموعة جهادية جديدة، بل لـ"دمى سلفية" تُنتج في مدينة كولونيا وتُسوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الهدف، حسب ما كتبت المنتجة على الفيسبوك: "تعليم أشبالنا وشبلاتنا الحشمة".

Deutschland WDR: In Köln werden salafistische Kinderpuppen produziert (WDR)

كشف تحقيق استقصائي لهيئة الإذاعة والتلفزيون في ولاية شمال الراين-ويستفاليا WDR أن "دمى سلفية" لتلقين الأطفال تُنتج في مدينة كولونيا غرب ألمانيا.

مختارات

تعتزم الحكومة الألمانية إعادة أطفال نساء "داعش" الألمانيات لألمانيا والعمل على تخليصهم من التطرف. وكانت أجهزة الاستخبارات الألمانية حذرت في مناسبات عدة من الخطر الذي يشكله أطفال ونساء ينتمون إلى أوساط إسلامية متطرفة. (01.05.2018)

وقد أكد متحدث باسم وزارة داخلية الولاية الخميس أن "هيئة حماية الدستور (المخابرات الألمانية الداخلية) تعرف بالأمر وتراقبه عن كثب، غير أنه من الناحية القانونية لا مانع من بيع هذه الدمى".

وحسب معلومات WDR، التي تناقلتها عدة وسائل إعلام ألمانيا، فإن الدمى يتم بيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويحمل بعضها اسم "جند الله".

وجوه الدمى بلا معالم. والدمى، التي على شكل امرأة، منقبة بالكامل. بينما الدمى التي على شكل رجل ملثمة الوجه. وقد كتبت المنتجة على الفيسبوك بأن الهدف من ذلك "تعليم أشبالنا وشبلاتنا الحشمة الطبيعية".

خ.س/ع.ج.م (د ب ا)

  • Inmitten eines zerbombten Hauses läuft ein Mann mit zwei Jungen im Arm. Alle Drei haben Maschinengewehre in der Hand. (Foto: Fadi al-Halabi/AFP/Getty Images)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    لا تقتصر مآسي الحرب الأهلية في سوريا على الكبار فقط، بل تشمل أطفالا أصبحوا جنودا يدافعون عن حياتهم وبلداتهم، كما هو الحال هنا في مدينة حلب.

  • Maskierte al-Kaida-Kämpfer mit einer Fahne im Hintergrund und Maschinengewehren im Arme haben einen Jungen in ihrer Mitte. Auch er ist maskiert. Um sie verum stehen neugierige Jungen und Männer. (Foto: picture-alliance/ZUMA Press/Medyan Dairieh)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    اتهمت الأمم المتحدة تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق باستغلال الأطفال في تنفيذ العمليات الإستشهادية لنشر الرعب في صفوف أعدائهم.

  • Ein Junge mit Maschinengewehr positioniert sich an einem Checkpoint. Ein zweiter Junge auf einem Pick-Up hat eine andere Waffe. (Foto: Abukar Albadri/epa)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    يتم استغلال الأطفال في الحروب في دول عديدة من العالم مثل سوريا والعراق والسودان وجنوب السودان والصومال واتشاد. وتقدر منظمة الأمم المتحدة عددهم بحوالي 250 ألف طفل.

  • Sudenasische Kindersoldaten sitzen nebeneinander und halten ihr Maschinengewehr in der Hand. (Foto: picture-alliance/AP Photo/S. Azim)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    حسب تقرير لجنة الطفل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فبالاضافة إلى الزج بالأطفال في العمليات القتالية، يتم بيع عدد من المخطوفين منهم في الأسواق كرقيق كما تصبح الفتيات عرضة للاستغلال الجنسي.

  • Diese ehemalige Kindersoldatin aus Liberia übergibt ihre Waffe den UN-Friedenstruppen. Sie wird registriert, identifiziert und kommt in ein Auffanglager für ehemalige Kindersoldaten. (Foto: picture-alliance/dpa)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    في بعض الأحيان ينجح بعض الأطفال الجنود في الهرب من الجماعات التي يقاتلون في صفوفها رغما عنهم، فيسلمون أسلحتهم لموظفي الأمم المتحدة الذين يسهرون على رعايتهم.

  • Ein ehemaliger Kindersoldat aus Ostkongo steht an einer Tafel und löst die Rechenaufgabe, die dort angeschrieben ist. (Foto: Wolfgang Langenstrassen)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    يعاني الأطفال الجنود بأمراض نفسية جراء تبعات تجاربهم الصعبة التي عانوا منها خلال الحروب، فتتمكن منهم كوايس الخوف بشكل دائم، كما يجدون صعوبات في الإندماج من جديد.

  • Die Schriftstellerin und ehemalige ugandische Kindersoldatin China Keitetsi stellt in Berlin auf einer Pressekonferenz von UNICEF und Missio ihr neues Buch Tränen zwischen Himmel und Erde vor. Das Buchcover ist vorne links im Bild zu sehen. China Keitetsi selber ist nur ganz klein im Bild unter dem UNICEF-Banner. (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert dpa/lbn)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    الفتاة شينا كايتيستي كانت لها تجارب طفولية أليمة في أوغاندا. بعد هربها إلى الدانمارك جمعت معاناتها في كتاب مؤثر بعنوان: "دموع بين السماء والأرض".

  • Der Sänger Emmanuel Jal tanzt auf der Bühne der Semperoper in Dresden (Sachsen) ausgelassen zu seinen Lindern, die er zusammen mit seiner Band performt. (Foto: Oliver Killig/dpa)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    حتى مغني الراب إيمانويل كان جنديا خلال طفولته. ورغم السعادة التي تغمره الآن أثناء الغناء، فإنه لم ينس التجارب القاسية خلال الحرب الأهلية في السودان.

  • Red Hand Day Aktion Kindersoldaten Archiv 2013
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    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    في يوم 12 فبراير 2002 صادقت 150 دولة على الإتفاقية الإضافية الخاصة بحقوق الطفل، وتنص الإتفاقية على ضرورة عدم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وفي مثل ذلك اليوم من كل عام يحتفل العالم ب "يوم اليد الحمراء".

  • Ein kleiner Junge von vielleicht sechs Jahren hält seine kleine Hand auf das Maschinengewehr eines Soldaten, der nicht mehr ganz im Bild zu sehen ist. (Foto:picture-alliance/dpa/EPA)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    سابقا، نصت اتفافية حقوق الطفل الموقعة عام 1989 على أن المشاركين في حرب بعمر أقل من 15 عاماً يعتبرون أطفالاً جنودا. وعام 2002 تم رفع هذا السن الى مستوى 18 عاما.

    الكاتب: صابرينا بابست/ عبد الرحمان عمار


مختارات

الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

يتم استغلال الأطفال في عدد من الدول كجنود مرغمين على حمل السلاح وعلى تنفيذ عمليات قتل، كما يجبرون على تناول مخدرات، ويتم غسل أدمغتهم بطرق مختلفة من أجل استغلال براءتهم وتوضيفها لمصالح دنيئة. (11.02.2015)  

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