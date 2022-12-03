جمعية للرفق بالحيوان تنقذ خنزيرا صغيرا من الإدمان على الكحول!

مصير محزن للخنزير الصغير "إيبرهارد" الذي احتفظ به أصحابه في أسوأ الظروف. كان يعيش في منزل لأشخاص يعانون من الاكتناز القهري وكانوا يطعمونه رقائق البطاطس والجعة والنبيذ والخمور. ولا يمكن لهذا الحيوان أن يرى ضوء النهار فقط من خلال نافذة الشقة التي يعيش فيها مع مالكيه، كما جاء في موقع "فوكوس" الألماني.

أما مساعدة الخنزير فوصلته من جمعية للرفق بالحيوان نقلته عندها للاعتناء به.

وذكر برنامج "حيوانات تبحث عن منزل" في قناة "WDR" الألمانية أن الخنزير "إيبرهارد" كان عدوانيا بشكل لا يصدق، وكان قلقا ولم يكن يعرف شيئا سوى الشقة عندما تم جلبه، وهي حالة حزينة لخنزير صغير.

كان على الحيوان الذي يعتمد على الكحول بشكل كبير أن يتعود على تغذية خالية من الكحول ورعاية صحية مركزة.

أما الآن فالخنزير الصغير "إبرهارد" سعيد جدا بحياته عند مالكه الجديد في مزرعة. فقد بدأت حياة جديدة لـ"إبرهارد" عندما انتقل إلى هذه المزرعة ولم يعد يعيش بمفرده ويسمح له بالعيش بطريقة مناسبة كباقيه من الحيوانات.

ع.اع. / ...