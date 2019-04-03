جمعية إيزيدية تقاضي الحكومة الألمانية بتهمة "عرقلة العدالة"

وجه ممثلو الجالية الإيزيدية في ألمانيا انتقادات للحكومة الاتحادية الألمانية بسبب عدم قيامها باي شيء لمحاكمة مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" المعتقلين في شمال سوريا. ورفعت الرابطة العامة لمجالس النساء الإيزديات دعوى قضائية ضد وزيري العدل والداخلية، كاترينا بارلي، من الحزب الاشتراكي، وهورست زيهوفر، من المحافظين، بتهمة إحباط القضاء بحكم وظيفتيهما، كما ذكر ذلك برنامج "تاغسشاو" الإخباري في القناة الأولى من التلفزيون الألماني "ARD" نقلا عن تقرير لـقناتي "WDR" و "NDR".
وجاء في الدعوى القضائية أنه ورغم أن الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا قد عرضت مرارا وتكرار على ألمانيا استلام الأسرى من تنظيم "داعش" لمحاكمتهم في ألمانيا، رفضت الحكومة الألمانية اتخاذ الإجراءات اللازمة استعادة الإرهابيين المشتبه بهم إلى ألمانيا. وهذا الموقف "الرافض" يعتبر بمثابة "إحباط للقضاء"، وعرقلة للعدالة، وفق الدعوة.
وتشير الدعوى القضائية إلى أن العديد من مقاتلي تنظيم "داعش" من الألمان يشتبه بتورطهم بجرائم حرب ضد السكان الإيزيديين في العراق ـ من خلال مشاركتهم في استعباد الفتيات والنساء الإيزيديات.
وتشير معلومات إعلامية إلى وجود نحو 74 جهاديا ألمانيا من اتباع تنظيم "داعش" الإرهابي في معتقلات أكراد شمال سوريا، حيث أصدر الادعاء العام الألماني مذكرات اعتقال ضد 21 شخصا من المعتقلين في سوريا بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي والتورط بارتكاب جرائم حرب. وفي حال وصول هؤلاء إلى المانيا، سيتم اعتقالهم على الفور ويحالون إلى المحاكمة.
ح.ع.ح/ع.ج.م(ك.ن.أ)
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إيزيديو العراق يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية
سكان العراق الأصليون يفرون
لاجئون إيزيديون قرب أربيل هربوا من اعتداءات مسلحي تنظيم " الدولة الإسلامية" الذين هاجموا مدن وقرى الإيزيديين شمال الموصل، وقام المتطرفون بقتل بعض أفراد الطائفة وهدم معابدهم وسبي نسائهم وأطفالهم. ويعتبر أتباع هذه الديانة من سكان العراق الأصليين. الديانة الإيزيدية وعاداتها وتقاليدها في ألبوم صور.
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إيزيديو العراق يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية
الإيزيديون يهربون من مناطقهم التاريخية
يُقدر أتباع طائفة الإيزيدية بأكثر من مليون شخص منتشرين في عدة دول، لكن اغلبهم يعيش في شمال العراق، حيث تعرضوا في العراق لحملات إبادة متكررة على مر العصور. الهجمة الأخيرة على الإزيديين في شمال الموصل هي ليست الأولى في السنوات الأخيرة، ففي سنة 2007 لقي أكثر من 400 إيزيدي حتفه نتيجة تفجيرات انتحارية قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق.
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إيزيديو العراق يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية
معبد ومزار لالش
معبد ومزار لالش هو المكان المقدس لأتباع هذه الديانة ويقع قرب عين سفني نحو 60 كلم غرب مدينة الموصل. يجب على كل إيزيدي زيارة المعبد مرة واحدة على الأقل في حياته.
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إيزيديو العراق يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية
خادمة العين البيضاء
سادنة نبع التعميد "العين البيضاء" في مدخل معبد لالش. وظيفتها تعميد كل طفل بقطرات ماء ترش على وجهه فيكون إيزيديا، والأيزيدية ديانة توحيدية غير تبشيرية ومسالمة. أطلقت عليهم عدة تسميات لا تمت إلى تاريخهم بصلة، كاليزيدية أو عبدة الشيطان.
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إيزيديو العراق يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية
سادن معبد لالش
سادن معبد لالش، من طبقة البير التي تهيمن على المجتمع الإيزيدي. يقال أن أسم الديانة اشتق من اسم الإله الزرادشتي "يازدان" وتعني الواحد الأحد.
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إيزيديو العراق يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية
ضريح الشيخ عدي بن مسافر
قبر الشيخ عدي بن مسافر (آدي) في لالش. يقال إنه كان عالما مسلما صوفيا، فيما يعتبره الإيزيديون منقذهم ويقدسونه مثل نبي.
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إيزيديو العراق يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية
حملات إبادة وتشريد على مر الزمن
تعرض أتباع الديانة الإيزيدية لحملات قتل وتهجير جماعية كثيرة بدأت مع قيام الدولة العباسية في بغداد وتفاقمت مع ظهور الدولة العثمانية. واضطروا إلى تغيير ملبسهم وزيهم الأصلي، مثلا بارتداء العقال العربي.
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إيزيديو العراق يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية
المهم البقاء على قيد الحياة
العقال العربي دخل حديثا على الزي الإيزيدي بسبب المضايقات التي كانوا يتعرضون لها أثناء زياراتهم لمدينة الموصل في القرن الماضي، فتركوا اللفة الحمراء (دهسرۆكى سۆر) أو السوداء (رهشك) أو القبعة المصنوعة من الصوف (كولك) واعتمروا العقال تجنبا للمشاكل.
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إيزيديو العراق يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية
و القومية تتغير ايضا
ضمن حملة التعريب والتغييرالديمغرافي سهل نينوى غير صدام حسين قومية الإيزيدية وغير اسمهم إلى اليزيدية نسبة إلى يزيد بن معاوية واعتبرهم من العرب الأمويين، رغم أنهم يعدون أنفسهم أكرادا.
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إيزيديو العراق يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية
للمرأة دور مميز
للمرأة مكانة محترمة عند أتباع الديانة، وهي لا ترتدي الحجاب حتى حين زيارتها المعبد وأدائها مراسم العبادة. الصورة في مدرسة مزكين المختلطة في مجمع شاريا قرب دهوك.
الكاتب: زمن البدري