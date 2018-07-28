 جماهير ميلان تسخر من هيغواين بشوكولاتة ″نوتيلا″ | عالم الرياضة | DW | 25.01.2019

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عالم الرياضة

جماهير ميلان تسخر من هيغواين بشوكولاتة "نوتيلا"

لم تغفر جماهير ميلان لنجم الفريق غونزالو هيغواين، الذي انتقل قبل أيام على سبيل الإعارة إلى فريق تشيلسي الإنجليزي. جماهير الميلان أستغلت صورة حديثة لهيغواين، من أجل السخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي.

Fußball Frosinone v AC Milan Serie A Gonzalo Higuain (picture-alliance/NurPhoto/G. Maffia)

هيغواين، صورة من الأرشيف.

كما كان متوقعاً، أعلن فريق تشيلسي تعاقده رسميا مع لاعب ميلان الإيطالي غونزالو هيغواين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، حيث يأمل النادي اللندني في الاستفادة من أهداف النجم الأرجنتيني، من أجل الوقوف على منصة التتويج نهاية الموسم.

انتقال هيغواين (31 عاماً) لم يطرب بعض جماهير ميلان، التي عبرت عن سخطها على رحيل الهداف الأرجنتيني بطريقة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما أشار إليه موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية.

فقد عادت بعض جماهير ميلان إلى صورة التقطت في الأول من هذا الشهر، ويظهر فيها غونزالو هيغواين برفقة لاعبي فريقه السابق ميلان. النجم الأرجنتيني حاول أثناء التقاط الصورة إخفاء قطعة شوكولاتة من نوع "نوتيلا" كان يحملها معه، بيد أنه فشل في ذلك.

ومن المعروف أن سهام الانتقادات تنهال بشدة على غونزالو هيغواين بسبب زيادة وزنه، بالمقارنة مع أغلب باقي لاعبي كرة القدم. فضلاً عن ذلك تصف الكثير من التقارير الصحفية هيغواين بأنه لاعب "سمين".

وبمجرد إعلان تشيلسي رسمياً تعاقده مع هيغواين، بدأت جماهير ميلان في السخرية من هيغواين بتذكيره بشكولاتة "نوتيلا"، فقد نشر حساب شخص يدعى "إنريكو" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول "رسميا انتقال هيغواين إلى تشيلسي. مع السلامة سيد نوتيلا".

أما شخص آخر فقد نشر صورة لقميص فريق تشيلسي اللندني، إذ وضع عليه اسم "نوتيلا" وأضاف "كن مستعدا"، في إشارة إلى أن هيغواين سيلتهم هذا النوع من الشكولاتة أيضاً مع فريقه تشيلسي، الذي انتقل إليه معاراً من ميلان.

الجدير ذكره أن غونزالو هيغواين، سجل ثمانية أهداف وصنع ثلاثة في 22 مباراة شارك فيها مع فريقه السابق ميلان الإيطالي، فيما يأمل النجم الأرجنتيني أن يتألق مع فريقه الجديد تشيلسي، ويساعده على إنهاء الموسم مُتوجاً بأحد الألقاب.

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  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

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    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

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    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


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