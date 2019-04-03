 جمعية إيزيدية تقاضي الحكومة الألمانية بتهمة ″عرقلة العدالة″ | أخبار | DW | 29.05.2019

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أخبار

جمعية إيزيدية تقاضي الحكومة الألمانية بتهمة "عرقلة العدالة"

رفعت منظمة إيزيدية في ألمانيا دعوى قضائية ضد وزيري الداخلية والعدل الألمانيين، متهمة الحكومة الألمانية بـ"عرقة العدالة" من خلال عدم فعل أي شيئ لمحاكمة مقاتلي "داعش" المشتبه بقيامهم بجرائم حرب في سوريا والعراق.

Symbolbild: Jesiden auf der Flucht (picture-alliance/Y. Akgul)

وجه ممثلو الجالية الإيزيدية في ألمانيا انتقادات للحكومة الاتحادية الألمانية بسبب عدم قيامها باي شيء لمحاكمة مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" المعتقلين في شمال سوريا. ورفعت الرابطة العامة لمجالس النساء الإيزديات دعوى قضائية ضد وزيري العدل والداخلية، كاترينا بارلي، من الحزب الاشتراكي، وهورست زيهوفر، من المحافظين، بتهمة إحباط القضاء بحكم وظيفتيهما، كما ذكر ذلك برنامج "تاغسشاو" الإخباري في القناة الأولى من التلفزيون الألماني "ARD" نقلا عن تقرير لـقناتي "WDR" و "NDR".

وجاء في الدعوى القضائية أنه ورغم أن الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا قد عرضت مرارا وتكرار على ألمانيا استلام الأسرى من تنظيم "داعش" لمحاكمتهم في ألمانيا، رفضت الحكومة الألمانية اتخاذ الإجراءات اللازمة استعادة الإرهابيين المشتبه بهم إلى ألمانيا. وهذا الموقف "الرافض" يعتبر بمثابة "إحباط للقضاء"، وعرقلة للعدالة، وفق الدعوة.

وتشير الدعوى القضائية إلى أن العديد من مقاتلي تنظيم "داعش" من الألمان يشتبه بتورطهم بجرائم حرب ضد السكان الإيزيديين في العراق ـ من خلال مشاركتهم في استعباد الفتيات والنساء الإيزيديات.

وتشير معلومات إعلامية إلى وجود نحو 74 جهاديا ألمانيا من اتباع تنظيم "داعش" الإرهابي في معتقلات أكراد شمال سوريا، حيث أصدر الادعاء العام الألماني مذكرات اعتقال ضد 21 شخصا من المعتقلين في سوريا بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي والتورط بارتكاب جرائم حرب. وفي حال وصول هؤلاء إلى المانيا، سيتم اعتقالهم على الفور ويحالون إلى المحاكمة.

ح.ع.ح/ع.ج.م(ك.ن.أ)

 

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  • Jesiden Religionsgemeinschaft im Irak

    إيزيديو العراق يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية

    معبد ومزار لالش

    معبد ومزار لالش هو المكان المقدس لأتباع هذه الديانة ويقع قرب عين سفني نحو 60 كلم غرب مدينة الموصل. يجب على كل إيزيدي زيارة المعبد مرة واحدة على الأقل في حياته.

  • Jesiden Religionsgemeinschaft im Irak

    إيزيديو العراق يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية

    خادمة العين البيضاء

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  • Jesiden Religionsgemeinschaft im Irak

    إيزيديو العراق يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية

    سادن معبد لالش

    سادن معبد لالش، من طبقة البير التي تهيمن على المجتمع الإيزيدي. يقال أن أسم الديانة اشتق من اسم الإله الزرادشتي "يازدان" وتعني الواحد الأحد.

  • Irak Lalish Yezidis religion

    إيزيديو العراق يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية

    ضريح الشيخ عدي بن مسافر

    قبر الشيخ عدي بن مسافر (آدي) في لالش. يقال إنه كان عالما مسلما صوفيا، فيما يعتبره الإيزيديون منقذهم ويقدسونه مثل نبي.

  • Schwarze im Irak

    إيزيديو العراق يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية

    حملات إبادة وتشريد على مر الزمن

    تعرض أتباع الديانة الإيزيدية لحملات قتل وتهجير جماعية كثيرة بدأت مع قيام الدولة العباسية في بغداد وتفاقمت مع ظهور الدولة العثمانية. واضطروا إلى تغيير ملبسهم وزيهم الأصلي، مثلا بارتداء العقال العربي.

  • Drei Männer der Yazidi Religionsgruppe im Norden Iraks Kurdistan

    إيزيديو العراق يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية

    المهم البقاء على قيد الحياة

    العقال العربي دخل حديثا على الزي الإيزيدي بسبب المضايقات التي كانوا يتعرضون لها أثناء زياراتهم لمدينة الموصل في القرن الماضي، فتركوا اللفة الحمراء (ده‌سرۆكى سۆر) أو السوداء (ره‌شك) أو القبعة المصنوعة من الصوف (كولك) واعتمروا العقال تجنبا للمشاكل.

  • Jesiden Religionsgemeinschaft im Irak

    إيزيديو العراق يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية

    و القومية تتغير ايضا

    ضمن حملة التعريب والتغييرالديمغرافي سهل نينوى غير صدام حسين قومية الإيزيدية وغير اسمهم إلى اليزيدية نسبة إلى يزيد بن معاوية واعتبرهم من العرب الأمويين، رغم أنهم يعدون أنفسهم أكرادا.

  • Jesiden Religionsgemeinschaft im Irak

    إيزيديو العراق يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية

    للمرأة دور مميز

    للمرأة مكانة محترمة عند أتباع الديانة، وهي لا ترتدي الحجاب حتى حين زيارتها المعبد وأدائها مراسم العبادة. الصورة في مدرسة مزكين المختلطة في مجمع شاريا قرب دهوك.

    الكاتب: زمن البدري


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بدأت قصتهما قبل ثلاثين عاماً، عندما أحبا بعضهما وقررا الزواج، رغم معرفتهما مقدماً بما ينتظرهما بعد اتخاذ مثل هذه الخطوة. تخطيا كل الصعاب معاً وكان حبهما زادهما نحو رحلة اللجوء وتربية الأبناء والاندماج في ألمانيا. (25.12.2018)  

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