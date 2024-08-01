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صورة من: Florian Görner/DW
جميلة برانغه دي أوليفيرا
قضايا وشؤون البرازيل والشرق الأوسط وإسرائيل
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موضوعات من جميلة برانغه دي أوليفيرا
حرب غزة.. صوت بديل يدعو للسلام من داخل إسرائيل!
حرب غزة.. صوت بديل يدعو للسلام من داخل إسرائيل!
من خلال بودكاست، يبحث ناشطان شابان يعتبران نفسيهما فلسطينيين إسرائيليين عن طريق للخروج من دوامة العنف والاستقطاب.
سياسة
2024/8/1
١ أغسطس ٢٠٢٤
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