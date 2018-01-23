 جمعية هولندية إسلامية تطالب بإغلاق حساب خيرت فيلدرز على تويتر | أخبار | DW | 06.11.2018

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أخبار

جمعية هولندية إسلامية تطالب بإغلاق حساب خيرت فيلدرز على تويتر

في هولندا، طالبت إحدى رابطات المساجد من مركز إدارة تويتر في الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء حساب السياسي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز، "لنشره رسائل كراهية" كما نقلت صحيفة هولندية عن الجمعية الثقافية التركية الاسلامية.

Geert Wilders Politiker der Niederlande (Imago/Reporters/D. Gys)

كشفت صحيفة " AD " الهولندية في عددها الصادر "الاثنين الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) نقلاً عن الجمعية الثقافية التركية الإسلامية مطالبتها مركز إدارة تويتر في الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء حساب السياسي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز، "لنشره رسائل كراهية".

وفي حال عدم استجابة إدارة تويتر للطلب في غضون 3 أسابيع، ستسعى الجمعية إلى الاستعانة بالقضاء. ويدّعي محامي الشركة أنّه يمثل 144 مسجداً في هولندا، وقد بعث بالرسالة إلى الفرع الهولندي للمؤسسة الأمريكية يوم الجمعة المنصرم.

وجاء في الرسالة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أنّ الجمعية الثقافية التركية الإسلامية بررت شكواها بأنّ فيلدرز يخرق قواعد خدمة الرسائل القصيرة (التغريدات)، مبينة "أن السياسي ينشر رسائل وصور ومضامين أخرى تكشف عن سلوك ينم عن الكراهية".

الرسائل المشار إليها كانت موجهة ضد الإسلام والمسلمين، بل وأكثر من ذلك، فإنّ تغريدات فيلدرز تخرق قوانين بلدان عدة منها، تركيا، المغرب، باكستان واندونيسيا طبقا لما قاله محامي الجمعية الإسلامية.

 وقد وصف السياسي المثير للجدل طلب الجمعية الثقافية التركية الإسلامية بـ"الجنون" وذلك من خلال إعادة نشر تغريدة على تويتر للصحيفة المكذورة.

وكان عداء فيلدرز وحزبه (حزب الحرية) للإسلام والمسلمين قد أدى بشكل متكرر إلى اندلاع احتجاجات. وتراجع النائب الهولندي في وقت سابق من هذا العام عن خطط لإقامة مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية التي تجسد النبي محمد، مبررا ذلك بأن خطر وقوع أعمال عنف ضد أبرياء كبير جدا.
 

م.م/ ع.ج.م ( أ ف ب)

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