جمعية حماية المرضى: الأطباء الأجانب مطالبون بإتقان اللغة الألمانية

نظرا للتزايد المستمر في عدد الأطباء الأجانب في ألمانيا، طالب رئيس المؤسسة الألمانية لحماية المرضى، أويغن بريش، بضرورة توفر الأطباء الأجانب على اختبارات أعلى في اللغة الألمانية. وأوضح بريش في حوار مع صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" أنّ "التواصل الجيد بين الطبيب والمريض هو أساس نجاح العلاج".

وأكد بيرش أنه إلى جانب إتقان الأطباء للمصطلحات الطبية فإن توفرهم أيضا على مهارات التواصل باللغة الألمانية اليومية أمر ضروري. "وإلا فإن سوء الفهم أمر لا مفر ما قد يؤدي إلى عدم القيام بالفحوصات المطلوبة أو حصول أخطاء في العلاج."

وشدد بيرش أنّ ذلك يكتسب أهمية إضافية عند المرضى المسنين الذين يعانون من صعوبات في السمع أو يعانون من الخرف بحاجة إلى أطباء لديهم إحساس باللغة.

نقص في المتخصصين - أطباء أجانب للمستشفيات الألمانية

وبشكل دقيق يطالب رئيس المؤسسة الألمانية لحماية المرضى بضرورة التوفر على شهادة C1 في التخصصات التي لها علاقة بالتواصل مع المرضى. وشهادةC1 تعني أن حاملها يمتلك مهارات لغوية عالية وهي الدرجة الخامسة من ست درجات في نظام اختبارات اللغة.

يذكر أنه حسب إحصائيات مكتب اتحاد الأطباء الألمان فإن عدد الأطباء الأجانب بلغ العام الماضي 60 ألف طبيب وهو رقم غير مسبوق في ألمانيا.

وتعاني ألمانيا من نقص كبير في الأطباء خاصة في المناطق الريفية وخصصت وزارة الصحة 23 مليون يورو لدعم المشاريع التي تسعى إلى سد هذا النقص. وطالب وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ بتوفير 5 آلاف مقعد إضافي في كليات الطب بالجامعات الألمانية.

هـ.د/ع.ج.م (إ ب د)