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صورة من: Florian Görner/DW

جميلة برانغه دي أوليفيرا

قضايا وشؤون البرازيل والشرق الأوسط وإسرائيل

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موضوعات من جميلة برانغه دي أوليفيرا

الناشطان إبراهيم أبو أحمد وأميرة محمد

حرب غزة.. صوت بديل يدعو للسلام من داخل إسرائيل!

حرب غزة.. صوت بديل يدعو للسلام من داخل إسرائيل!

من خلال بودكاست، يبحث ناشطان شابان يعتبران نفسيهما فلسطينيين إسرائيليين عن طريق للخروج من دوامة العنف والاستقطاب.
سياسة١ أغسطس ٢٠٢٤
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